Ciberataque en un estado de EEUU obliga a cerrar escuelas durante cuatro días: más de 23.000 estudiantes se quedaron sin clases

Springfield Public Schools suspendió las clases durante cuatro días en Springfield, Massachusetts, por un incidente cibernético de nivel 4. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Springfield Public Schools (SPS) suspendió las clases durante cuatro días en Springfield, Massachusetts, tras detectar un incidente cibernético de nivel 4 que bloqueó el acceso a plataformas necesarias para el funcionamiento de los establecimientos. La medida afectó a 23.574 alumnos del distrito entre el martes 8 y el viernes 11 de septiembre de 2026. El regreso está previsto para el lunes 14 de septiembre, aunque parte de las herramientas digitales permanecerá limitada. Según la Ciudad de Springfield, el cierre respondió a la necesidad de resguardar la operación escolar y garantizar el acceso del personal a información esencial.

El incidente dejó inaccesible el sistema de registros médicos estudiantiles, una plataforma que utilizan las enfermeras para consultar tratamientos, alergias y otra información de salud. De acuerdo con la Ciudad de Springfield, el distrito consideró que no podía retomar las clases hasta contar con condiciones que permitieran atender esas necesidades. La autoridad municipal indicó además que un grupo externo obtuvo acceso a la red de SPS y bloqueó determinados programas en línea utilizados por el sistema educativo.

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La investigación involucra a autoridades federales, estatales y locales, según el comunicado oficial del distrito. La institución todavía no determinó si datos personales de alumnos o empleados fueron comprometidos. La interrupción comenzó durante las primeras semanas del ciclo lectivo y obligó a reorganizar actividades académicas, servicios administrativos y comunicaciones con las familias. Según el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts, SPS es uno de los mayores distritos públicos del estado, con matrícula desde preescolar hasta el último año de secundaria.

¿Por qué cerraron las escuelas públicas de Springfield por el ciberataque?

La razón principal del cierre fue la pérdida de acceso a registros médicos de estudiantes, según las autoridades. La documentación institucional señala que las enfermeras no podían consultar información necesaria para administrar medicamentos, verificar alergias o atender otras situaciones vinculadas con la salud de los alumnos. De acuerdo con la Ciudad de Springfield, esos sistemas forman parte de las herramientas indispensables para el funcionamiento seguro de cada escuela.

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El distrito anunció inicialmente la suspensión de actividades para el martes 8 de septiembre. La medida incluyó a todos los establecimientos y a las actividades extracurriculares programadas para esa jornada. Según el primer aviso de Springfield Public Schools, la oficina central permaneció abierta, aunque algunos servicios podían presentar interrupciones, entre ellos las líneas telefónicas. El comunicado también explicó que el cierre permitiría organizar alternativas para tareas no esenciales que dependen de sistemas digitales, como el registro de asistencia.

Las clases permanecieron suspendidas el miércoles 9 de septiembre ante la continuidad del problema. La administración municipal informó que los sistemas afectados impedían el desarrollo normal de operaciones necesarias para los colegios. Según la Ciudad de Springfield, el distrito difundió entonces una serie de preguntas y respuestas para explicar el alcance conocido de la situación, las medidas de prevención y la forma en que las familias recibirían nuevas actualizaciones.

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El ciberataque en Springfield bloqueó el acceso a los registros médicos estudiantiles y dejó a las enfermeras sin datos sobre medicación y alergias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo comenzó el incidente cibernético en Springfield Public Schools?

Las primeras anomalías fueron detectadas durante la noche del martes 1 de septiembre, de acuerdo con el informe oficial. SPS señaló que al principio hubo interrupciones intermitentes, sin precisar cuáles fueron los servicios alcanzados en esa etapa. La situación cambió durante la noche del sábado 5 de septiembre, cuando el distrito identificó tráfico cibernético malicioso dentro de su infraestructura tecnológica. Según la Ciudad de Springfield, esa escalada activó el plan institucional de respuesta ante incidentes.

Las autoridades describieron el caso como un incidente grave de nivel 4 en todo el distrito. La clasificación corresponde a la evaluación interna de SPS y refleja la extensión de la interrupción sobre sistemas necesarios para gestionar actividades escolares. Según la Ciudad de Springfield, un grupo externo obtuvo acceso a la red y bloqueó programas en línea, aunque el comunicado no informó qué método utilizó ni identificó a personas, organizaciones o países vinculados con el ataque.

