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GTA 6: precio, tráiler y todo lo que se ha hablado sobre la fecha para este 2026

El título de Rockstar Games es uno de los juegos más esperados en la historia del entretenimiento

Este fue el segundo tráiler principal de GTA 6, publicado por Rockstar Games en 2025.
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Rockstar Games oficializó los detalles comerciales de Grand Theft Auto VI tras uno de los periodos de espera más largos en la historia del entretenimiento digital. El título llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, con una etapa de lanzamiento centrada en una experiencia para un solo jugador.

Precios confirmados

Con el lanzamiento llega un cambio de paradigma comercial para la franquicia. La edición estándar tendrá un valor de 79,99 dólares en Estados Unidos; 79,99 euros en la zona euro; 69,99 libras en el Reino Unido; 129,95 dólares australianos y 9.800 yenes en Japón.

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La edición Ultimate, por su parte, costará 99,99 dólares en Estados Unidos; 99,99 euros en la zona euro; 89,99 libras en el Reino Unido; 159,95 dólares australianos y 12.280 yenes en Japón.

GTA 6
Grand Theft Auto VI se lanzará el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. (Rockstar Games)

Para América Latina y el resto de los mercados no incluidos en la lista oficial, se prevé que el precio se establecerá según el tipo de cambio de la moneda local frente al dólar estadounidense. Además del incremento de precio, Rockstar confirmó que las copias físicas no incluirán disco: la caja contendrá únicamente un código de descarga.

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La edición estándar garantiza el acceso a la campaña principal, protagonizada por Jason y Lucia. Como incentivo, quienes reserven el juego antes del 20 de noviembre de 2026 recibirán un mes gratuito de la suscripción a GTA+ y el paquete digital Vintage Vice City, con elementos inspirados en el título de 2002.

La edición Ultimate, con un costo adicional de 20 dólares respecto a la versión base, incluye todos los beneficios de la reserva anticipada y suma una colección exclusiva de vehículos premium, armamento especializado y piezas de indumentaria. Según detalló la desarrolladora, este contenido adicional estará integrado de manera directa en la progresión narrativa de los protagonistas desde el primer minuto de juego.

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
La edición estándar del juego costará 79,99 dólares en Estados Unidos y 79,99 euros en la zona euro. (Rockstar)

Tráiler

Entre 2023 y 2026, Rockstar Games publicó tres tráilers de GTA 6, dos principales y un avance extendido.

  • Tráiler 1: presentó oficialmente el regreso a Vice City y el estado de Leonida. Introdujo a los protagonistas, Lucía y Jason
  • Tráiler 2: mostró las primeras secuencias de jugabilidad capturadas directamente desde una consola PlayStation 5.
  • Tráiler 3: un avance de larga duración (casi media hora) enfocado totalmente en la historia individual y las mecánicas de juego.

El final de meses de especulación sobre la fecha

La confirmación de la fecha de lanzamiento puso fin a un año marcado por la lectura constante de indicadores indirectos. Durante 2026, la industria del videojuego siguió con atención el calendario corporativo de Rockstar ante la ausencia de una fecha oficial, y basó sus proyecciones en factores financieros, técnicos y laborales.

Sony cambió la publicidad que tenía sobre GTA 6 para la PS5.
La edición Ultimate tendrá un valor de 99,99 dólares e incluirá vehículos, armamento e indumentaria exclusivos. (Sony)

Las reuniones de inversores de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar, aportaron las principales métricas para estimar la ventana de lanzamiento. Cuando la compañía ajustó sus proyecciones de facturación y anticipó picos históricos de ingresos para el año fiscal en curso, los analistas dedujeron que el estreno debía concentrarse en la segunda mitad del año.

Los rumores más consistentes apuntaron de manera sistemática al último trimestre de 2026, entre septiembre y noviembre, en coincidencia con la temporada comercial de otoño en el hemisferio norte y con la estrategia histórica de lanzamientos del estudio.

El apartado técnico también ocupó un lugar central en el debate. Reportes extraoficiales y foros especializados señalaron que la magnitud del mapa del estado de Leonida y la densidad de los nuevos sistemas de inteligencia artificial requerían un periodo de pulido superior al previsto en un inicio.

Quienes reserven Grand Theft Auto VI antes del 20 de noviembre recibirán automáticamente el Pack Vintage como recompensa.
Jason y Lucia protagonizan la campaña principal, disponible desde el primer día en modo un solo jugador.

Un punto de discusión recurrente fue la dificultad para lograr una paridad de rendimiento en todo el ecosistema de consolas. Los rumores sugirieron que adaptar un título de esta escala a las capacidades de las consolas de entrada de la generación actual exigió extender el calendario de producción, con el objetivo de garantizar una tasa de fotogramas estable sin comprometer la fidelidad visual.

El ambiente de trabajo dentro de Rockstar Games sirvió como otra variable para proyectar fechas. La implementación de políticas estrictas de retorno presencial a las oficinas fue interpretada por la industria como una medida orientada a evitar filtraciones de código.

Al mismo tiempo, diversos reportes indicaron que la directiva del estudio buscó evitar las antiguas jornadas laborales extremas en la fase final de producción, lo cual habría llevado a la gerencia a priorizar la extensión de los plazos de entrega antes que comprometer la estabilidad del equipo de desarrollo.

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