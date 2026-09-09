Nuevo iOS 27 para iPhone: cuándo se puede actualizar y lista de iPhones compatibles

Apple confirmó que iOS 27 llegará el 14 de septiembre a todos los iPhone compatibles.

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Apple confirmó que iOS 27 llegará a todos los iPhone compatibles el próximo 14 de septiembre. El anuncio se dio durante presentación del iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo, su primer modelo plegable, además de los nuevos AirPods 5 y los Apple Watch Series 12 y Ultra 4.

Esta nueva versión del sistema operativo estará disponible a partir de todos los modelos desde el iPhone 11 en adelante. Incluye mejoras en la interfaz, mayor fluidez y funciones de inteligencia artificial vinculadas a Siri, aunque estas últimas mantienen restricciones según el modelo y la región del usuario.

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Qué iPhone son compatibles con iOS 27

La lista de modelos que podrán instalar la actualización es amplia y no deja fuera a ningún dispositivo que ya contaba con iOS 26.

iPhone 11.

iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max.

iPhone SE (2.ª generación).

iPhone 12.

iPhone 12 mini.

iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro Max.

iPhone 13.

iPhone 13 mini.

iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14.

iPhone 14 Plus.

iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro Max.

iPhone SE (3.ª generación).

iPhone 15.

iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro Max.

iPhone 16.

iPhone 16e.

iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro Max.

iPhone 17.

iPhone 17e.

iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro Max.

iPhone Air.

iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro Max.

iPhone Duo.

La compatibilidad de iOS 27 abarca más de 30 modelos de iPhone lanzados desde 2019 hasta los dispositivos anunciados este año.

A esa lista se suman los recién presentados iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Duo, que llegarán al mercado con iOS 27 preinstalado.

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En total, se trata de más de 30 modelos que abarcan generaciones lanzadas desde septiembre de 2019 hasta los dispositivos anunciados este año.

Sin embargo, no todas las funciones estarán disponibles para todos ellos. Las novedades de Apple Intelligence seguirán limitadas a los teléfonos compatibles actualmente, es decir, desde el iPhone 15 Pro en adelante. Además, Siri AI continuará sin llegar a los usuarios de la Unión Europea, España incluida, algo que Apple atribuye a las exigencias de la Ley de Mercados Digitales (DMA).

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Cuáles son los modelos que no recibirán iOS 27

A diferencia de lo ocurrido con iOS 26, cuando Apple dejó fuera de la actualización al iPhone XS, al iPhone XS Max y al iPhone XR, tres modelos lanzados en 2018, con iOS 27 no hay nuevas bajas respecto a la generación anterior.

Apple no sumó nuevas bajas en iOS 27 y mantuvo fuera de la actualización a modelos como iPhone XS, iPhone XR y iPhone X. (Apple)

Esto significa que los dispositivos que ya no podían actualizar a iOS 26 tampoco podrán hacerlo ahora. La lista de modelos sin compatibilidad incluye: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE (1.ª generación), iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s y todos los modelos anteriores a estos.

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Cómo instalar iOS 27 en tu iPhone

Antes del lanzamiento definitivo, quienes participan en el programa de betas recibirán la versión RC (Release Candidate), la última candidata al lanzamiento que sirve para realizar comprobaciones finales. Si no surgen problemas que obliguen a introducir cambios, esa misma versión será la que se distribuya al público general.

Una vez que iOS 27 esté disponible el 14 de septiembre, el iPhone mostrará una notificación que avisa sobre la nueva versión del sistema. Desde esa misma notificación es posible aceptar tanto la descarga como la instalación.

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La instalación de iOS 27 en el iPhone podrá hacerse desde la notificación de actualización o de forma manual en Ajustes, General y Actualización de software.

Si la notificación no llega de forma automática, el proceso puede hacerse de manera manual siguiendo estos pasos:

Abrir la aplicación “Ajustes”, identificada con el icono de una rueda dentada. Entrar en la sección “General”. Pulsar “Actualización de software” y, si la actualización ya está disponible para el dispositivo, seguir las indicaciones que aparecen en pantalla para descargarla e instalarla.

Quienes prefieran no realizar el proceso de forma manual pueden activar las actualizaciones automáticas dentro de ese mismo apartado de ajustes. En ese caso, la instalación se ejecutará cuando se cumplan las condiciones necesarias, aunque no necesariamente coincidirá con el día exacto del lanzamiento.

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