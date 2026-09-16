Xbox Game Pass suma 13 juegos gratis a su catálogo de septiembre de 2026

Xbox Game Pass distribuye sus novedades de septiembre entre los niveles Premium y Ultimate, con disponibilidad en consola, PC, portátiles y la nube. (Microsoft)

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Microsoft confirmó la incorporación de 13 videojuegos a Xbox Game Pass entre lo que resta de septiembre y los primeros días de octubre de 2026, en uno de los movimientos de catálogo más significativos del año para el servicio. La lista combina disparos, acción ninja, ciencia ficción y supervivencia, además del regreso de una de las sagas históricas de la marca.

Según lo publicado en Xbox Wire, la mayoría de los nuevos títulos llega al nivel Premium, que reúne un total de nueve videojuegos. Entre ellos figuran producciones first party que se suman al catálogo más de un año después de su lanzamiento original, como Ninja Gaiden 4, Call of Duty: Black Ops 6 y Keeper.

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Títulos del plan Premium

El plan Premium concentra el grueso de las novedades de septiembre. Planet of Lana II: Children of the Leaf, Marvel Cosmic Invasion, Routine y Ultimate Sheep Raccoon están disponibles desde el 16 de septiembre. Al día siguiente se suma Ninja Gaiden 4.

Ninja Gaiden 4 llega al nivel Premium el 17 de septiembre, más de un año después de su estreno original. (Microsoft)

La incorporación continúa el 22 de septiembre con Dune: Awakening, seguida por Mad King Redemption el 23 de septiembre. Call of Duty: Black Ops 6 llega el 25 de septiembre, mientras que Keeper cierra la tanda del tier el 2 de octubre.

La mayoría de estos títulos está disponible en todo el ecosistema Xbox, lo que permite jugarlos en Xbox Series X|S, PC, la nube y dispositivos portátiles como ROG Ally y otras consolas de PC. Microsoft, no obstante, impuso límites al servicio de Cloud Gaming para algunos de estos juegos.

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Ultimate y PC Game Pass reciben estrenos clave

Los suscriptores de PC Game Pass y Xbox Game Pass Ultimate contarán con tres incorporaciones adicionales de peso. RuneScape: Dragonwilds ya está disponible, y sus creadores buscan competir con World of Warcraft en el género de supervivencia y mundo abierto.

RuneScape: Dragonwilds ya forma parte de Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Kernel Hearts se suma el 17 de septiembre y Well Dweller el 22 de septiembre. El 29 de septiembre debuta Minecraft Dungeons II, mientras que Gears of War: E-Day cerrará el ciclo de lanzamientos el 6 de octubre, en lo que representa el regreso de una de las franquicias más reconocidas de la marca Xbox.

Ocho juegos abandonan el catálogo a fin de mes

Como ocurre con cada actualización de Game Pass, la llegada de nuevos títulos implica la salida de otros. Hasta el 30 de septiembre, los suscriptores podrán seguir jugando Atomfall, Lara Croft and the Guardian of Light, Little Nightmares 2 Enhanced Edition, Little Rocket Lab, Sifu, SOPA: Tale of the Stolen Potato, Sworn y Terminus Brigade, disponibles en nube, consola y PC.

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El progreso de cada uno de estos juegos se guarda en la nube, por lo que los usuarios podrán retomar la partida en el punto exacto donde la dejaron si vuelven a adquirir el título más adelante o si la disponibilidad se restablece en el futuro.

Sifu y Atomfall abandonarán el catálogo el 30 de septiembre, aunque el progreso queda guardado en la nube.

PlayStation Plus también renovó su catálogo

Sony actualizó el catálogo de PlayStation Plus el 15 de septiembre con diez títulos nuevos repartidos entre los planes Extra y Premium. El plan Extra recibió ocho juegos, entre ellos RuneScape: Dragonwilds, WWE 2K26, Ball x Pit, Date Everything!, Slitterhead, Ninja Gaiden: Ragebound, Dungeons of Hinterberg y Sniper Elite: Resistance. El plan Premium sumó dos clásicos, Mega Man X Command Mission y Metro Redux. La compañía adelantó, además, que Mycopunk, Dino Crisis 2 y Ratchet & Clank llegarán al servicio antes de que termine el año, aunque sin fecha de estreno confirmada.

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