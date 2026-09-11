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Steam habilita la prueba gratuita de 5 juegos por tiempo limitado: F1 25, Borderlands 4 y más

F1 25 es el juego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA e incluye los autos, equipos y circuitos correspondientes a esa temporada.

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Steam activó una promoción temporal que permite probar gratis cinco videojuegos, incluido F1 25, el título oficial de Fórmula 1. (Steam)
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Steam habilitó una prueba gratuita por tiempo limitado de cinco videojuegos, entre ellos el simulador oficial F1 25. La selección se completa con Surviving Mars: Relaunched, Crime Boss: Rockay City, MORDHAU y Borderlands 4.

Los títulos estarán disponibles sin costo hasta el 14 de septiembre, según indican sus fichas en la tienda digital. La promoción permite probar los juegos durante el fin de semana, pero no incorpora una copia permanente a la biblioteca.

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Cómo jugar gratis estos títulos en Steam

Para acceder a la prueba, los usuarios deben iniciar sesión en una cuenta de Steam, buscar cada juego en la tienda y presionar el botón “Jugar gratis”. Una vez instalado, el título podrá usarse hasta que venza la promoción.

Interfaz de tienda digital con capturas de pantalla del videojuego F1 25, automóviles de carreras en un circuito y detalles sobre la edición 2026
La lista de juegos se completa con Surviving Mars: Relaunched, Crime Boss: Rockay City, MORDHAU y Borderlands 4. (Steam)

La oferta incluye F1 25 en Steam, Surviving Mars: Relaunched en Steam, Crime Boss: Rockay City en Steam, MORDHAU en Steam y Borderlands 4 en Steam.

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En el caso de F1 25, se requiere una cuenta de EA vinculada con Steam para utilizar las funciones en línea.

La página del videojuego señala además que es necesaria una conexión a internet para acceder a los autos, equipos y circuitos actualizados de la temporada.

Los cinco juegos abarcan carreras, estrategia, acción y combates medievales

F1 25 es el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. Incluye los monoplazas, escuderías y circuitos de la temporada 2025, además de actualizaciones vinculadas a las campañas 2025 y 2026.

Captura de pantalla de la página del videojuego Borderlands 4 con una imagen central del juego y una ficha técnica a la derecha
Las pruebas gratuitas estarán habilitadas hasta el 14 de septiembre, de acuerdo con las fichas publicadas en la tienda digital. (Steam)

Por su parte, Surviving Mars: Relaunched propone construir y administrar una colonia humana en Marte. Esta edición reúne el juego original, sus expansiones y la actualización Martian Assembly, que incorpora leyes para la sociedad marciana y un desafío de final de partida.

Crime Boss: Rockay City se centra en atracos y enfrentamientos dentro de una ciudad ficticia. Ofrece una campaña individual con elementos roguelite, misiones cooperativas para hasta cuatro personas y modos que permiten elegir golpes, armas, personajes y mejoras.

En MORDHAU, los jugadores participan en batallas medievales multijugador cuerpo a cuerpo. La ficha de Steam advierte que contiene violencia gráfica, sangre y lenguaje para adultos.

Captura de pantalla de la interfaz de una tienda de videojuegos con imágenes de un simulador planetario, texto descriptivo y miniaturas
La selección reúne propuestas de carreras, estrategia, acción, disparos y combates medievales. (Steam)

Finalmente, Borderlands 4 lleva la fórmula de acción y disparos de la serie a una nueva entrega. Steam también lo incluyó entre los juegos que pueden probarse hasta el 14 de septiembre, junto con el resto de la selección.

Steam agrega juegos nuevos sin fecha límite

Steam incorporó ocho videojuegos gratuitos que pueden descargarse y conservarse en la biblioteca sin fecha de vencimiento.

A diferencia de las promociones temporales o los fines de semana de prueba, estos títulos forman parte del catálogo free to play de la plataforma de Valve, por lo que los usuarios pueden acceder a ellos sin costo cuando lo deseen.

Captura de la plataforma Steam con imágenes promocionales de guerreros medievales en armadura del videojuego Mordhau
En MORDHAU, los usuarios participan en combates medievales cuerpo a cuerpo en modalidad multijugador. (Steam)

Para agregarlos, basta con ingresar a la ficha de cada juego en Steam, iniciar sesión y seleccionar la opción de jugar o añadirlo a la biblioteca. La lista reúne propuestas de acción, disparos, deportes, rol, aventura, exploración y estrategia.

Entre los nuevos lanzamientos se encuentra It’s Spreading, centrado en la tensión y el engaño: los jugadores deben identificar a una persona infectada antes de que la situación se vuelva irreversible.

Rior’s Arena, en cambio, es un juego de disparos en tercera persona con estética de ciencia ficción, movilidad aérea, habilidades especiales y distintas armas.

Interfaz de la tienda Steam con capturas del videojuego Crime Boss: Rockay City e información sobre su fecha de lanzamiento y desarrollador
Crime Boss: Rockay City combina atracos, enfrentamientos y una campaña individual con elementos roguelite, además de misiones cooperativas para hasta cuatro personas. (Steam)

La selección también suma Freestyle Dunker, un título de básquet urbano tres contra tres con partidas competitivas en línea y opciones de personalización. En un terreno similar de enfrentamientos multijugador aparece Darkon, que propone batallas espaciales entre diversas clases de guerreros alienígenas.

Para quienes prefieran los juegos de rol, MurderCartel ofrece un MMORPG de fantasía oscura con mazmorras, jefes, recursos, fabricación de objetos y un mundo persistente.

Por su parte, War of Genesis Idle Loot utiliza mecánicas de progresión automática, botín y comercio de equipamiento, con partidas que pueden avanzar en sesiones breves.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Borderlands 4 incorpora una nueva entrega a la serie de acción y disparos y forma parte de la prueba gratuita hasta el 14 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Completan la lista First Draft, un arcade de combate aéreo protagonizado por aviones de papel y enemigos controlados por computadora, y Time Gamers: Guardians of the Marble Man.

Este último es una aventura de exploración y búsqueda de objetos situada en 1864, en Columbia, Carolina del Sur, con referencias al contexto de la Guerra Civil estadounidense.

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