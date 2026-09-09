Claves para crear la foto más realista de cómo me vería en los años 80 en Gemini y ChatGPT

La imagen muestra a un joven en un café de la década del 80 con vestimenta vintage. (Composición Infobae: ChatGPT / Gemini)

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Convertir una fotografía actual en un retrato con estética de los años 80 se convirtió en una de las tendencias más populares dentro de las herramientas de inteligencia artificial generativa. Tanto ChatGPT como Gemini permiten modificar vestuario, peinado, maquillaje, entorno e iluminación de una imagen sin alterar los rasgos físicos de la persona que aparece en ella.

El resultado es un retrato con colores intensos, grano analógico y peinados con volumen, propios de aquella década, que muchos usuarios comparten en redes sociales tras aclarar que se trata de una edición hecha con IA.

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Cómo elegir la foto base para un retrato retro con IA

El primer paso consiste en seleccionar una imagen de partida adecuada. Conviene usar una fotografía donde el rostro se vea con claridad, con luz suficiente, buena resolución y pocos filtros aplicados.

Conviene usar una fotografía donde el rostro se vea con claridad. (Rafael Montoro)

Estas condiciones permiten que el sistema reconozca mejor los rasgos faciales, el tono de piel y la estructura del rostro. Una imagen borrosa, tomada desde lejos o muy oscura puede provocar que la herramienta modifique detalles importantes de la persona.

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La pose también incide en el resultado final. Una foto frontal o ligeramente lateral facilita que la inteligencia artificial conserve la posición original mientras transforma el resto de la escena.

Cuando en la fotografía aparece más de una persona, la instrucción debe especificar quién debe mantenerse igual y si la edición se aplicará a todos los integrantes de la imagen. Una vez elegida la foto, el usuario debe cargarla dentro de una conversación con ChatGPT o mediante la función de edición de imágenes disponible en la plataforma.

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Miniature figurines and ChatGPT logo are seen in this illustration taken July 20, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Qué debe incluir el prompt para respetar la identidad facial

La instrucción tiene que pedir de forma explícita que el modelo conserve la identidad de la persona. Este punto resulta central porque la edición puede cambiar el peinado, la ropa y la iluminación, pero no debería convertir al sujeto en alguien distinto. El prompt, además, debe evitar referencias directas a personas reales, marcas o fotografías específicas.

Una base posible para comenzar es la siguiente instrucción: “Transforma esta fotografía para que parezca una imagen tomada a mediados de los años 80. Mantén exactamente la identidad de la persona, sus rasgos faciales, estructura del rostro, tono de piel y características físicas. No cambies su apariencia facial ni la conviertas en otra persona. Cambia únicamente el vestuario, peinado, maquillaje, accesorios y entorno para que correspondan con la estética de esa década”.

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A partir de esa base se pueden sumar detalles concretos, como una chaqueta vaquera, hombreras, pendientes grandes, cabello con volumen, maquillaje con sombras intensas, luces de neón o un fondo de estudio con tonos rosa, azul y violeta, según el estilo que se quiera lograr con ChatGPT.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El grano analógico y el entorno ochentero, claves para lograr realismo

La estética de los años 80 no depende únicamente de la ropa que use la persona en la imagen. Una fotografía actual tiene nitidez, iluminación y colores distintos a los de una imagen analógica de esa época.

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Por eso, el prompt puede incorporar elementos como grano de película, leves imperfecciones, contraste alto, flash directo, bordes desgastados o colores ligeramente desaturados, que refuerzan la sensación de autenticidad vintage.

El contexto elegido también condiciona el resultado final. Un retrato puede ubicarse en una sala con muebles de la época, una pista de patinaje, una habitación con pósteres, una sala de arcade, una discoteca o una calle con letreros luminosos. Cuanto más preciso sea el lugar descrito en la instrucción, mayor control tendrá el usuario sobre la escena que genere la inteligencia artificial.

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Cuando el primer resultado no coincide con lo esperado, conviene pedir cambios específicos en lugar de comenzar de nuevo. Frases como “mantén el rostro”, “reduce el maquillaje”, “elimina los objetos modernos” o “haz que parezca una foto revelada en laboratorio” permiten corregir la imagen sin perder el trabajo ya realizado.

(Rafael Montoro)

Recomendaciones de Gemini para lograr un retrato hiperrealista de los 80

Para conseguir un retrato hiperrealista al estilo de los años 80 utilizando Gemini, la clave está en detallar la estética técnica de la época, la moda y las imperfecciones propias de la fotografía analógica.

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Gemini recomienda especificar la cámara y el tipo de película. Se puede indicar el uso de cámaras clásicas como una 35mm film camera, una Canon AE-1 o una Polaroid, y sumar efectos de textura como heavy film grain, chromatic aberration, light leaks, soft focus y slightly faded vintage colors.

El peinado y el maquillaje también deben definirse con precisión. Para hombres, Gemini sugiere opciones como mullet, feathered hair, big blow-dried volume o perm. Para mujeres, recomienda voluminous teased hair, side ponytail, perm, bold blue eyeshadow y bright pink lipstick.

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En cuanto a la vestimenta, Gemini propone prendas icónicas de la década como acid-wash denim jacket, neon windbreaker, oversized blazer with shoulder pads, leather jacket o vibrant tracksuit.

Miniature figurines and Gemini logo are seen in this illustration taken July 20, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La iluminación y el entorno completan la escena. Para un retrato de estudio, Gemini sugiere un 1980s portrait studio background con laser background, neon lights o soft gradient backdrop. Para una escena cotidiana, recomienda ambientaciones como arcade room, retro diner, bedroom with vintage posters o street with 80s cars.

Cómo subir una foto propia como referencia en ChatGPT Plus y Gemini Advanced

Quienes cuentan con ChatGPT Plus o Gemini Advanced pueden subir una fotografía personal como referencia directa para la transformación. En ese caso, la recomendación es adjuntar la imagen y pedir de forma explícita: “Usa las facciones de mi rostro en esta imagen pero transfórmame completamente a la estética de la foto de los años 80 descrita en el prompt”.

Esta modalidad permite combinar el reconocimiento facial de la imagen propia con las indicaciones técnicas y estéticas detalladas previamente, ya sea sobre cámara, peinado, vestuario o entorno, para obtener un resultado más ajustado a la apariencia real de la persona dentro de la escena ochentera generada por la inteligencia artificial.