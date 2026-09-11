Guatemala

Cámaras empresariales en Guatemala piden Estado de Prevención al Ejecutivo para liberar rutas, mientras se reporta 14 bloqueos

Los cierres seguían vigentes a las 12:42, según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, con afectación en corredores al norte, oriente y occidente, además de la capital y Petén

Dos fotografías contiguas con motocicletas, automóviles, personas en la calle, una señal de tránsito y un autobús de la empresa Fuente del Norte.
Motociclistas y automovilistas se detienen en un tramo vial junto a un cartel de tránsito mientras un autobús maniobra en una intersección. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Guatemala registró este viernes 11 de septiembre 14 bloqueos en rutas y zonas urbanas, mientras la Cámara de Comercio de Guatemala, la Asociación Guatemalteca de Exportadores y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana reclamaron medidas para restablecer la circulación y cumplir las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sobre la libre locomoción.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial informó que los cierres permanecían activos a las 12:42 y afectaban corredores hacia el norte, oriente y occidente del país, además de distintos sectores de la Ciudad de Guatemala y del departamento de Petén.

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La Cámara de Comercio de Guatemala solicitó al presidente de la República y al Consejo de Ministros que decreten un Estado de Prevención. La organización consideró insostenibles las interrupciones al tránsito y los delitos vinculados con esos hechos.

La petición incluye restablecer el orden público, garantizar la libre locomoción, proteger las carreteras estratégicas, evitar nuevas interrupciones y aplicar la ley. La cámara advirtió que los cierres dejan a personas varadas o las obligan a recorrer largos trayectos a pie para llegar a sus empleos, hogares, centros educativos y servicios de salud.

Comunicado digital con el logotipo de Agexport Guatemala y un texto que solicita decretar estado de prevención contra los bloqueos de vías
Agexport solicita al gobierno de Guatemala decretar un estado de prevención para liberar las vías y garantizar la libre circulación ante los bloqueos en el país. (Agexport)

Producción, distribución y servicios bajo presión

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) se sumó al reclamo y exigió una intervención inmediata para liberar las vías y asegurar la circulación en los corredores estratégicos. La entidad señaló que las protestas afectan las cadenas de producción y distribución.

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Los productos perecederos y los compromisos comerciales figuran entre los sectores expuestos a las interrupciones. Agexport sostuvo que las consecuencias también alcanzan a trabajadores, consumidores y empresas.

La asociación afirmó que los bloqueos no resolverán el alza de los combustibles y, en cambio, elevan los costos operativos y paralizan actividades laborales. También alertó sobre el riesgo para el acceso a la salud y la seguridad de la población.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) expresó preocupación por las protestas en distintos puntos del país, al considerar que vulneran el derecho a movilizarse y afectan la actividad económica nacional. La organización pidió a las autoridades actuar conforme a la ley y respetar los derechos constitucionales.

AmCham Guatemala instó a garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC). La cámara sostuvo: “El Estado de Derecho debe prevalecer”.

La entidad solicitó medidas para recuperar el libre tránsito, impedir nuevos bloqueos durante los próximos días y garantizar certeza jurídica. Además, llamó al diálogo bajo los principios de legalidad, respeto a los derechos y libertad para trabajar, producir y movilizarse.

Un comunicado impreso con el logotipo de la Cámara de Comercio de Guatemala, frases destacadas en rojo y negro, e iconos explicativos
La Cámara de Comercio de Guatemala solicita al presidente y al Consejo de Ministros un estado de prevención para garantizar la libre circulación. (Cámara de Comercio)

Los 14 cierres reportados en carreteras y áreas urbanas

En la CA-9 Norte se reportaron cinco bloqueos: en el kilómetro 8, en la entrada a San Rafael de la zona 18; en el kilómetro 13, en la Cuesta del Águila; en el kilómetro 17,5, en Llano Largo; en el kilómetro 21, en Azacualpilla, Palencia; y en el kilómetro 126, en Santa Cruz Río Hondo, Zacapa.

La Ciudad de Guatemala concentraba tres puntos bloqueados: Bethania, en la zona 7; la avenida Petapa, en la zona 12, en el sector de Prados de Villa Hermosa; y el kilómetro 15 de la CA-1 Occidente, en la calzada Roosevelt.

Petén registraba cuatro interrupciones: el kilómetro 447,7 de la CA-13, en el Aeropuerto Mundo Maya de Santa Elena; el kilómetro 434 de esa misma ruta, en la aldea El Chal; el kilómetro 460, en Santa Ana; y el kilómetro 445 de la RD-PET-11, en La Libertad.

Comunicado impreso de AmCham Guatemala con el logotipo institucional, las banderas de Guatemala y Estados Unidos y texto distribuido en párrafos
Un comunicado de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana insta a las autoridades de Guatemala a cumplir las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad ante los bloqueos viales. (AmCham Guatemala)

Los otros dos cierres se ubicaban en el kilómetro 67 de la CA-1 Oriente, en Los Esclavos, Santa Rosa, y en el kilómetro 254 de la RN-01, en El Boquerón, Esquipulas, San Marcos.

La Corte de Constitucionalidad convocó a una sesión extraordinaria para conocer una solicitud de debida ejecutoria vinculada con el amparo que ordena garantizar la libre locomoción en el país. Entre tanto se conoció que el presidente Bernardo Arévalo se reunió con su consejo de seguridad para asumir una decisión.

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