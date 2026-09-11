John Ternus, nuevo CEO de Apple, reveló que al enterarse de su nombramiento se le “puso la piel de gallina” previo lanzamiento del iPhone 18 Pro

John Ternus, actual CEO de Apple, reconoció que se le “puso la piel de gallina” al enterarse de que sucedería a Tim Cook como máximo responsable de Apple.

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John Ternus, nuevo CEO de Apple, reveló cómo reaccionó cuando recibió la noticia de que sería el encargado de suceder a Tim Cook al frente de la compañía. En una entrevista con TechRadar, el ejecutivo aseguró que el nombramiento le produjo una fuerte emoción y describió su relación con Apple como algo que lleva “en la sangre”, después de haber trabajado durante aproximadamente la mitad de su vida en la empresa.

“Es increíble. Qué privilegio tan extraordinario”, afirmó Ternus al recordar el momento en que conoció la decisión. El ejecutivo explicó que siente un fuerte vínculo con la compañía, con sus empleados y con los productos que desarrolla. Al hablar sobre su futuro como máximo responsable de Apple, reconoció que se le “puso la piel de gallina” y aseguró estar entusiasmado con la nueva etapa.

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La declaración llega apenas unos días después de que Ternus asumiera oficialmente como CEO y en un momento especialmente importante para Apple, que acaba de presentar una nueva generación de productos y prepara el lanzamiento de sus próximos dispositivos.

John Ternus fue el encargado de dirigir el más reciente Apple Event. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Ternus llega al cargo después de décadas en Apple

Antes de convertirse en CEO, John Ternus ocupó durante varios años una de las posiciones más importantes dentro del área de ingeniería de hardware de Apple. El ejecutivo fue vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware y estuvo involucrado en el desarrollo de productos como el iPhone, el iPad y los Mac.

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Ternus se incorporó a Apple en 2001 y pasó por diferentes responsabilidades dentro de los equipos encargados del desarrollo de hardware. Su trayectoria le permitió participar en varias generaciones de productos y trabajar directamente con algunos de los principales ejecutivos de la compañía.

Su perfil es, por tanto, diferente al de un CEO que llega desde fuera de Apple. Ternus conoce desde dentro los procesos de desarrollo de productos y la cultura de la compañía, una experiencia que ahora deberá trasladar a la dirección general.

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John Ternus se convirtió en el CEO de Apple tras haber estados dos décadas en la compañía. REUTERS/Carlos Barria

También estuvo al frente de la última keynote

La transición de liderazgo se hizo especialmente visible durante la última presentación de Apple. Ternus dirigió la keynote más reciente de la compañía, en la que presentó parte de las novedades que marcarán la siguiente etapa de productos.

Entre los anuncios estuvo el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple. El dispositivo representa la entrada de la compañía en una categoría en la que otros fabricantes llevan varios años compitiendo. Además, también presentó el iPhone 18 Pro y Pro Max.

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Que Ternus haya sido quien encabezó la presentación tiene además un significado simbólico: el nuevo CEO procede directamente del área encargada de convertir las ideas de Apple en productos comerciales.

John Ternus presentó la última generación de los iPhone. - Apple Event 2026

El reto de suceder a Tim Cook

Ternus asume el cargo después de una larga etapa de Tim Cook como CEO. Cook dirigió Apple desde 2011 y durante su administración la compañía amplió considerablemente su negocio, especialmente alrededor del iPhone y los servicios.

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Con el cambio, Cook pasa a ocupar el cargo de presidente ejecutivo, mientras Ternus toma el control de las operaciones de la compañía.

El nuevo CEO tendrá que mantener el crecimiento de Apple mientras la empresa afronta cambios importantes en el mercado tecnológico, desde la inteligencia artificial hasta nuevas categorías de dispositivos.

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John Ternus se convirtió de manera oficial en el sucesor de Tim Cook. REUTERS/David Swanson/File Photo

La llegada del iPhone Duo y la evolución de productos como el iPhone 18 Pro forman parte de ese escenario. Para Ternus, además, el cambio supone pasar de dirigir una de las áreas técnicas más importantes de Apple a ser responsable de toda la compañía.

Su primera reacción ante el nombramiento refleja precisamente el vínculo que ha construido durante sus años en Apple. Ahora deberá convertir ese conocimiento interno y entusiasmo por los productos en una estrategia para dirigir a la compañía durante los próximos años.

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