El genio de la Fórmula 1 que espió al Alpine de Franco Colapinto en pleno GP de España

Adrian Newey "escaneando" el Alpine A526 de Franco Colapinto (Crédito: Gentileza Thomas Maher)

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Adrian Newey, director del equipo Aston Martin, se acercó al Alpine A526 de Franco Colapinto en la grilla de partida del Gran Premio de España para examinarlo con detalle en los minutos previos al inicio de la carrera. El circuito de Madrid recibió por primera vez esta prueba del calendario de la Fórmula 1, disputada el domingo, y el ingeniero británico fue descubierto mientras recorría la formación de autos antes de que se apagaran las luces.

El periodista Thomas Maher, de PlanetF1, registró el momento en que Newey se detuvo frente al monoplaza del piloto argentino y lo observó en detalle. La escena se repitió minutos después con el McLaren MCL40 de Oscar Piastri, otro de los autos que despertó el interés del diseñador de Aston Martin durante su recorrido por la grilla.

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La inspección en Madrid marcó la sexta aparición de Newey en los Grandes Premios durante 2026, después de sus visitas registradas en Australia, Mónaco, Gran Bretaña, Hungría y los Países Bajos. El ingeniero, que ya había observado el MCL40 de McLaren en Mónaco y Hungría, mantiene un seguimiento constante sobre los desarrollos técnicos de los equipos rivales.

Newey es un especialista en aerodinámica y le llamó la atención parte de las nueve mejoras que presentó Alpine entre Países Bajos y España. La escudería francesa pegó un salto de calidad desde la fecha neerlandesa.

El inglés se incorporó a Aston Martin primero como socio técnico gerente y accionista de la escudería, antes de asumir la dirección del equipo en noviembre de 2025, su primer cargo directivo de jerarquía en la F1. El ingeniero británico participó en el desarrollo de autos que sumaron 26 títulos mundiales a lo largo de su trayectoria en Red Bull, Williams y McLaren.

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Franco Colapinto fue séptimo en Madrid (@AlpineF1Team)

En la carrera, Colapinto finalizó séptimo y contuvo en las vueltas finales al propio Piastri, quien contaba con neumáticos más frescos en ese tramo. El resultado le permitió al piloto de Alpine sumar puntos por segunda carrera consecutiva y llevar su total en el campeonato a 27 unidades.

Colapinto había clasificado noveno el sábado, la posición más alta que logró frente a su compañero Pierre Gasly en la temporada y la cuarta vez que lo supera en la clasificación. Ese resultado le permitió largar entre los diez primeros y aprovechar un pit stop bajo el único Auto de Seguridad Virtual de la carrera para asegurar su lugar en la zona de puntos.

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El escrutinio del ingeniero británico llegó en un momento de progreso técnico para el equipo con sede en Enstone. Desde la llegada de su paquete de evolución en Zandvoort, Alpine sumó puntos en cada una de las carreras posteriores, un desempeño que coincide con el interés que despertó el A526 entre los rivales del segmento medio de la grilla.

La escudería francesa espera incorporar un segundo paquete de mejoras en Austin, además de una actualización del motor Mercedes que llegaría de la mano de la Unidad de Descarga de Aceleración Bajo Órdenes (ADUO), según las previsiones informadas por el equipo para las próximas fechas del calendario.

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En el plano de los resultados individuales, Franco Colapinto se ubica a solo cuatro puntos del undécimo puesto en el campeonato de pilotos, ocupado por Arvid Lindblad, mientras que Alpine redujo de 13 a nueve puntos su diferencia con Racing Bulls en la pelea por la quinta posición del Campeonato Mundial de Constructores.