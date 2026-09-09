Harry Potter ya tiene su propio smartphone: el universo de Hogwarts en Android

En la parte posterior del dispositivo destaca el escudo de Hogwarts. (Captura YouTube realme India)

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Se presentó oficialmente el realme 16 Pro 5G Edición Harry Potter, un teléfono desarrollado en conjunto con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products y realme. La propuesta llega como continuación de la alianza que la compañía ya había establecido con la franquicia Game of Thrones a través del realme 15 Pro Edición Limitada.

Alianza entre realme y Warner Bros. Discovery para la edición Harry Potter

La colaboración entre ambas compañías busca unir la narrativa del universo de Harry Potter con la capacidad de realme para desarrollar productos orientados a un público joven. El objetivo es traducir el espíritu del mundo mágico en una experiencia tecnológica moderna, accesible y con identidad propia.

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Como parte de esta unión, las dos marcas presentaron un logotipo exclusivo cobrandeado, pensado como un símbolo compartido que conecta a los seguidores de Harry Potter con la identidad de la empresa de celulares. Este elemento funciona como sello distintivo de la edición y refuerza el vínculo entre ambas marcas.

Así luce el realme 16 Pro 5G Edición Harry Potter. (realme)

Esta no es la primera vez que realme trabaja con Warner Bros. Discovery. La compañía ya había lanzado previamente el realme 15 Pro Game of Thrones Edición Limitada, lo que convierte a esta nueva propuesta en la segunda generación de colaboraciones entre ambas marcas dentro de la serie numerada de realme.

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Diseño y estética del realme 16 Pro 5G inspirado en Hogwarts

El aspecto exterior es uno de los elementos más notorios de esta edición especial. La empresa de celulares dejó de lado los acabados habituales del modelo convencional para incorporar una trasera en tonos marrones, combinada con detalles dorados que remiten directamente al universo de Harry Potter.

En la parte posterior del dispositivo destaca el escudo de Hogwarts, ubicado en una posición central, junto a la identidad visual de Harry Potter y de la empresa tecnológica. El tono marrón utilizado fue desarrollado de manera específica para esta edición de coleccionista.

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Un hombre joven se sienta cómodamente en el sofá de su sala de estar, absorto en la pantalla de su teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La personalización no se limita al diseño externo del teléfono. El realme 16 Pro 5G Edición Harry Potter incorpora también una interfaz adaptada al universo de Hogwarts, con fondos de pantalla temáticos y elementos visuales personalizados vinculados a la franquicia.

Filosofía de marca “Make it real”

Esta colaboración se enmarca dentro de la filosofía de marca “Make it real”, que guía la estrategia de la compañía desde su crecimiento como comunidad global. La compañía ha logrado reunir a más de 300 millones de usuarios y continúa apostando por productos que buscan motivar a los jóvenes a perseguir sus objetivos con confianza.

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La compañía sostiene que este tipo de colaboraciones permite ir más allá de la funcionalidad pura de un dispositivo móvil, incorporando elementos narrativos y culturales que buscan generar una conexión más cercana con los usuarios jóvenes que forman parte de estos fandoms.

Harry Potter es una famosa serie de novelas fantásticas y un universo mágico creado por la autora británica J.K. Rowling. (HBO Max)

Qué especificaciones tiene el celular de Harry Potter

El dispositivo incorpora una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, con resolución de 2772 x 1272 píxeles y una tasa de refresco que llega hasta los 144 Hz. Además, es capaz de alcanzar un brillo máximo de 6.500 nits, lo que favorece la visibilidad de las notificaciones incluso en condiciones de mucha luz.

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En cuanto al rendimiento, el equipo funciona con un procesador MediaTek Dimensity 7300-Max 5G, un chip de gama alta que se combina con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Este espacio no puede ampliarse mediante tarjeta microSD.

El apartado fotográfico se apoya en un sensor principal Samsung HP5 de 200 megapíxeles con estabilización óptica, acompañado por una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles. Para las selfies, el teléfono incluye un sensor frontal de 50 megapíxeles. Cabe señalar que estas son algunas de las especificaciones que tiene el celular.

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