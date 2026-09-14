Satya Nadella, CEO de Microsoft, fija el límite del avance tecnológico: “Si la IA no está bajo control humano, no vale la pena”

El eje central del mensaje de Nadella es la subordinación de cualquier avance en IA al control humano. REUTERS/Manuel Orbegozo

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Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, trazó un límite claro para el desarrollo de la inteligencia artificial avanzada. A través de su cuenta en la red social X, el directivo sostuvo que cualquier búsqueda de superinteligencia debe partir de una premisa innegociable: si la IA que se construye no beneficia a la humanidad y no permanece bajo control humano, entonces no vale la pena perseguirla.

El planteamiento de Nadella no se limita a una advertencia general. Incluye una hoja de ruta concreta sobre cómo debería distribuirse el poder tecnológico, qué papel deben jugar las empresas frente a los proveedores de modelos, y qué mecanismos de vigilancia resultan indispensables para evitar que el desarrollo de sistemas cada vez más potentes escape de cualquier forma de supervisión.

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Control humano como condición para la superinteligencia

El eje central del mensaje de Nadella es la subordinación de cualquier avance en IA al control humano. El directivo fue explícito al afirmar que “si la IA que construimos no ayuda a la humanidad y no está bajo control humano, no vale la pena perseguirla”.

Si la IA que se construye no beneficia a la humanidad y no permanece bajo control humano, entonces no vale la pena perseguirla, según el CEO de Microsoft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta declaración funciona como un principio de diseño, no como una simple aspiración. Nadella lo describe como el punto de partida obligatorio para cualquier iniciativa relacionada con la superinteligencia, entendida como el siguiente salto tecnológico tras los modelos actuales de inteligencia artificial.

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El planteamiento también conecta con las críticas que suelen dirigirse hacia el desarrollo acelerado de sistemas de IA sin marcos de gobernanza claros. Nadella respalda explícitamente la investigación orientada a lograr una alineación correcta entre los objetivos humanos y el comportamiento de estos sistemas, y calificó ese trabajo como una necesidad que exige ritmo deliberado, no apresuramiento.

En ese sentido, el directivo de Microsoft celebró propuestas concretas como los llamados “evaluadores integrados”, mecanismos diseñados para verificar que los principios de seguridad no queden en el plano declarativo. Según su planteamiento, este tipo de herramientas debe convertirse en garantía funcional, y no en una promesa sin respaldo técnico.

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El planteamiento de Nadella no se limita a una advertencia general. REUTERS/Manuel Orbegozo

Distribución de beneficios de la inteligencia artificial

Nadella también fijó postura sobre cómo deben repartirse las ventajas derivadas de la IA. El directivo sostuvo que resulta necesario acelerar y extender esos beneficios para que lleguen de forma amplia a distintos países, comunidades y empresas, sin concentrarse en un número reducido de actores.

Para que esa distribución sea posible, Nadella planteó la necesidad de un ecosistema de vanguardia donde convivan tanto los modelos de código cerrado como los de código abierto. Esta coexistencia, según su exposición, amplía las opciones disponibles para quienes desarrollan e implementan soluciones de inteligencia artificial.

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El directivo insistió en que ningún puñado de entidades puede controlar en solitario este proceso. Reclamó, en cambio, una representación amplia que incluya a distintos países, campos de conocimiento y a la academia, como condición para que la gobernanza de la superinteligencia no quede capturada por intereses particulares.

Nadella también fijó postura sobre cómo deben repartirse las ventajas derivadas de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autonomía empresarial frente a los proveedores de modelos de IA

Otro de los ejes del mensaje de Nadella apunta directamente a las empresas que adoptan tecnología de inteligencia artificial. El directivo señaló que resulta imperativo que estas organizaciones mantengan control total sobre su conocimiento único y tácito, es decir, sobre la información y los procesos que las distinguen frente a su competencia.

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Nadella planteó que cada organización debería poder construir su propia máquina de aprendizaje continuo y optimización, lo que él mismo describió con el término en inglés hill climbing machine. El objetivo de este planteamiento es que las empresas no dependan de un único proveedor de modelos de inteligencia artificial para gestionar su información estratégica.

Esa autonomía, según explicó, también implica la capacidad de integrar el conocimiento propio de cada empresa en modelos y pesos que ella misma controle, sin ceder esa gestión a terceros. Se trata de un planteamiento que busca equilibrar la adopción masiva de IA con la preservación de independencia tecnológica para las organizaciones.

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Satya Nadella es CEO de Microsoft. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Código de conducta para los modelos MAI de Microsoft

Como parte concreta de este enfoque, Nadella confirmó que Microsoft presentará un Código de Conducta que fundamenta sus propios modelos MAI, desarrollados de forma directa por la compañía. El directivo anunció que ese documento se publicará al día siguiente de su pronunciamiento para someterse a consulta pública.

Nadella resumió su posición en tres pilares que, según explicó, guían la estrategia de Microsoft en este terreno: acceso amplio y libertad de elección en cada capa de la arquitectura de inteligencia artificial, control empresarial sobre los modelos y los bucles de aprendizaje, y el Código de Conducta que respalda los modelos MAI de la compañía.

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