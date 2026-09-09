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Nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: características, precio y ecosistema con Apple Intelligence

Apple también lanzó su primer teléfono plegable, denominado iPhone Duo, que es el dispositivo más delgado de la compañía

La línea iPhone 18 Pro se caracteriza por la introducción del color borgoña así como la incoporación del chip A20 Pro. (Apple)
La línea iPhone 18 Pro se caracteriza por la introducción del color borgoña así como la incoporación del chip A20 Pro. (Apple)
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Apple ha lanzado la nueva línea de iPhone 18, que, de momento, incluye los modelos iPhone 18 Pro así como el iPhone 18 Pro Max, así como su primer plegable, el iPhone Duo.

El iPhone 18 Pro tiene un precio inicial de USD 1.199 en su versión de 256 GB, mientras que el iPhone 18 Pro Max cuesta desde USD 1.299 con la misma capacidad de almacenamiento. Apple explica que estará disponible a partir del 18 de septiembre.

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Apple indica que el iPhone Duo potencia el diseño de Liquid Glass. (Apple)
Apple indica que el iPhone Duo potencia el diseño de Liquid Glass. (Apple)

El evento de este año, denominado Sorprende y brilla (Surprise and Shine, en inglés), fue la primera presentación liderada por John Ternus después de que Tim Cook dejara el cargo más alto de Apple el pasado 1 de septiembre.

Ternus señaló que el iPhone es el principal dispositivo para interactuar con la inteligencia artificial, en particular con Apple Intelligence, porque tiene acceso a los contactos y a las interacciones cotidianas de los usuarios.

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Esta línea integra el procesador A20 Pro, el cual esta potenciada para tareas de IA. (Apple)
Esta línea integra el procesador A20 Pro, el cual esta potenciada para tareas de IA. (Apple)

Qué características tiene los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

Los modelos iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max son los principales modelos anunciados en el evento.

Los modelos Pro incorporan baterías de mayor tamaño. Según Apple, los celulares soportan hasta 45 horas de reproducción de video.

Los dispositivos integra una Isla Dinámica con una superficie menor y nuevos acabados en azul y rojo. La cámara con apertura variable queda reservada para la versión Pro Max.

El procesador es el A20 Pro, fabricado en dos nanómetros y acompañado por 12 gigabytes de memoria integrada. Con este avance, Apple busca mejorar el rendimiento de las funciones de inteligencia artificial y reducir el consumo energético de sus equipos.

La Isla Dinámica de esta nueva línea tiene un menor tamaño. (Apple)
La Isla Dinámica de esta nueva línea tiene un menor tamaño. (Apple)

De acuerdo con Apple, el procesador A20 Pro es más ágil para ejecutar tareas asociadas con la inteligencia artificial y contribuye a distribuir el calor dentro del dispositivo.

Apple apunta a que la nueva generación de celulares está equipada con el procesador más potente para IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Apple apunta a que la nueva generación de celulares está equipada con el procesador más potente para IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En cuanto a las funciones de cámara, la compañía explica que incorpora una herramienta denominada Pro Controls, disponible tanto para fotos como para videos. Los usuarios pueden equilibrar los colores y ajustar velocidades.

La principal novedad está relacionada con un sensor de apertura variable. En términos sencillos, se trata de una cámara equipada con un diafragma que puede abrirse o cerrarse para controlar la cantidad de luz que llega al sensor.

Apple también incorpora una etiqueta oculta en las fotografías tomadas con este modelo, denominada Apple Image Reference.

En cuanto al diseño, las cámaras tienen un estilo similar al del iPhone 17 Air, aunque incorporan dos lentes ubicadas de forma horizontal.

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max incorporan mejoras de audio para la grabación de video, que los usuarios pueden ajustar desde la aplicación Cámara. (Apple)
El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max incorporan mejoras de audio para la grabación de video, que los usuarios pueden ajustar desde la aplicación Cámara. (Apple)

Qué características tiene el iPhone Duo

El nuevo plegable de Apple es el iPhone más delgado de la compañía. (Apple)
El nuevo plegable de Apple es el iPhone más delgado de la compañía. (Apple)

iOS 17: el sistema operativo de los nuevos iPhone

iOS 27 es la próxima actualización del sistema operativo de Apple para el iPhone y sucede a iOS 26. La compañía la anuncia durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de 2026, celebrada el 8 de junio, junto con iPadOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27, visionOS 27, tvOS 27 y el software 27 para HomePod. Su lanzamiento está previsto para finales de 2026.

La actualización amplía Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial generativa de la compañía, con mejoras en las Herramientas de Escritura y la posibilidad de generar imágenes mediante un modelo privado en la nube.

Las funciones que requieren más recursos, como la generación de imágenes, tienen límites diarios. Los suscriptores pagos de iCloud+ pueden acceder a un mayor uso, excepto quienes cuentan con el plan de 50 GB.

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