Amazon cambia salarios: pagarán 20 dólares la hora en puestos operacionales sin experiencia previa

Amazon aumentará a 20 dólares por hora el salario de ingreso para empleados de operaciones a tiempo completo en Estados Unidos. REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo

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Amazon elevará el salario mínimo inicial de los empleados de operaciones principales a tiempo completo en Estados Unidos a 20 dólares por hora. La medida alcanzará a puestos que, en muchos casos, no requieren experiencia previa.

Los 20 dólares por hora serán la base salarial para los trabajadores elegibles que ingresen a esas posiciones. Amazon explicó que el cambio supone un aumento de un dolar por hora para los empleados que cumplan los requisitos.

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De esta forma, la compañía señaló que el salario promedio de ese grupo de trabajadores quedará en casi 24 dólares por hora.

Esta última cantidad no se trata del sueldo inicial: ese promedio reúne las remuneraciones de todos los empleados de operaciones principales a tiempo completo, incluidos quienes ya tienen aumentos salariales por antigüedad.

El nuevo piso salarial estará destinado a trabajadores elegibles, incluidos puestos que no exigen experiencia previa. REUTERS/Phil Noble/File Photo

Amazon indicó que cuenta con un plan de incrementos anuales durante los primeros tres años de trabajo.

Cómo son los salarios en Amazon para los empleados de operaciones

Amazon calcula que la remuneración total promedio de esos empleados supera los USD 32 por hora al incorporar el valor de su paquete de beneficios.

Entre esos beneficios figura la cobertura médica desde el primer día para los empleados regulares de tiempo completo. La empresa ofrece un plan con un costo de USD 5 por semana y copagos de USD 5.

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El paquete también contempla una suscripción gratuita a Prime, un plan 401(k) con aportes de la compañía, licencia parental remunerada, tiempo libre flexible y apoyo de salud mental disponible las 24 horas.

La empresa además anunció Day 1 Financial, un servicio bancario para empleados elegibles y sus familias a través de First Tech Federal Credit Union.

Aunque el salario inicial será de 20 dólares, el ingreso promedio del grupo llegará a casi 24 dólares por hora por los aumentos vinculados con la antigüedad. REUTERS/Ralph Orlowski

Según Amazon, la membresía incluirá cuentas corrientes y de ahorro sin saldo mínimo ni comisiones de mantenimiento, acceso a cajeros automáticos sin recargo y reembolsos de hasta USD 300 al año por cargos de cajeros fuera de la red. El acceso comenzará a implementarse a finales de 2026 y estará ampliamente disponible en 2027.

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Otro ejemplo de los beneficios anunciados será el descuento en alimentos y productos de primera necesidad. Desde el 1 de octubre de 2026, los empleados de Amazon en Estados Unidos recibirán un descuento ilimitado del 10% en compras realizadas en Amazon y Whole Foods Market Online.

Asimismo, tendrán un 20% de descuento en las tiendas físicas de Whole Foods Market, incluidas las barras de comida caliente y ensaladas.

Los empleados criticaron el descuento en mercado en Reddit. (Reddit)

Amazon informó que invertirá más de USD 230 millones en salarios y beneficios ampliados para los trabajadores de Whole Foods Market. Más de 100 mil empleados de esa cadena en Estados Unidos tendrán acceso a los beneficios de Amazon.

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En un foro de Reddit de empleados de Amazon, un usuario dijo: “Esto es gracioso: 20% de descuento en Whole Foods, pero resulta que es 39/40% más caro que otros sitios”. Una persona le respondió: “O sea, entonces casi costaría lo mismo que una tienda normal, ¿no? Jajaja".

Una persona dijo: “¿Qué gran cosa? ¿Qué va a hacer un dólar cuando la gasolina está a 5.00?“.

Por otro lado, un usuario afirmó: “Oh $1! La neta me sorprendió, pero está bien jaja no me voy a quejar, en algunos lados literalmente no más dan .50″.

Un empleado de Amazon reconoció que en otras empresas pagaban menos. (Reddit)

Amazon se asocia con OpenAI

Amazon se asoció con OpenAI para que empresas usuarias de sus herramientas publicitarias publiquen anuncios en ChatGPT. La iniciativa comenzará con marcas estadounidenses seleccionadas.

Las campañas serán gestionadas por Amazon, pero el sistema publicitario de OpenAI decidirá dónde se distribuyen. Los avisos podrán mostrarse como texto o imágenes debajo de las respuestas del chatbot y estarán identificados como patrocinados.

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Por ejemplo, una consulta sobre cómo prepararse para un maratón podría incluir publicidad de zapatillas disponibles en Amazon. El servicio, Access to ChatGPT Ads, busca alcanzar a usuarios en plataformas conversacionales.

OpenAI comenzó a vender espacios patrocinados en ChatGPT en febrero y afirmó que la plataforma llegó a 900 millones de usuarios semanales. Delta Vacations participará en la prueba inicial.