Oposición pide la renuncia de Rodrigo Chaves tras enfrentamiento con ciudadano durante actos patrios en Costa Rica

Rodrigo Chaves respondió con gestos y frases burlonas a un ciudadano que le preguntó por qué se solicitaba cédula para ingresar a la Plaza Mayor (Imagen ilustrativa Infobae)

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Diputados de diferentes bancadas de oposición en Costa Rica cuestionaron este miércoles la actuación del ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, durante las actividades oficiales del 14 de septiembre en Cartago, y algunos incluso solicitaron su salida del gabinete de la presidenta Laura Fernández.

Las críticas surgieron después de que circularan videos de un intercambio entre Chaves y un ciudadano que reclamó por los controles establecidos para ingresar a la Plaza Mayor de Cartago, donde el Poder Ejecutivo realizó un Consejo de Gobierno y recibió posteriormente la Antorcha de la Independencia.

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El ciudadano cuestionó al funcionario sobre la solicitud de la cédula de identidad para acceder al perímetro de la actividad.

“¿Por qué yo tengo que presentar mi cédula para poder entrar aquí como si fuera un delincuente?”, preguntó el hombre.

Chaves respondió inicialmente que desconocía el motivo. Después, cuando el ciudadano atribuyó la medida al Gobierno, el ministro le indicó que fuera a comprar “un poquito de cremita de rosas” y posteriormente utilizó la rima infantil “lero, lero, calzón de cuero”, acompañada de gestos con sus manos.

El intercambio quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación.

El episodio llegó este miércoles al Plenario Legislativo, donde más de 30 diputados solicitaron el uso de la palabra para referirse a lo sucedido en Cartago.

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Enfrentamiento entre un ciudadano y el ministro de presidencia Rodrigo Chaves durante las celebraciones del 14 de setiembre. (Redes sociales)

“Ese ministro debe renunciar”

Una de las críticas más fuertes provino de la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Janice Sandí, quien sostuvo que la actuación del funcionario terminó opacando el mensaje pronunciado por la presidenta Fernández durante la actividad.

“De la actividad del 14 de setiembre en Cartago, en los medios de comunicación no quedó una palabra de lo que dijo la presidenta, pero sí quedó la exhibición de malacrianza, falta de respeto y educación que hizo un ministro de Estado”, afirmó la legisladora.

Sandí pidió directamente la salida de Chaves del gabinete.

“Ese ministro debe renunciar. Doña Laura, su discurso y sus palabras se perdieron esa triste noche en las acciones del ministro”, señaló durante su intervención legislativa.

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La diputada Claudia Dobles también cuestionó el comportamiento del jerarca y solicitó a Fernández adoptar medidas.

Dobles calificó lo sucedido como “lamentable y vergonzoso” y reprochó que, a su criterio, no se estuviera condenando suficientemente desde el ámbito político la forma en que Chaves respondió al ciudadano. También sostuvo que la mandataria debería “tomar cartas en el asunto” y planteó la posibilidad de remover al ministro de su puesto.

Críticas van más allá del intercambio con Chaves

Los cuestionamientos de la oposición también abarcaron el operativo de seguridad instalado alrededor de la Plaza Mayor, donde ciudadanos denunciaron restricciones para ingresar al acto cívico.

El diputado liberacionista Álvaro Ramírez sostuvo que durante la jornada existió una “violación abierta de principios constitucionales” y afirmó que algunas personas fueron sometidas a lo que calificó como censura previa cuando intentaban ingresar al perímetro.

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Desde antes del inicio de la actividad, legisladores del denominado bloque democrático habían denunciado supuestas obstrucciones de la Fuerza Pública al ingreso de personas que participaban en manifestaciones contrarias al Gobierno.

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, afirmó posteriormente que lo ocurrido representó una “discriminación de ciudadanos”, al considerar que existieron diferencias entre el acceso otorgado a simpatizantes gubernamentales y el trato recibido por personas críticas del Ejecutivo.

El legislador del Frente Amplio Edgardo Araya expresó una posición similar y aseguró que durante las actividades existieron, a su juicio, “ciudadanos de dos categorías”.

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“En Cartago tenían que caber los que aplaudían y los que señalaban”, afirmó Araya.

Los cuestionamientos sobre el dispositivo de seguridad habían comenzado incluso antes del 14 de setiembre. Diputados opositores habían advertido que el cierre de perímetros y comercios alrededor de la Plaza Mayor podía afectar la libertad de tránsito y la actividad comercial del centro de Cartago.

Diputados de oposición cuestionaron la actuación de Rodrigo Chaves durante las celebraciones de la llegada de la Antorcha de la Independencia a Cartago

Oficialismo responde a las críticas

Diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano defendieron lo ocurrido durante las celebraciones y rechazaron las acusaciones formuladas desde la oposición.

La legisladora Ana Ruth Medrano aseguró que los buses y alimentos entregados a personas que asistieron a la actividad fueron financiados por pescadores de Puntarenas, mientras su compañero José Miguel Villalobos cuestionó las formas de protesta utilizadas por sectores opositores.

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Villalobos señaló que consignas utilizadas contra Chaves y Fernández forman parte de la libertad de expresión, aunque las calificó como desagradables.

El debate legislativo se produjo dos días después de una jornada que estuvo marcada por una fuerte presencia policial en el centro de Cartago, manifestaciones de simpatizantes y detractores del Gobierno y restricciones de acceso denunciadas por algunos asistentes.

La principal exigencia planteada este miércoles desde distintos sectores de oposición quedó dirigida hacia la presidenta Laura Fernández, a quien diputados solicitaron valorar la permanencia de Rodrigo Chaves en el gabinete después de su intercambio con el ciudadano durante una actividad oficial.

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Fernández respalda a Chaves y el ministro defiende el “lero, lero”

La presidenta Laura Fernández rechazó que los cuestionamientos de los diputados de oposición vayan a influir en la permanencia de Rodrigo Chaves dentro de su gabinete y aseguró que el ministro de la Presidencia y Hacienda “goza de absolutamente toda mi confianza”.

Aunque admitió que el episodio del “lero, lero” durante las actividades del 14 de setiembre en Cartago “tal vez no es parte de mi estilo de comunicación”, defendió al jerarca al señalar que se trató de “Rodrigo Chaves siendo Rodrigo Chaves” y advirtió que “ningún diputado va a incidir en ninguna decisión que yo tome sobre mi equipo de gobierno”.

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Fernández aseguró que ningún diputado incidirá sobre la decisión de retirar a Rodrigo Chaves de su puesto. Crédito: Captura video Presidencia de la República

Chaves, por su parte, defendió su reacción ante el ciudadano que lo increpó por la solicitud de la cédula para ingresar a la actividad. El ministro afirmó que inicialmente evitó responder porque consideró que se trataba de un asunto correspondiente al titular de Seguridad, pero aseguró que el hombre continuó cuestionándolo. Según su versión, tenía dos opciones: “irme caminando y dejarlo hablando solo o tratar de desactivar el argumento de él”, por lo que decidió recurrir al gesto infantil. “Sí, sí, le hice el lero lero de la escuela, todos lo sabemos”, reconoció Chaves.