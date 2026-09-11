El fútbol mexicano ahora usa inteligencia gracias para evitar lesiones y mejorar estrategias durante los juegos

La herramienta comenzará a operar durante la temporada 2026-27 en la Liga BBVA MX, la Liga BBVA Expansión MX y la Liga Femenil BBVA. REUTERS/Kai Pfaffenbach

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La Federación Mexicana de Fútbol se ha vinculado con una plataforma de inteligencia artificial para apoyar el entrenamiento y el análisis de 51 clubes de la Liga BBVA MX, la Liga BBVA Expansión MX y la Liga Femenil BBVA, además de las selecciones nacionales masculina y femenina. La herramienta entrará en operación desde la temporada 2026-27.

La plataforma, denominada Sportian Performance de Globant, se utilizará para analizar video y datos de los partidos, elaborar reportes automatizados y emitir alertas de inteligencia artificial en tiempo real.

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Su objetivo es respaldar la toma de decisiones antes, durante y después de los encuentros, así como la planificación táctica, la preparación de jugadores y la prevención de lesiones.

Sportian Performance, desarrollada por Globant, integrará análisis de video, datos de partidos, reportes automatizados y alertas en tiempo real. REUTERS/Pawel Kopczynski

Cómo ayudará la plataforma al entrenamiento y al análisis

La herramienta reúne en un mismo sistema video de partidos, datos de seguimiento y eventos, reportes automatizados y analítica avanzada. Sus funciones están dirigidas a entrenadores, jugadores, analistas, cuerpos técnicos y preparadores físicos.

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Durante los encuentros, los cuerpos técnicos podrán consultar datos en tiempo real, video táctico y alertas de inteligencia artificial desde el banquillo. Esa información busca facilitar decisiones más rápidas y fundamentadas durante el juego.

La plataforma también ofrece una visión de 360 grados sobre el desempeño de los equipos y los futbolistas. De este modo, convierte bases de datos complejas en información útil para la planificación táctica, la preparación de jugadores y la prevención de lesiones.

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La plataforma fue diseñada para respaldar las decisiones de los equipos antes, durante y después de cada encuentro. (Jesús Avilés )

El alcance en las selecciones y la apuesta por los datos

La herramienta ya había sido implementada a mitad de año en la selección nacional masculina. El cuerpo técnico de Javier Aguirre la utilizó durante la racha que llevó al equipo hasta los octavos de final del Mundial.

La siguiente etapa incluirá a la selección femenina. Para la FMF, esta ampliación forma parte de la modernización de su infraestructura deportiva y de una cultura de trabajo basada en datos.

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Luis Ureta, director ejecutivo de Sportian, afirmó que la federación abre una nueva etapa con soluciones impulsadas por agentes de inteligencia artificial y datos. Añadió que la plataforma permitirá monitorear el rendimiento, optimizar la planificación y tomar decisiones en tiempo real con mayor precisión.

Entrenadores, jugadores, analistas, cuerpos técnicos y preparadores físicos podrán utilizar sus distintas funciones. (X / Selección Nacional de México Femenil )

Por su parte, Raúl González, subdirector de CITEC Negocios de la FMF, vinculó esta incorporación con el impulso de transformación que dejó la Copa Mundial.

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El directivo sostuvo que extender estas herramientas a más equipos puede modificar las rutinas de trabajo técnico y análisis, con el objetivo de reforzar la competitividad del fútbol mexicano y la experiencia de los aficionados.

Cómo utilizó esta plataforma la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay en su debut en el Grupo D del Mundial 2026 con el respaldo de una plataforma de inteligencia artificial utilizada por el cuerpo técnico de Mauricio Pochettino desde el banquillo del SoFi Stadium de Los Ángeles.

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La herramienta, llamada Sportian Performance y desarrollada por Globant, combina video de los partidos, datos de seguimiento de los futbolistas, patrones de juego, estrategias tácticas y registros sobre el estado físico de cada jugador. Su función es asistir al cuerpo técnico antes, durante y después de los encuentros.

En el Mundial 2026, Estados Unidos utilizó el módulo Performance Live Pro, capaz de procesar más de 6.400 métricas y 1.936 variables individuales durante un partido. REUTERS/Agustin Marcarian

Durante los 90 minutos, el módulo Performance Live Pro procesa más de 6.400 métricas vinculadas con el rendimiento de los jugadores y las decisiones tácticas.

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Además, captura 1.936 variables individuales en tiempo real. Si detecta indicadores como fatiga muscular, cambios en la velocidad de sprint o modificaciones en la estructura defensiva del rival, envía alertas automáticas al equipo técnico.

Con esa información, los entrenadores pueden identificar cuándo un futbolista se acerca a su límite físico, anticipar posibles lesiones y evaluar el momento adecuado para realizar sustituciones o ajustes tácticos. Pochettino destacó que la plataforma permite analizar los partidos y tomar decisiones en tiempo real a partir de datos.

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