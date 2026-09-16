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La tajante reacción de Luciana Salazar tras no ser invitada al casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

La modelo publicó en sus historias su descargo sobre las versiones que señalaban un conflicto familiar como el motivo de su ausencia en la boda de su primo

Julieta Prandi y Emanuel Ortega sostienen un ramo de flores y un librete a la izquierda, y Luciana Salazar posa con vestido rosa a la derecha.
Luciana Salazar rompió el silencio tras el casamiento civil de Emanuel Ortega y Julieta Prandi y desmintió cualquier conflicto familiar en sus historias de Instagram
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Luciana Salazar no fue invitada al casamiento civil de su primo Emanuel Ortega con Julieta Prandi, y este miércoles salió a aclararlo ella misma. A través de sus historias de Instagram, la modelo desmintió las versiones que circularon en los medios y fue categórica: con la familia Ortega “nos amamos y nadie está peleado con nadie, todo lo contrario”.

En el posteo, Salazar enumeró punto por punto los rumores que consideró falsos. “Viendo noticias falsas por todos lados”, arrancó, antes de desgranar tres aclaraciones. La primera: que con los Ortega hay plena armonía. La segunda: que la interpretación de que no fue invitada por mala relación es falsa, dado que ni sus hermanos ni su padre, Fernando Salazar, estuvieron presentes en la ceremonia. La tercera: que una historia que había subido el día anterior a Instagram nada tenía que ver con el tema. “Es más absurdo todavía”, concluyó sobre ese último punto.

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El descargo llegó horas después de que trascendieran las primeras imágenes del casamiento, celebrado el martes al mediodía en el Registro Civil de San Isidro. La lista de invitados fue acotada —unas 36 personas entre familiares y amigos cercanos— y la ausencia de varios integrantes de la familia del músico quedó en el centro de los comentarios. De los hermanos de Emanuel, solo Martín Ortega estuvo presente, mientras que Julieta Ortega tampoco asistió.

La modelo aclaró que su ausencia en la boda íntima de su primo no respondió a ninguna pelea: "Con mi familia Ortega nos amamos y nadie está peleado con nadie"
La modelo aclaró que su ausencia en la boda íntima de su primo no respondió a ninguna pelea: "Con mi familia Ortega nos amamos y nadie está peleado con nadie"

Antes del descargo de Salazar, Julieta Prandi había dado su versión en el programa Intrusos (América). La conductora explicó que la boda se organizó en apenas dos meses, casi en secreto, con el objetivo de preservar la intimidad. “Es algo que se gestó hace dos meses entre él y yo en una habitación. No lo sabía el mundo. Queríamos evitarnos la prensa”, contó.

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Sobre los ausentes, fue directa: “Los que podían estar, estaban y los que no, no. Y nosotros no nos ofendimos”. Subrayó que hubo compromisos previos que impidieron la presencia de algunos y que ninguna ausencia tuvo que ver con un conflicto. “Para nada. Estoy bárbara con todos”, respondió cuando le preguntaron si estaba distanciada de parte de la familia de su marido. También rechazó con firmeza los comentarios anónimos que habían alimentado los rumores. “Mirá si voy a estar respondiendo por alguien resentido o mala onda que no me quiere”, afirmó, y pidió que quienes quisieran saber la verdad consultaran directamente a los protagonistas.

Ortega confirmó esa misma lectura. Según contó Prandi, su marido “no lo podía creer” cuando se enteró de las versiones y se tomó el asunto con humor: “Se ríe porque está todo más que bien”.

Un hombre saluda levantando la mano y una mujer con traje blanco sostiene flores frente a personas que aplauden
Julieta Prandi y Emanuel Ortega celebran su matrimonio civil frente a sus invitados durante la ceremonia.

El casamiento fue el cierre simbólico de una relación que comenzó a mediados de 2020, durante el aislamiento, cuando una conversación por Instagram derivó en llamadas, encuentros y, finalmente, una vida compartida. La pareja convive desde hace años y conforma una familia ensamblada junto a sus hijos: India y Bautista, de él; Rocco y Mateo, de ella con su expareja Claudio Contardi.

“Es más un símbolo, no nos cambiaba nada porque nosotros elegimos estar juntos. Vivimos juntos hace tiempo”, explicó la conductora, aunque también reconoció que cumplió un deseo personal. “Yo soy más romántica y era mi sueño casarme”, agregó. Fue Ortega quien tomó la iniciativa y le pidió matrimonio.

A la alegría del casamiento, Prandi sumó otro motivo ese mismo martes: se confirmó la sentencia contra Contardi. “Estoy feliz doble porque se confirmó la sentencia”, dijo. La pareja tiene previsto viajar a Miami de luna de miel, aunque la escapada deberá esperar unas semanas antes de que ambos puedan hacer las valijas y celebrar en privado, lejos de las cámaras, este nuevo comienzo.

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