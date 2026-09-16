Las grandes ligas de Estados Unidos piden prohibir de por vida a los apostadores que amenacen a deportistas

Las ligas profesionales de Estados Unidos y los sindicatos de jugadores pidieron un veto permanente en las casas de apuestas legales para quienes hostiguen o amenacen a integrantes del deporte (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Guardar

Veto permanente para apostadores agresores: las ligas profesionales de Estados Unidos y los sindicatos de jugadores pidieron excluir de las casas de apuestas legales a quienes hostiguen o amenacen a integrantes del deporte. La medida busca impedir que esas conductas tengan lugar dentro del mercado regulado.

La propuesta fue enviada a los 35 estados y el Distrito de Columbia, según informó la cadena deportiva estadounidense ESPN.

PUBLICIDAD

Las ligas pidieron una lista de exclusión compartida y mecanismos rápidos para trasladar denuncias y pruebas a los reguladores y a las fuerzas de seguridad.

La iniciativa pretende impedir que una persona que amenazó a un jugador, entrenador, árbitro, empleado deportivo o familiar pueda continuar apostando en otra jurisdicción.

El planteo busca que quien emita una amenaza tras una apuesta perdida reciba una sanción que afecte su acceso al mercado regulado.

La expansión de las apuestas deportivas desde el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2018 coincidió con un aumento de denuncias por insultos, mensajes intimidatorios y acoso contra jugadores, entrenadores y sus familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sanciones compartidas entre distintos estados

La NFL, la NBA, las Grandes Ligas de Béisbol, la NHL y la Major League Soccer suscribieron la carta junto con sus respectivos gremios de jugadores.

PUBLICIDAD

El documento reclama que los operadores identifiquen las cuentas desde las que se registren abusos o amenazas de violencia y las bloqueen de forma definitiva.

Las organizaciones solicitaron que las empresas de apuestas vigilen activamente el comportamiento de sus usuarios. La medida abarcaría a deportistas, entrenadores, oficiales, trabajadores de los equipos y sus familias.

“Amenazar la seguridad de un atleta o de su familia por una apuesta deportiva cruza una línea ética y penal”, señalaron las ligas en la carta citada por ESPN. El texto sostiene que esas conductas no pueden ser aceptadas dentro del sistema de juego legal.

PUBLICIDAD

El pedido no se limita a las competencias profesionales. La protección propuesta también alcanzaría a atletas y entrenadores aficionados, además de árbitros y otro personal relacionado con los clubes.

La NFL, la NBA, las Grandes Ligas de Béisbol, la NHL y la Major League Soccer reclamaron que los operadores identifiquen cuentas con abusos o amenazas de violencia y las bloqueen de forma definitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco jurisdicciones ya aplican restricciones de este tipo: Luisiana, Massachusetts, Ohio, Virginia Occidental y Wyoming.

Esas políticas son el antecedente que las entidades pretenden ampliar mediante reglas compatibles entre los mercados estatales.

Amenazas en aumento desde la expansión de las apuestas deportivas

La Corte Suprema de Estados Unidos habilitó la expansión de las apuestas deportivas en 2018. Desde entonces, aumentaron las denuncias de jugadores por insultos, mensajes intimidatorios y episodios de acoso vinculados con pérdidas de dinero.

La carta conjunta describe ataques en redes sociales y durante contactos presenciales. Según el documento citado por The Athletic, los destinatarios suelen ser jugadores, entrenadores y familiares de quienes integran los equipos.

PUBLICIDAD

“Con demasiada frecuencia, las personas que pierden apuestas deportivas dirigen mensajes amenazantes y de acoso hacia jugadores, entrenadores y sus familias”, señalaron las ligas y los gremios en la declaración recogida por The Athletic.

La carta también advierte sobre las apuestas basadas en estadísticas o actuaciones individuales. Ese formato puede convertir a un deportista en blanco de reproches, aunque el desenlace de su equipo no resulte decisivo para la apuesta.

Cinco jurisdicciones, Luisiana, Massachusetts, Ohio, Virginia Occidental y Wyoming, ya aplican restricciones a apostadores agresores que las ligas buscan extender entre distintos mercados estatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reclamos por las apuestas sobre rendimientos individuales

La NCAA impulsó una campaña contra el hostigamiento. A la vez, la comisión de atletas de la conferencia Big Ten reclamó límites para las apuestas basadas en rendimientos particulares, debido a los ataques contra estudiantes deportistas.

