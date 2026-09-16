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Cómo transmitir ‘Las Guerreras K-pop’ del teléfono al TV, paso a paso

Netflix es la única plataforma autorizada para ver la película en español latino

En este momento, Rumi presenta en solitario la famosa canción Golden. (Netflix)
"Las Guerreras K-Pop" se estrenó en 2025 y se transformó en el mayor fenómeno transmedia de la cultura digital reciente. (Netflix)
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Las Guerreras K-Pop’ se consolidó como el fenómeno transmedia más grande de la cultura digital reciente. La película, estrenada en 2025, redefinió el éxito en plataformas de streaming al conectar cine, música, redes sociales y videojuegos en una misma experiencia. El grupo ficticio HUNTR/X, protagonista de la trama, alcanzó logros inéditos: el primer Grammy para una canción de K-pop surgida de una película y récords globales de audiencia.

El universo de ‘Las Guerreras K-Pop’ inspira coreografías que dominan TikTok, memes que circulan por millones de usuarios y una comunidad de fans que multiplica el alcance de sus personajes en cada red social. El acceso a la película y su consumo en pantalla grande se convirtió en una de las consultas más frecuentes, en especial para quienes desean compartir la experiencia en familia o con amigos.

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Plataforma autorizada para verla en español latino

Para disfrutar la película en español latino y con la mejor calidad, Netflix es la única plataforma autorizada. La suscripción ofrece imagen y sonido en alta definición, acceso a subtítulos y múltiples opciones de audio, soporte técnico y la garantía de consumir contenido bajo estándares internacionales de seguridad y derechos de autor.

Conectar el celular y el televisor a la misma red WiFi es el primer paso para transmitir la película. (Europa Press)
Conectar el celular y el televisor a la misma red WiFi es el primer paso para transmitir la película. (Europa Press)

Optar por portales piratas o aplicaciones no oficiales implica riesgos importantes. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) advirtió que los sitios ilegales suelen alojar malware capaz de comprometer datos personales, credenciales bancarias y la integridad de los dispositivos conectados a la red doméstica. Además, estos servicios carecen de protección al usuario y pueden ocasionar fraudes con tarjetas de crédito, sin garantías ni atención al cliente.

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Cinco pasos para pasar la película del celular al televisor

Netflix facilita la experiencia de llevar la película del teléfono a la pantalla grande mediante un proceso rápido y seguro. El método es compatible con la mayoría de los Smart TV, Chromecast y dispositivos de streaming. Los pasos son los siguientes:

Primero, conectar ambos equipos a la misma red WiFi. Es necesario verificar que el móvil y el televisor, o el dispositivo de streaming, estén vinculados a la misma red inalámbrica para permitir la comunicación entre ellos.

Tres personajes femeninos de animación vestidose con trajes blancos y dorados avanzan tomados de la mano sobre un fondo morado
El grupo ficticio HUNTR/X obtuvo el primer Grammy para una canción de K-pop surgida de una película. (Foto: Netflix)

Segundo, abrir la aplicación de Netflix en el celular. El usuario debe iniciar sesión con su cuenta y buscar ‘Las Guerreras K-Pop’ en el catálogo para elegir la película y prepararla para la reproducción.

Tercero, tocar el ícono de transmitir. En la parte superior o inferior de la aplicación se ubica el símbolo de un rectángulo con ondas de WiFi, que corresponde al botón “Transmitir” (Cast).

Cuarto, seleccionar el televisor o el Chromecast. Al pulsar el ícono aparece una lista de dispositivos disponibles, entre los que se debe elegir el televisor o el Chromecast donde se desea ver la película.

Las guerreras k-pop
Transmitir la película al televisor desde el celular requiere solo cinco pasos sencillos. (Netflix)

Quinto, iniciar la reproducción en el televisor. El contenido se muestra de forma automática en la pantalla grande y permite controlar la reproducción, ajustar el volumen y cambiar el idioma o los subtítulos desde el teléfono.

La experiencia de ver ‘Las Guerreras K-Pop’ en Netflix evita riesgos asociados a servicios ilegales, como virus, robos de datos o fraudes financieros. El acceso legal garantiza una calidad de imagen constante, actualizaciones de seguridad y soporte ante cualquier inconveniente técnico. Además, contribuye a que los creadores y el equipo detrás de la película reciban el reconocimiento y el apoyo necesarios para seguir innovando en la industria.

Más de nueve meses en el top 10 global

La película de HUNTR/X marcó récords en Netflix al permanecer en el top 10 global por más de nueve meses, con lo que superó a producciones de acción real y animación. La canción “Golden” se convirtió en un hito del K-pop, mientras la estética y las coreografías de la cinta impulsaron tendencias en redes sociales y videojuegos.

Las guerreras Kpop - película de Netflix
La cinta permaneció más de nueve meses en el top 10 global de Netflix, por encima de producciones de acción real y animación. (Netflix)

El éxito de ‘Las Guerreras K-Pop’ ilustra el poder del streaming legal y la influencia de las plataformas digitales para transformar contenidos en fenómenos globales. Transmitir la película del teléfono al televisor forma parte de una experiencia que continúa su expansión y conecta comunidades en distintos países.

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