El golazo de Velasco para darle la clasificación a la selección argentina femenina a los octavos de final del Mundial Sub 20

La defensora aprovechó el rebote tras un tiro libre fallido y marcó con una gran definición

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La selección argentina femenina clasificó por segunda vez en su historia a los octavos de final del Mundial Sub 20. El equipo de Christian Meloni revirtió un partido muy difícil ante México para imponerse 3-2 en el Arena Katowice de Polonia. Tras iniciar arriba en el marcador, el combinado Albiceleste sufrió dos goles y puso en riesgo su pasaje a la siguiente instancia. Hasta que apareció Alma Velasco Heim para llevar tranquilidad con un gran remate tras un fallido tiro libre y firmar el 2-2. Ya en tiempo de descuento, Dolo Delgado puso cifras definitivas.

Annika Paz, autora de cuatro tantos en la histórica goleada 8-0 ante Benín, abrió la cuenta para Argentina a la media hora de juego con un cabezazo notable. La juvenil de 17 años del Inter de Milán sumó su quinta anotación en la Copa del Mundo y es actualmente la máxima artillera del torneo en soledad por delante de la española Cecilia Segura y la inglesa Rachel Maltby (ambas con 4).

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Sin embargo, un doblete de Deiry Ramírez –jugadora de Tigres UANL– puso las cosas en suspenso. Con la derrota, Argentina debía esperar resultados de otros grupos para conocer si podía avanzar a octavos de final como una de las mejores terceras.

Pero apareció la defensora del Levante de España cuando el reloj se acercaba a los 80 minutos para hacerse cargo de un tiro libre en al puerta del área: su remate fallido pegó en la barrea y le dejó un rebote que le dio revancha. Velasco Heim esta vez no falló y empalmó la pelota con calidad para vencer a la arquera Camila Vázquez para firmar el 2-2.

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Ya en el primer minuto de los cinco adicionados por la jueza Shamirah Nabadda apareció Dolo Delgado para liquidar las cosas. La futbolista del Atlético Madrid de España, hija del ex jugador Matías Delgado, había ingresado a los 77 minutos por Julieta Aguilar y aprovechó su aire fresco para aventajar a una defensa mexicana mal parada: eliminó a la arquera rival y definió el 3-2 ante un arco vacío.

La selección femenina se midió contra la de Concacaf por la última fecha de la fase de grupos

“La clasificación significa que las chicas tiene un corazón enorme. Tenemos un equipo muy joven. De hecho, la mitad tiene 17 años”, explicó el entrenador Meloni tras sacar el boleto a la siguiente ronda.

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Con seis unidades, las juveniles argentinas clasificaron en la segunda colocación del Grupo A y esperan por conocer al equipo rival de octavos de final. Protagonizarán el primer juego de los playoffs el miércoles 16 de septiembre desde las 10 de la mañana de Argentina en el Arena Sosnowiec contra la selección que se ubique segunda del Grupo C que hoy tiene a Francia (4 puntos), Ecuador (3), Ghana (3) y Corea del Sur (1) con chances de avanzar de ronda de cara a los duelos que jugarán este sábado 12 de septiembre en la última fecha de la zona.

Fue una victoria histórica porque es la segunda vez que Argentina accede a los octavos de final del Mundial Sub 20, pero es la primera que consigue firmar dos victorias en un mismo torneo.

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En la edición 2024, Argentina había anotado en total siete goles entre sus cuatro presentaciones: perdió 6-2 con Corea del Norte (luego campeón), empató 3-3 con Países Bajos y venció 1-0 a Costa Rica en el cierre de la fase de grupos. Luego, quedó afuera en octavos de final con una dolorosa caída 5-1 frente a Alemania. Kishi Núñez, que tiene 20 años pero acaba de poner en pausa su carrera profesional, fue la que más goles hizo con 3.

En este Mundial Sub 20, y a pesar del inicio con derrota 3-0 ante el anfitrión Polonia, ya marcó más tantos que en todas las ediciones anteriores con once anotaciones.

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Annika Paz, con sus cuatro anotaciones contra las africanas y este contra las mexicanas, saltó a lo más alto de la tabla de máximos artilleros del certamen con un detalle: Choe Il-son, la norcoreana que terminó como goleadora del 2024, sumó 6 goles en todo el certamen. A nivel Sub 20, los 11 tantos de la canadiense Christine Sinclair en 2002 son el récord

Las cifras de esta clasificación son aún más impresionantes si se tiene en cuenta que, a nivel Sub 20, las representantes albicelestes sólo habían tenido otras tres presentaciones antes de Colombia 2024. En Rusia 2006, el estreno juvenil, Argentina tuvo dos derrotas por goleada (5-0 ante Francia y 4-1 contra Estados Unidos) y una victoria 4-0 ante República Democrática del Congo que no alcanzó para avanzar de fase. Ludmila Manicler, con 3 anotaciones contra las africanas, fue la máxima artillera del equipo.

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En Chile 2008, empató sin tantos ante China, cayó 3-0 contra Estados Unidos y tropezó con un 3-1 ante Francia. El único gol en esa edición lo hizo Soledad Jaimes. En Japón 2012, la Selección juvenil tuvo su participación más dolorosa con tres derrotas por goleada: 6-0 contra Canadá, 9-0 ante Corea del Norte y 4-1 frente a Noruega. Ese único tanto fue de Yael Oviedo.

LAS CONVOCADAS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Arqueras: Priscila Siben (Banfield), Juana Schipper (Talleres) y Naila Zaninetti (Unión)

Defensoras: Alma Velasco (Levante UD, España), Carolina Ceniza (River Plate), Sofía Quiroga (River Plate), Julia Vinhas Robledo (Platense), Luzmila Ramírez (Boca Juniors), Luisana Araya (Belgrano) y Morena Calvo (Boca Juniors)

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Mediocampistas: Agustina Maldonado (River Plate), Julieta Martínez (Boca Juniors), Brisa Jara (Talleres) y Camila Ochoa (Independiente)

Delanteras: Julieta Aguilar (Newell’s Old Boys), Mercedes Diz (River Plate), Dolores Delgado (Real Madrid, España), Violeta Álvarez (Boca Juniors), Pía Álvarez (Independiente), Annika Paz (Inter, Italia) y Giselle White (Santa Rosa United SC, Estados Unidos)