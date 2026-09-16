Costa Rica

Oposición pide la renuncia de Rodrigo Chaves tras enfrentamiento con ciudadano durante actos patrios en Costa Rica

Legisladores del PLN, Frente Amplio, PUSC y otras bancadas cuestionaron la conducta del ministro de la Presidencia durante las celebraciones del 14 de setiembre y reclamaron a Laura Fernández tomar medidas

Rodrigo Chaves respondió con gestos y frases burlonas a un ciudadano que le preguntó por qué se solicitaba cédula para ingresar a la Plaza Mayor (Imagen ilustrativa Infobae)
Rodrigo Chaves respondió con gestos y frases burlonas a un ciudadano que le preguntó por qué se solicitaba cédula para ingresar a la Plaza Mayor (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

Diputados de diferentes bancadas de oposición en Costa Rica cuestionaron este miércoles la actuación del ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, durante las actividades oficiales del 14 de septiembre en Cartago, y algunos incluso solicitaron su salida del gabinete de la presidenta Laura Fernández.

Las críticas surgieron después de que circularan videos de un intercambio entre Chaves y un ciudadano que reclamó por los controles establecidos para ingresar a la Plaza Mayor de Cartago, donde el Poder Ejecutivo realizó un Consejo de Gobierno y recibió posteriormente la Antorcha de la Independencia.

PUBLICIDAD

El ciudadano cuestionó al funcionario sobre la solicitud de la cédula de identidad para acceder al perímetro de la actividad.

¿Por qué yo tengo que presentar mi cédula para poder entrar aquí como si fuera un delincuente?”, preguntó el hombre.

Chaves respondió inicialmente que desconocía el motivo. Después, cuando el ciudadano atribuyó la medida al Gobierno, el ministro le indicó que fuera a comprar “un poquito de cremita de rosas” y posteriormente utilizó la rima infantil “lero, lero, calzón de cuero”, acompañada de gestos con sus manos.

El intercambio quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación.

El episodio llegó este miércoles al Plenario Legislativo, donde más de 30 diputados solicitaron el uso de la palabra para referirse a lo sucedido en Cartago.

PUBLICIDAD

Enfrentamiento entre un ciudadano y el ministro de presidencia Rodrigo Chaves durante las celebraciones del 14 de setiembre. (Redes sociales)

“Ese ministro debe renunciar”

Una de las críticas más fuertes provino de la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Janice Sandí, quien sostuvo que la actuación del funcionario terminó opacando el mensaje pronunciado por la presidenta Fernández durante la actividad.

“De la actividad del 14 de setiembre en Cartago, en los medios de comunicación no quedó una palabra de lo que dijo la presidenta, pero sí quedó la exhibición de malacrianza, falta de respeto y educación que hizo un ministro de Estado”, afirmó la legisladora.

Sandí pidió directamente la salida de Chaves del gabinete.

“Ese ministro debe renunciar. Doña Laura, su discurso y sus palabras se perdieron esa triste noche en las acciones del ministro”, señaló durante su intervención legislativa.

La diputada Claudia Dobles también cuestionó el comportamiento del jerarca y solicitó a Fernández adoptar medidas.

Dobles calificó lo sucedido como “lamentable y vergonzoso” y reprochó que, a su criterio, no se estuviera condenando suficientemente desde el ámbito político la forma en que Chaves respondió al ciudadano. También sostuvo que la mandataria debería “tomar cartas en el asunto” y planteó la posibilidad de remover al ministro de su puesto.

Críticas van más allá del intercambio con Chaves

Los cuestionamientos de la oposición también abarcaron el operativo de seguridad instalado alrededor de la Plaza Mayor, donde ciudadanos denunciaron restricciones para ingresar al acto cívico.

El diputado liberacionista Álvaro Ramírez sostuvo que durante la jornada existió una “violación abierta de principios constitucionales” y afirmó que algunas personas fueron sometidas a lo que calificó como censura previa cuando intentaban ingresar al perímetro.

