Tecno

Cómo generar una imagen de Las Guerreras K-pop en el universo de Tom y Jerry

A través de aplicaciones como Gemini es posible recrear a las protagonistas de la película de Netflix en diferentes caricaturas

Tres personajes femeninos animados con atuendos blancos a la izquierda, y el gato Tom junto al ratón Jerry a la derecha
Es clave contar con referencias visuales de las dos animaciones en HD. (Fotocomposición Infobae)
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La combinación de Las Guerreras K-pop con una estética de persecución animada similar a la de Tom y Jerry puede crearse con herramientas de inteligencia artificial (IA) mediante una descripción precisa.

La película de Netflix presenta a Rumi, Mira y Zoey como estrellas de pop coreano que enfrentan amenazas sobrenaturales. A partir de esa premisa, es posible pedir una imagen con artistas ficticias, humor visual y una dinámica entre gato y ratón, siempre con diseños originales.

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Qué referencias visuales conviene reunir antes de crear la imagen

El primer paso consiste en definir qué elementos se quieren conservar de cada inspiración. Para las guerreras, pueden servir referencias de peinados, paletas de colores, accesorios de escenario, vestimenta pop y poses de combate.

Usuarios utilizan la IA para transformar a las Guerreras k-pop.
En las imágenes adjuntas deben aparecer las tres protagonistas de Las Guerreras K-pop. (Foto: Netflix)

En el caso de la caricatura, la referencia debe centrarse en el ritmo de persecución, los gestos exagerados, los objetos domésticos y el humor físico.

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No es conveniente solo cargar imágenes oficiales para pedir una copia exacta. Es preferible elaborar una lista de atributos visuales: tres cantantes ficticias, una casa antigua, un gato travieso, un ratón pequeño y elementos vinculados con la música.

La generación puede realizarse desde plataformas de inteligencia artificial que admitan instrucciones escritas y, en algunos casos, archivos de referencia. Gemini, el sistema de Google, ofrece opciones para crear imágenes a partir de descripciones y trabajar desde el navegador o aplicaciones compatibles con una cuenta de Google.

El proceso de creación se puede hacer en Gemini sin descargar apps piratas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)
El proceso de creación se puede hacer en Gemini sin descargar apps piratas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

Cómo redactar el prompt para evitar infringir normas de derechos de autor

El prompt debe describir una escena, no pedir una reproducción de franquicias. En vez de escribir los nombres de personajes, estudios o series, es preferible detallar la acción, el ambiente, la estética y el vestuario. La inteligencia artificial necesita indicaciones sobre cantidad de protagonistas, expresiones, iluminación, encuadre y nivel de detalle.

Una fórmula posible es la siguiente: “Ilustración animada original de tres guerreras de pop coreano en un apartamento retro. Un gato travieso y un ratón ingenioso protagonizan una persecución cómica entre micrófonos, vinilos y muebles”.

Se puede agregar: “Las artistas llevan trajes futuristas de colores, accesorios de combate y peinados llamativos. Cartoon estadounidense clásico, expresiones elásticas, composición dinámica, sin personajes reconocibles, sin logotipos y con diseños completamente originales”.

Ilustración de tres jóvenes con atuendos de guerreras, un gato gris y un ratón marrón en una sala con tocadiscos, discos y micrófonos
Esta es una representación de Las Guerreras K-pop en el universo de Tom y Jerry. (Foto: Gemini)

Qué detalles ayudan a lograr una mejor estética de caricatura

Las indicaciones visuales deben concentrarse en recursos generales del género. Frases como “humor físico”, “movimiento exagerado”, “objetos que vuelan”, “perspectiva inclinada” o “expresiones faciales amplias” pueden aportar la sensación de una persecución animada sin exigir que la herramienta copie una escena existente.

Además, ayuda a definir el escenario. Una cocina con azulejos, una sala con instrumentos musicales o un camerino repleto de vestuarios ofrecen un marco reconocible para el conflicto.

La escena puede incluir un parlante caído, una torre de discos a punto de desmoronarse o una coreografía interrumpida por la carrera entre los animales ficticios.

Cómo ajustar un resultado que no se parece a la idea inicial

La primera imagen suele funcionar como una prueba. Si las protagonistas aparecen muy realistas, el siguiente pedido puede solicitar “trazo de animación tradicional”, “formas redondeadas” y “movimientos caricaturescos”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Al publicar la ilustración en redes sociales se debe aclarar que fue generada con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el gato o el ratón salen sin formato caricatura, se debe pedir una modificación concreta: tamaño, color de pelaje, forma de orejas, vestuario y rasgos faciales distintos

Qué hacer antes de publicar la ilustración en plataformas digitales o redes sociales

Cuando la imagen alcance el resultado buscado, corresponde descargarla en un formato habitual, como JPG o PNG, y revisar que no incluya marcas, nombres o elementos que parezcan oficiales.

Asimismo, si se comparte en redes sociales, la publicación debe evitar sugerir que pertenece a Netflix, Warner Bros. u otra empresa vinculada con las obras de referencia.

Una leyenda clara puede ayudar a evitar confusiones: “Ilustración generada con inteligencia artificial, no oficial e inspirada en estéticas de animación y pop coreano”. Conviene usar servicios legítimos y evitar aplicaciones no autorizadas, que pueden implicar riesgos para los datos personales o incorporar archivos maliciosos.

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