PUBLICIDAD

Joe Maloney, presidente de la Sports Betting Alliance, respaldó la iniciativa ante The Athletic. “Hostigar o amenazar a un atleta, entrenador u oficial por una apuesta deportiva es inaceptable”, afirmó.

El representante de la agrupación, que reúne a varias casas de apuestas, sostuvo que sus miembros ya cuentan con normas para suspender o expulsar a clientes que maltratan o amenazan a otras personas.

También indicó que las compañías invierten en mecanismos para detectar a esos usuarios e intercambiar información con las ligas.

Tecnología privada para detectar agresiones en redes sociales

DraftKings y Fanatics se asociaron durante el verano con Integrity Compliance 360, conocida como IC360, de acuerdo con ESPN.

Las firmas emplean herramientas que combinan inteligencia artificial y recursos de investigación para localizar publicaciones abusivas e identificar a sus autores.

La propuesta de las ligas apunta a que esos hallazgos no permanezcan dentro de las empresas. El objetivo es que la información llegue a los reguladores estatales y, cuando corresponda, a las autoridades policiales.

PUBLICIDAD

Scott Sadin, cofundador y codirector ejecutivo de IC360, afirmó a ESPN que el acoso y las amenazas siguen en aumento. “El progreso real exige una respuesta unificada”, sostuvo.

El ejecutivo vinculó el problema con la seguridad de los participantes y la integridad de las competencias. Su planteo apunta a una coordinación entre organizaciones deportivas, operadores, autoridades y compañías tecnológicas.

Matt King, director ejecutivo de Fanatics Betting and Gaming, describió el asunto como “un problema indignante” en una entrevista con ESPN en junio. La empresa figura entre las que ya aplican recursos para detectar abusos digitales.

La NCAA y la comisión de atletas de la Big Ten reclamaron límites para las apuestas sobre rendimientos individuales por los ataques que ese formato provoca contra estudiantes deportistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Lance McCullers y los límites para investigar amenazas digitales

El lanzador Lance McCullers, que entonces jugaba en los Houston Astros, denunció en mayo de 2025 mensajes que amenazaban con encontrar y asesinar a sus hijos. Los ataques llegaron tras una actuación adversa ante los Cincinnati Reds.

PUBLICIDAD

La Policía de Houston investigó la situación y determinó que las amenazas provenían de un apostador intoxicado que se encontraba fuera de Estados Unidos.

El episodio mostró las dificultades que enfrentan las autoridades cuando la agresión digital se origina en otra jurisdicción.

La carta no precisa cómo se resolverán los problemas de jurisdicción cuando el responsable se encuentre en el extranjero.

El documento propone que las pruebas circulen con rapidez entre las entidades deportivas, los reguladores y las fuerzas de seguridad.

Fred VanVleet, base de los Houston Rockets y presidente de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, dijo en julio que los deportistas aún se adaptan al entorno creado por la expansión de las apuestas. “Cargamos con toda la carga, el riesgo y el peligro”, afirmó.

PUBLICIDAD

El jugador sostuvo que esa situación fue impuesta a quienes compiten. La sanción que proponen las ligas busca impedir que los apostadores que recurren al abuso continúen utilizando plataformas legales.

DraftKings y Fanatics usan tecnología de IC360 con inteligencia artificial para detectar publicaciones abusivas en redes sociales e identificar a sus autores dentro del mercado de apuestas deportivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exclusión de las ligas femeninas de la carta conjunta

La declaración no contó con la firma de las principales ligas femeninas ni de sus sindicatos. Una fuente de la Asociación de Jugadoras de la WNBA dijo a The Athletic, bajo condición de anonimato, que el gremio se enteró de la iniciativa después de que se difundiera.

Terri Carmichael Jackson, directora ejecutiva de esa asociación, cuestionó que las jugadoras quedaran fuera del pedido.

La dirigente calificó como “profundamente decepcionante” que la NBA no incluyera a la WNBA pese a los episodios públicos de hostigamiento relacionados con apuestas que afectaron a sus integrantes.

La Asociación de Jugadoras de la Liga Nacional de Fútbol Femenino también conoció la carta una vez que fue publicada. Meghann Burke, directora ejecutiva de la NWSLPA, expresó ante The Athletic su respaldo a medidas que protejan a atletas profesionales de deportes masculinos y femeninos frente a amenazas violentas.

La decisión final quedará en manos de las autoridades de cada estado y del Distrito de Columbia.