Desde antes del inicio de la actividad, legisladores del denominado bloque democrático habían denunciado supuestas obstrucciones de la Fuerza Pública al ingreso de personas que participaban en manifestaciones contrarias al Gobierno.

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, afirmó posteriormente que lo ocurrido representó una “discriminación de ciudadanos”, al considerar que existieron diferencias entre el acceso otorgado a simpatizantes gubernamentales y el trato recibido por personas críticas del Ejecutivo.

El legislador del Frente Amplio Edgardo Araya expresó una posición similar y aseguró que durante las actividades existieron, a su juicio, “ciudadanos de dos categorías”.

“En Cartago tenían que caber los que aplaudían y los que señalaban”, afirmó Araya.

Los cuestionamientos sobre el dispositivo de seguridad habían comenzado incluso antes del 14 de setiembre. Diputados opositores habían advertido que el cierre de perímetros y comercios alrededor de la Plaza Mayor podía afectar la libertad de tránsito y la actividad comercial del centro de Cartago.

Diputados de oposición cuestionaron la actuación de Rodrigo Chaves durante las celebraciones de la llegada de la Antorcha de la Independencia a Cartago
Diputados de oposición cuestionaron la actuación de Rodrigo Chaves durante las celebraciones de la llegada de la Antorcha de la Independencia a Cartago

Oficialismo responde a las críticas

Diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano defendieron lo ocurrido durante las celebraciones y rechazaron las acusaciones formuladas desde la oposición.

La legisladora Ana Ruth Medrano aseguró que los buses y alimentos entregados a personas que asistieron a la actividad fueron financiados por pescadores de Puntarenas, mientras su compañero José Miguel Villalobos cuestionó las formas de protesta utilizadas por sectores opositores.

Villalobos señaló que consignas utilizadas contra Chaves y Fernández forman parte de la libertad de expresión, aunque las calificó como desagradables.

El debate legislativo se produjo dos días después de una jornada que estuvo marcada por una fuerte presencia policial en el centro de Cartago, manifestaciones de simpatizantes y detractores del Gobierno y restricciones de acceso denunciadas por algunos asistentes.

La principal exigencia planteada este miércoles desde distintos sectores de oposición quedó dirigida hacia la presidenta Laura Fernández, a quien diputados solicitaron valorar la permanencia de Rodrigo Chaves en el gabinete después de su intercambio con el ciudadano durante una actividad oficial.

Fernández respalda a Chaves y el ministro defiende el “lero, lero”

La presidenta Laura Fernández rechazó que los cuestionamientos de los diputados de oposición vayan a influir en la permanencia de Rodrigo Chaves dentro de su gabinete y aseguró que el ministro de la Presidencia y Hacienda “goza de absolutamente toda mi confianza”.

Aunque admitió que el episodio del “lero, lero” durante las actividades del 14 de setiembre en Cartago “tal vez no es parte de mi estilo de comunicación”, defendió al jerarca al señalar que se trató de “Rodrigo Chaves siendo Rodrigo Chaves” y advirtió que “ningún diputado va a incidir en ninguna decisión que yo tome sobre mi equipo de gobierno”.

Fernández aseguró que ningún diputado incidirá sobre la decisión de retirar a Rodrigo Chaves de su puesto. Crédito: Captura video Presidencia de la República
Fernández aseguró que ningún diputado incidirá sobre la decisión de retirar a Rodrigo Chaves de su puesto. Crédito: Captura video Presidencia de la República

Chaves, por su parte, defendió su reacción ante el ciudadano que lo increpó por la solicitud de la cédula para ingresar a la actividad. El ministro afirmó que inicialmente evitó responder porque consideró que se trataba de un asunto correspondiente al titular de Seguridad, pero aseguró que el hombre continuó cuestionándolo. Según su versión, tenía dos opciones: “irme caminando y dejarlo hablando solo o tratar de desactivar el argumento de él”, por lo que decidió recurrir al gesto infantil. “Sí, sí, le hice el lero lero de la escuela, todos lo sabemos”, reconoció Chaves.

