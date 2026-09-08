GTA 6 en PC: su lanzamiento apuntaría a mediados de 2027 por el alto precio de las consolas

El encarecimiento de las consolas de videojuegos sería una de las razones por las que GTA Online se anticiparía.

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Grand Theft Auto VI (GTA 6) podría llegar a PC a mediados de 2027, menos de un año después de su estreno en consolas, si Rockstar y Take-Two ajustan su calendario ante el encarecimiento del hardware y la menor disposición del público a comprar una PlayStation 5 o una Xbox Series X|S solo para jugar la nueva entrega.

En el último episodio del pódcast de VGC, el experto en videojuegos Andy Robinson planteó esa posibilidad. “Creo que adelantarán el lanzamiento de la versión de PC”, afirmó, antes de añadir: “Hay rumores al respecto. Quizá la versión para PC llegue antes de lo que muchos esperan debido a la situación actual”.

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El rumor se apoya en un cambio en las condiciones del mercado. El aumento de precios de las consolas habría debilitado uno de los motores habituales de la saga: la capacidad de impulsar a miles de jugadores a comprar hardware nuevo solo para acceder al lanzamiento.

GTA VI para PC podría adelantarse. (Rockstar)

Encarecimiento de las consolas de videojuegos

El precio de la PlayStation 5 aumentó a escala global el 2 de abril de 2026 debido al encarecimiento de los componentes de memoria RAM y almacenamiento.

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Los nuevos precios oficiales quedaron establecidos en 650 euros para la PlayStation 5 con disco, USD 649,99; 600 euros para la PlayStation 5 Edición Digital, USD 599,99; y 900 euros para la PlayStation 5 Pro, USD 899,99. La PlayStation Portal pasó a costar USD 250.

El aumento responde al incremento de los costos de producción, impulsado por la suba del precio de los chips de memoria y los módulos RAM.

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Se trata del tercer ajuste relevante desde el lanzamiento original de la consola en 2020.

Sony encareció el valor de sus consolas. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

El rol de GTA Online en la versión para PC

Rockstar Games y Take-Two Interactive podrían hacer coincidir el lanzamiento en PC con una nueva versión de GTA Online, o situarlo poco después, para aprovechar una ventana de visibilidad más amplia.

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Ese cálculo tendría respaldo en el comportamiento actual del multijugador, donde al menos en la edición vigente hay más jugadores en PC que en consola. Un desembarco coordinado reforzaría la atención sobre el modo en línea y ampliaría su base de usuarios desde el primer momento.

Pese a esa lógica comercial, todo sigue en el terreno de la especulación. Rockstar todavía no anunció una versión de PC para GTA 6, de modo que la ventana de 2027 surge solo de rumores y lecturas del mercado, no de información confirmada por la compañía.

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GTA Online es uno de las versiones más populares del juego debido a su mundo abierto y actualizaciones. (Rockstar)

PlayStation anuncia mandos inspirados en GTA 6

PlayStation anunció dos mandos inalámbricos DualSense de edición limitada inspirados en Grand Theft Auto VI (GTA 6): una versión negra y otra blanca. La presentación se realizó durante State of Play.

Ambos controles podrán reservarse desde el 10 de septiembre y estarán a la venta a partir del 19 de noviembre, aunque la fecha exacta y la disponibilidad variarán según el país o la región.

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Según PlayStation, los modelos se llamarán DualSense Wireless Controller – Grand Theft Auto VI Black Limited Edition y DualSense Wireless Controller – Grand Theft Auto VI White Limited Edition.

PlayStation presentó dos mandos inalámbricos DualSense de edición limitada inspirados en Grand Theft Auto VI durante State of Play. (PlayStation)

Los dos mandos cuentan con un acabado brillante que cambia de color y una paleta que combina tonos de atardecer con el resplandor de las luces de neón. También incorporan palmeras moldeadas en la carcasa y la marca oficial de Grand Theft Auto VI.

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La versión blanca evoca el amanecer de Vice City, con referencias a las playas de arena clara, los cielos pastel y la costa. Estará disponible en cantidades limitadas a escala global a través de direct.playstation.com y minoristas participantes.

El modelo negro, en cambio, se inspira en la vida nocturna de la ciudad. PlayStation informó que se venderá en cantidades limitadas y, donde el servicio esté disponible, exclusivamente mediante su sitio web; en otras regiones, podrá conseguirse en minoristas seleccionados.

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Los dos mandos tendrán un precio recomendado de USD 84,99, incluidos los impuestos.