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La información oficial tampoco confirma que se trate de un ataque con pedido de rescate. Tampoco establece que haya existido extracción de archivos o difusión de datos. Según la Ciudad de Springfield, el alcance del incidente continúa bajo investigación y las autoridades comunicarán información adicional cuando los equipos técnicos y los organismos participantes puedan establecer nuevos hechos. Hasta el 11 de septiembre, no se había emitido una alerta pública dirigida a personas cuyos datos pudieran haber sido expuestos.

¿Qué sistemas quedaron afectados por el ataque informático?

El sistema de salud escolar fue uno de los servicios cuya interrupción fue confirmada por el distrito. Según la Ciudad de Springfield, la falta de acceso a esos archivos impidió que las enfermeras revisaran antecedentes relacionados con medicación, alergias y otras condiciones de los alumnos. Las autoridades no difundieron un detalle completo de las bases de datos afectadas ni precisaron si los archivos médicos estaban almacenados en infraestructura propia o en una plataforma contratada.

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El distrito también informó que varias operaciones administrativas y educativas requerirán métodos alternativos después del retorno a las aulas. De acuerdo con la Ciudad de Springfield, los docentes y los estudiantes podrán recurrir a libros, cuadernos y hojas de papel mientras SPS recupera sus plataformas de enseñanza y gestión. La institución aclaró que el regreso presencial no implica que todos los recursos tecnológicos estén operativos.

Las autoridades ordenaron al personal y a los alumnos con dispositivos entregados por el distrito que no utilizaran las redes de SPS hasta nuevo aviso. Según el comunicado de Springfield Public Schools, esa indicación forma parte de las medidas aplicadas mientras se evalúan los sistemas y se restauran los servicios. La institución no precisó cuándo se levantará esa restricción ni qué equipos o aplicaciones podrían volver a estar disponibles primero.

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La Ciudad de Springfield informó que un grupo externo accedió a la red de SPS y bloqueó programas en línea del sistema educativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo vuelven a clases los estudiantes de Springfield?

Los alumnos deben volver a las escuelas el lunes 14 de septiembre, tras los cierres del martes 8, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11. Según la Ciudad de Springfield, el último día de la suspensión para estudiantes quedó destinado a una jornada de capacitación y preparación para los docentes. Esa actividad sustituyó a otra instancia de desarrollo profesional que estaba prevista previamente en el calendario escolar.

La superintendente Sonia Dinnall indicó que el distrito busca preparar a los establecimientos para recibir a los alumnos bajo procedimientos temporales. “Nuestra prioridad es asegurarnos de que, cuando nuestros estudiantes regresen, nuestras escuelas estén preparadas para recibirlos de manera segura”, afirmó Dinnall, según el comunicado difundido por la Ciudad de Springfield. La declaración no incluyó un plazo para la recuperación completa de las plataformas afectadas.

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El retorno previsto para el 14 de septiembre estará acompañado por ajustes en la rutina escolar, de acuerdo con la información institucional. SPS anticipó que parte de los procesos podrá completarse de forma manual mientras se normalizan los recursos tecnológicos. Según la Ciudad de Springfield, el distrito mantendrá la comunicación con familias y empleados mediante mensajes de texto, comunicaciones de cada escuela y sus canales institucionales.

¿Cuántos estudiantes están afectados por el cierre de escuelas en Springfield?

El sistema escolar público de Springfield tenía 23.574 estudiantes matriculados en el ciclo 2025-2026, según el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts. La cifra incluye alumnos de preescolar, primaria y secundaria, distribuidos en 64 escuelas del distrito. El volumen de matrícula explica el alcance operativo de una interrupción que afecta tanto a la enseñanza como a los registros de asistencia, salud y administración.

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El cierre implicó que miles de familias modificaran sus rutinas durante una semana lectiva. La ciudad habilitó además la entrega de comidas para alumnos el jueves 10 y el viernes 11 de septiembre. Según la Ciudad de Springfield, los alimentos estuvieron disponibles en modalidad de retiro entre las 11:30 y las 13:00, una medida destinada a sostener el servicio de alimentación escolar mientras los edificios permanecían cerrados para estudiantes.

Las familias deberán seguir las comunicaciones oficiales de cada establecimiento antes del regreso del lunes 14 de septiembre. La investigación continuará sobre el acceso externo a la red, la posible afectación de datos personales y el restablecimiento de los sistemas. Según la Ciudad de Springfield, SPS avanzará con una recuperación gradual de sus herramientas digitales y mantendrá procedimientos temporales hasta que pueda reanudar plenamente sus operaciones.