Temas Relacionados

Costa RicaRodrigo ChavesMinistro de PresidenciaLaura Fernández14 de setiembre

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica investiga presunta filtración masiva de datos: parte de una muestra analizada sí corresponde a información real

El Micitt detectó una publicación en la dark web que asegura contener más de 400 millones de registros vinculados con personas en Costa Rica, mientras el Banco Central descartó hasta ahora una vulneración de sus sistemas.

Costa Rica investiga presunta filtración masiva de datos: parte de una muestra analizada sí corresponde a información real

Economía de Costa Rica creció 2.5% en julio, pero perdió ritmo frente a 2025

El Banco Central reportó una desaceleración interanual de 3,2 puntos porcentuales, explicada principalmente por el menor dinamismo de los regímenes especiales, mientras el régimen definitivo aceleró su crecimiento.

Economía de Costa Rica creció 2.5% en julio, pero perdió ritmo frente a 2025

Marco Rubio felicitó a Costa Rica por sus 205 años de Independencia y destacó cooperación en seguridad, democracia y economía

El secretario de Estado de Estados Unidos resaltó los esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado transnacional, la protección de infraestructura crítica y el fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro.

Marco Rubio felicitó a Costa Rica por sus 205 años de Independencia y destacó cooperación en seguridad, democracia y economía

Costa Rica medirá por primera vez el estado de la sostenibilidad empresarial, social y ambiental

El Consejo Nacional para la Sostenibilidad lanzará una encuesta nacional dirigida a empresas de todos los tamaños y sectores para construir una línea base propia y comparable sobre el desempeño sostenible del país

Costa Rica medirá por primera vez el estado de la sostenibilidad empresarial, social y ambiental

Costa Rica registra más de 2,100 intentos de suicidio en 2026 y adolescentes concentran las tasas más altas

Datos preliminares del Ministerio de Salud muestran que las mujeres representan el 64% de los casos notificados y que Heredia encabeza la incidencia provincial, mientras Pococí concentra la mayor cantidad de episodios entre los cantones analizados

Costa Rica registra más de 2,100 intentos de suicidio en 2026 y adolescentes concentran las tasas más altas

TECNO

Códigos de Free Fire para hoy miércoles 16 de septiembre de 2026: diamantes, oro y skins gratis

Códigos de Free Fire para hoy miércoles 16 de septiembre de 2026: diamantes, oro y skins gratis

“Estamos quedándonos sin tiempo para evitar este desenlace”, exempleado de DeepMind sobre las posibles consecuencias negativas de la IA

Xbox Game Pass suma 13 juegos gratis a su catálogo de septiembre de 2026

Amazon cambia salarios: pagarán 20 dólares la hora en puestos operacionales sin experiencia previa

Cómo transmitir ‘Las Guerreras K-pop’ del teléfono al TV, paso a paso

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams aseguró que la moda es su nueva adicción: “Es más saludable y no me mete en problemas con mi esposa”

Robbie Williams aseguró que la moda es su nueva adicción: “Es más saludable y no me mete en problemas con mi esposa”

Hana Kuraki, actriz de cine para adultos, había denunciado a su expareja antes de morir: los detalles del caso

Por primera vez en 97 años, una película producida por el Vaticano buscará una nominación en los Oscar

Nuevo tráiler de “Amanecer en la cosecha” presenta el brutal pasado de Haymitch en los Juegos del Hambre

Hayden Panettiere: su representante responde a la versión que apunta a una pastilla con fentanilo

MUNDO

El petróleo cierra con fuertes caídas tras versiones de un repunte en la oferta saudí

El petróleo cierra con fuertes caídas tras versiones de un repunte en la oferta saudí

Estados Unidos denunció a una red mundial de sicarios vinculada a la inteligencia rusa

Kirguistán crece al ritmo de la guerra en Ucrania: cómo se convirtió en el gran puente comercial hacia Rusia

Dos difíciles elecciones regionales en Alemania tambalean el futuro del canciller Merz

Un estudio pone en duda la idea de una única hembra reproductora entre aves y mamíferos