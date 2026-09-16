Martín Fierro de Radio 2026: el partido de despedida de Messi postergó la ceremonia de premiación

Por el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, los Martín Fierro de Radio 2026 se postergan hasta el 21 de octubre

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Los Martín Fierro de Radio tendrán que esperar un poco más que lo previsto. La ceremonia de premiación correspondiente a la temporada 2025-2026, que tenía como fecha original el martes 6 de octubre, fue postergada y quedó fijada para el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, en Buenos Aires. El motivo del corrimiento no surge de cuestiones internas de la organización, sino de un acontecimiento deportivo que concentrará la atención de todo el país.

El partido de despedida de Messi fue el detonante del cambio

La proximidad con el partido de despedida de Lionel Messi como capitán de la Selección argentina fue el factor que impulsó a los organizadores a revisar el calendario. La coincidencia de fechas planteaba una competencia directa por la atención del público, algo que la organización prefirió evitar. Ante un evento de esa envergadura —considerado único en la historia del fútbol argentino—, la decisión de correr la gala quince días más tarde resultó la salida más razonable. De esa manera, ambas jornadas podrán desarrollarse sin superponerse ni restarle protagonismo a la otra.

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Infobae transmitirá la gala en vivo por YouTube

La ceremonia podrá seguirse en vivo a través de YouTube. Infobae cubrirá la jornada completa con móviles en directo, con seguimiento tanto de la alfombra roja como de la entrega de los premios. La cobertura incluirá la llegada de los invitados, las nominaciones y la consagración de los ganadores de cada categoría.

Novaresio seguirá al frente, aunque falta definir quién lo acompaña

Luis Novaresio continuará como conductor principal de la ceremonia, tal como estaba previsto desde el principio. Para el periodista, la cita representará su segunda conducción consecutiva de los Martín Fierro de Radio: ya había estado al frente de la edición de julio de 2025, cuando compartió el escenario con Pamela David y se reconocieron las producciones emitidas durante 2024. El cambio de fecha no alteró su participación. Lo que resta resolver es quién ocupará el lugar de su compañera de conducción, ya que Julieta Prandi estará de luna de miel junto a Emanuel Ortega para la nueva fecha: las conversaciones siguen abiertas y la organización aún no confirmó ningún nombre públicamente.

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Luis Novaresio será uno de los conductores del Martín Fierro de Radio 2026 (Crédito: Maximiliano Luna)

La alfombra roja ya tiene conductores confirmados

Mientras la conducción principal permanece con una incógnita, la previa de la ceremonia ya cuenta con sus responsables definidos. Paula Varela y Guido Záffora estarán al frente de la alfombra roja, el espacio donde se espera el desfile de nominados y de las figuras más destacadas de la radiofonía argentina antes del inicio formal de la gala. Desde allí recibirán a los invitados, dialogarán con los nominados y seguirán los detalles que vayan surgiendo en las horas previas a la entrega. Ambos se mantienen en sus roles sin modificaciones, independientemente de los cambios que afectaron al resto de la grilla.

Los periodistas Paula Varela y Guido Záfforacubrirán la alfombra roja del evento para la transmisión de Infobae por Youtube

El Goldencenter de Parque Norte, sede habitual de la noche de la radio

El escenario elegido para la ceremonia es el mismo de ediciones anteriores. El Goldencenter, ubicado en el barrio porteño de Parque Norte, volverá a albergar la reunión de las principales figuras de la radiofonía nacional. La gala está organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) junto a la productora Red Cube. Conductores, periodistas y productores serán reconocidos por su trabajo durante la temporada 2025, en una noche que año tras año convoca a buena parte del mundo de los medios de comunicación.

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La nueva fecha —21 de octubre— ya está confirmada y la organización trabaja en los detalles pendientes de la transmisión. La definición del conductor o conductora que acompañe a Novaresio es el último aspecto que resta resolver antes de que la ceremonia quede completamente cerrada en su formato.