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Códigos de Free Fire para hoy sábado 5 de septiembre de 2026: cómo canjear recompensas gratis

Los usuarios puede utilizar códigos como FFR4G3HM5YJN o FF7TRD2SQA9F para acceder a diamantes o skins de forma gratuita

Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)
Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)
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A diario, Free Fire ofrece códigos que, al canjearlos, permiten a los usuarios acceder a recompensas gratis, como diamantes, oro, skins y otros elementos del juego.

Los códigos disponibles para hoy, sábado 5 de septiembre de 2026, son:

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  • FFV2K8PLM4RN
  • FF2VC3DENRF5
  • T6Y4U1I5O7PZ
  • XZDJZE25WEFJ
  • FFRSX4CYHLLQ
  • FFL2M8PKR9VN
  • FFZ2M7KPL5RV
  • E9QH6K4LNP7V
  • FF8HG3JK5L0P
  • FFV4K8PLM3RN
  • F7F9A3B2K6G8
  • FQ9W2E1R7T5Y
  • 4N8M2XL9R1G3
  • S9QK2L6VP3MR
  • B1RK7C5ZL8YT
  • FFR4G3HM5YJN
  • FF6YH3BFD7VT
  • FF7TRD2SQA9F
  • BR43FMAPYEZZ
(Garena)
Entre las recompensas disponibles pueden aparecer diamantes, oro, skins y otros objetos virtuales. (Garena)

Cómo canjear los códigos de Free Fire

Para canjear los códigos de Free Fire, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de recompensas de Garena e iniciar sesión con la cuenta vinculada al juego, ya sea mediante Facebook, Google, Apple, X, VK o Huawei.

Luego, deben copiar uno de los códigos vigentes en el campo habilitado y confirmar la operación. Si el código es válido, las recompensas se enviarán al correo interno del juego en un plazo de hasta 24 horas.

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Los códigos tienen fecha de vencimiento y suelen estar limitados por región, por lo que conviene usarlos cuanto antes. Las cuentas invitadas deben vincularse para canjearlos.

Para qué sirven los códigos de Free Fire

Los códigos de Free Fire sirven para obtener recompensas dentro del juego sin necesidad de comprarlas. Al canjearlos, los jugadores pueden recibir diamantes, oro, aspectos para armas y personajes, cajas, emotes y otros objetos virtuales.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone que muestra una pantalla con una lista de códigos de Free Fire y botones de 'Canjear'.
Los jugadores deben iniciar sesión con la cuenta que tengan vinculada al videojuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos premios permiten personalizar la experiencia de juego, mejorar el inventario y acceder a artículos que, en algunos casos, están disponibles por tiempo limitado.

Cada código suele tener una fecha de vencimiento y puede estar restringido a determinadas regiones o cantidades de usos. Por eso, los usuarios deben ingresarlos cuanto antes en la plataforma oficial de recompensas para comprobar si están activos y recibir los beneficios correspondientes.

Cómo empezar a jugar Free Fire

Empezar a jugar Free Fire es sencillo: primero, descarga el juego desde la tienda de aplicaciones compatible con tu dispositivo y completa el registro de una cuenta. Al abrirlo, revisa los controles básicos, ajusta la sensibilidad de la pantalla y elige una configuración cómoda para moverte, apuntar y disparar.

Luego, participa en las partidas iniciales para conocer los mapas, las armas y el ritmo de cada enfrentamiento.

(Garena)
Una vez ingresado el código, los premios pueden llegar al correo interno del juego en un período de hasta 24 horas. (Garena)

Al comienzo, prioriza encontrar equipo, mantenerte dentro de la zona segura y observar los movimientos de otros jugadores. No es necesario buscar combates de inmediato: sobrevivir también ayuda a entender cómo funciona una partida.

A medida que ganes experiencia, prueba distintos modos de juego y descubre cuál se adapta mejor a tu estilo. Puedes practicar con armas de corto, medio y largo alcance para reconocer sus ventajas y limitaciones.

Conviene revisar las recompensas disponibles, porque pueden incluir objetos para personalizar la experiencia. Jugar con auriculares facilita identificar pasos, disparos y otros sonidos del entorno.

Finalmente, establece metas simples, como mejorar tu puntería o llegar más lejos en cada partida.

Evan’s Remains, disponible gratis por tiempo limitado en Epic Games, propone una aventura de misterio basada en plataformas, puzles y una historia de novela visual. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Evan’s Remains, disponible gratis por tiempo limitado en Epic Games, propone una aventura de misterio basada en plataformas, puzles y una historia de novela visual. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games tiene un juego gratis para celulares por tiempo limitado

Epic Games ofrece Evan’s Remains gratis para celulares por tiempo limitado. El juego se puede descargar mediante un código QR disponible en la página web de Epic Games dedicada a sus títulos gratuitos.

Evan’s Remains es un juego de misterio y suspenso que combina puzles de plataformas con elementos de novela visual. La historia sigue la desaparición de Evan, un niño genio que lleva años perdido. Una carta firmada por él asegura que está en una isla deshabitada del océano Pacífico.

El jugador controla a Dysis, una joven convocada para viajar a la isla y encontrarlo. A lo largo de la aventura, descubre secretos sobre el lugar y las razones de la desaparición de Evan.

La experiencia, de menos de tres horas, se desarrolla en pantallas fijas con desafíos de lógica y saltos, mientras la trama avanza a través de diálogos y textos propios de las aventuras gráficas japonesas.

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