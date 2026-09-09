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Michael Dell supera a Jeff Bezos de Amazon y se convierte en la tercera persona más rica del mundo

Por delante de él quedan solo dos nombres. El cofundador de Alphabet, Larry Page, con un patrimonio de 277.900 millones de dólares, y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk

El patrimonio neto estimado de Dell subió 4.600 millones de dólares en una sola jornada. REUTERS/Elizabeth Frantz
El patrimonio neto estimado de Dell subió 4.600 millones de dólares en una sola jornada. REUTERS/Elizabeth Frantz
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Michael Dell desplazó a Jeff Bezos del tercer lugar entre las personas más ricas del planeta, según la clasificación de multimillonarios de Forbes. El cambio se produjo el martes 8 de septiembre, tras una jornada en la que las acciones de Dell Technologies tocaron un máximo histórico y extendieron una racha alcista que ya lleva seis meses de duración.

Cómo Michael Dell alcanzó el tercer puesto en el ranking de multimillonarios

El patrimonio neto estimado de Dell subió 4.600 millones de dólares en una sola jornada, hasta ubicarse en 267.700 millones de dólares al cierre del mercado del martes. Con esa cifra, el fundador de Dell Technologies se posicionó por primera vez como la tercera persona más rica del mundo.

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Por delante de él quedan solo dos nombres. El cofundador de Alphabet, Larry Page, con un patrimonio de 277.900 millones de dólares, y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, cuya fortuna asciende a 942.000 millones de dólares.

Jeff Bezos es un empresario, ingeniero y magnate estadounidense, famoso por ser el fundador y presidente ejecutivo de Amazon. (AP Foto/Emma Da Silva, archivo)
Jeff Bezos es un empresario, ingeniero y magnate estadounidense, famoso por ser el fundador y presidente ejecutivo de Amazon. (AP Foto/Emma Da Silva, archivo)

El ascenso de Dell coincidió con el retroceso de Bezos, quien vio reducido su patrimonio neto en 1.400 millones de dólares, hasta los 265.200 millones. La caída respondió a un descenso del 0,6% en las acciones de Amazon durante la misma sesión.

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El patrimonio del empresario tejano se ha más que duplicado desde el año pasado. El impulso se explica por el desempeño de su compañía, que se ha beneficiado de manera directa del auge en la demanda de hardware para inteligencia artificial.

Por qué suben las acciones de Dell Technologies y qué impacto tuvo en su fortuna

Las acciones de Dell Technologies cerraron el martes en un récord de 533,88 dólares, después de una suba del 1,9%. Durante la jornada, el papel llegó a cotizar en 538,47 dólares, marcando un nuevo techo intradía.

Dell Technologies chairman of the board and CEO Michael Dell participates in the Semafor World Economy conference in Washington, D.C., U.S., April 14, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz
Dell Technologies chairman of the board and CEO Michael Dell participates in the Semafor World Economy conference in Washington, D.C., U.S., April 14, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz

El salto acumulado resulta significativo si se observa el arranque del año. Desde comienzos de 2026, cuando las acciones cotizaban en torno a los 128 dólares, el título de Dell Technologies acumula un aumento del 327%.

Michael Dell mantiene en su poder aproximadamente el 40% de la compañía que lleva su nombre, lo que explica por qué las oscilaciones bursátiles impactan de forma directa en su fortuna personal. Una parte considerable de su patrimonio también está colocada en DFO Management, su firma privada de inversión, que participa en hoteles y en crédito corporativo líquido.

Este crecimiento patrimonial le permitió a Dell superar en los últimos meses a otras figuras del sector tecnológico, entre ellas el cofundador de Meta, Mark Zuckerberg, y el cofundador de Oracle, Larry Ellison.

CEO of Dell Technologies Michael Dell participates an Invest America Roundtable in the State Dining room, at the White House, in Washington, U.S., June 9, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
CEO of Dell Technologies Michael Dell participates an Invest America Roundtable in the State Dining room, at the White House, in Washington, U.S., June 9, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

Qué impulsó los resultados financieros de Dell Technologies en IA

El repunte bursátil tiene un correlato directo en los números que Dell Technologies presentó hace una semana, cuando dio a conocer su informe de resultados correspondiente al segundo trimestre.

La compañía registró ingresos por 47.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 58% respecto al mismo período del año anterior. El beneficio ajustado por acción llegó a 7,04 dólares, tres veces más que en el trimestre equivalente del ejercicio previo.

El área de servidores para inteligencia artificial se convirtió en el motor de este desempeño. El negocio alcanzó un récord de 60.900 millones de dólares en pedidos y generó ingresos por 16.400 millones de dólares durante el trimestre.

El director financiero de la compañía, David Kennedy, atribuyó este comportamiento a lo que definió como el impulso de la inteligencia artificial. A partir de estos resultados, Dell Technologies decidió elevar su proyección de ingresos para el año completo en 25.000 millones de dólares, hasta llevarla a un total de 192.000 millones de dólares.

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