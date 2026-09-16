República Dominicana

Supuesto cabecilla fue detenido tras la incautación de 168 paquetes de presunta cocaína en República Dominicana

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas realizaron 11 allanamientos en tres provincias con más de 150 agentes, y decomisaron vehículos, armas, dinero y documentos ligados a la investigación

La Operación LM2 permitió incautar 168 paquetes de presunta cocaína y arrestar a José Miguel Ceballos Rosario, alias el Viajero, por presunto narcotráfico y lavado de activos. (Foto: DNCD)
La Operación LM2 permitió incautar 168 paquetes de presunta cocaína y arrestar a José Miguel Ceballos Rosario, alias el Viajero, por presunto narcotráfico y lavado de activos. (Foto: DNCD)
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Durante la Operación LM2 se incautaron 168 paquetes de presunta cocaína y fue arrestado José Miguel Ceballos Rosario, conocido como el Viajero, a quien las autoridades identifican como uno de los principales cabecillas de una estructura investigada por presunto narcotráfico y lavado de activos.

La acción fue desarrollada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

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El operativo incluyó 11 allanamientos simultáneos en el Gran Santo Domingo, Hato Mayor y Santiago, realizados en residencias, locales comerciales y centros de acopio. El despliegue fue coordinado por 13 fiscales y contó con la participación de más de 150 agentes.

Además de los paquetes, los equipos decomisaron vehículos de alta gama, un camión, dinero, armas y documentos vinculados con la investigación.

Las autoridades informaron que la operación sigue en desarrollo y mantienen la búsqueda de otros presuntos integrantes de la organización, a quienes exhortaron a entregarse por las vías correspondientes.

El Ministerio Público y la DNCD realizaron 11 allanamientos simultáneos en el Gran Santo Domingo, Hato Mayor y Santiago como parte de la Operación LM2. (Foto: DNCD)
El Ministerio Público y la DNCD realizaron 11 allanamientos simultáneos en el Gran Santo Domingo, Hato Mayor y Santiago como parte de la Operación LM2. (Foto: DNCD)

Los paquetes estaban ocultos dentro de 31 tubos de metal en Villa González

El cargamento fue localizado en una edificación ubicada en la Urbanización Paraíso, en Villa González, Santiago, que, según la información oficial, funcionaba como centro de acopio de la estructura investigada. Los paquetes estaban escondidos dentro de 31 tubos o barras de metal.

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En el inmueble también fueron encontradas cientos de cajas de cartón, herramientas e insumos que las autoridades vinculan con la preparación y el ocultamiento de sustancias controladas. La pesquisa apunta a que la organización empleaba embalajes modificados como parte de su método de transporte.

Las autoridades decomisaron vehículos de alta gama, un camión, dinero, armas y documentos vinculados con la investigación por narcotráfico. (Foto: DNCD)
Las autoridades decomisaron vehículos de alta gama, un camión, dinero, armas y documentos vinculados con la investigación por narcotráfico. (Foto: DNCD)

De acuerdo con las autoridades, la presunta red enviaba grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos y Europa. Para ello, habría utilizado cajas de doble fondo y estructuras metálicas, además de compañías consolidadas y empresas fantasma que simulaban trasladar mercancías lícitas.

La investigación busca determinar el alcance de esas operaciones, analizar los bienes y documentos ocupados durante los allanamientos y establecer la posible participación de las personas vinculadas con el caso.

La Operación LM2 se relaciona con pesquisas previas en La Vega y Monseñor Nouel

La operación se desprende de una investigación relacionada con una estructura criminal intervenida en allanamientos anteriores en La Vega y Monseñor Nouel. En esos procedimientos, las autoridades ocuparon 392 láminas de cocaína, tres fusiles, vehículos y maquinarias que, de acuerdo con la pesquisa, eran utilizadas para el empaque y camuflaje de sustancias controladas.

Los 168 paquetes de presunta cocaína estaban ocultos dentro de 31 tubos de metal en una edificación de la Urbanización Paraíso, en Villa González, Santiago. (Foto: DNCD)
Los 168 paquetes de presunta cocaína estaban ocultos dentro de 31 tubos de metal en una edificación de la Urbanización Paraíso, en Villa González, Santiago. (Foto: DNCD)

En julio de 2023, las autoridades allanaron una finca ubicada en la comunidad de Jayaco. Allí encontraron cientos de cajas de cartón, la mayoría con doble fondo, que contenían las láminas de la sustancia incautada.

Los investigadores también intervinieron una residencia situada en Los Rincones de La Vega, que habría servido como centro de acopio de las cajas. Durante esas labores fueron arrestadas tres personas y se ocuparon múltiples pruebas.

La Operación LM2 se vincula con pesquisas previas en La Vega y Monseñor Nouel, donde las autoridades ocuparon 392 láminas de cocaína, fusiles, vehículos y maquinarias. (Foto: DNCD)
La Operación LM2 se vincula con pesquisas previas en La Vega y Monseñor Nouel, donde las autoridades ocuparon 392 láminas de cocaína, fusiles, vehículos y maquinarias. (Foto: DNCD)

Por ese expediente, el Ministerio Público procesó a Basilio Saturria Mosquea, Danckeline De La Cruz y José Luis Santana Vargas. El Tribunal Colegiado de La Vega condenó a De La Cruz y Santana Vargas a 15 años de prisión y ordenó el decomiso de todos los bienes involucrados en el proceso.

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