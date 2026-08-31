Rockstar Games aclara que GTA VI no usa inteligencia artificial ni aceptará pagos en el juego

La campaña principal de GTA VI durará unas 80 horas y podrá superar las 100 horas con exploración y actividades secundarias en Leonida. (Foto: Rockstar Games)

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Rockstar Games aseguró que GTA VI no usó inteligencia artificial (IA) generativa en su desarrollo y que tampoco tendrá micropagos cuando llegue el 19 de noviembre, un hecho que lo diferencia de prácticas ya presentes en otros videojuegos y en el componente en línea de GTA V.

La confirmación sobre la IA surgió después del estreno de “Grand Theft Auto VI: una vista extendida” en Netflix, un avance que ofreció detalles sobre la historia de los protagonistas, las misiones, las persecuciones policiales y otras actividades del juego.

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A partir de esa visita, varios creadores que pasaron por las oficinas de Rockstar North ampliaron información sobre las mecánicas del nuevo título. Dos de ellos fueron Andy Cortez y Greg Miller, que relataron su experiencia en un episodio reciente de Kinda Funny Gamescast.

La presentación Grand Theft Auto VI: una vista extendida mostró detalles sobre la historia, los protagonistas, las misiones y las persecuciones policiales. (Rockstar Games)

Cuando Miller preguntó de forma directa por el uso de IA, el estudio respondió que GTA VI no utiliza “nada” de inteligencia artificial. Esa respuesta descarta que el juego quede envuelto en la controversia que afectó a otros lanzamientos como Clair Obscur: Expedition 33 o Arc Raiders, señalados por el uso de IA generativa y cuestionados por parte de la comunidad de jugadores.

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La otra respuesta llegó cuando Cortez consultó por la posibilidad de gastar dinero real dentro del juego. La compañía confirmó que GTA VI no tendrá micropagos, una decisión que contrasta con GTA V Online, donde las microtransacciones forman parte de la experiencia aunque no sean obligatorias para progresar.

Rockstar Games lanzará GTA VI solo en PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S, sin versiones para PS4 y Xbox One. (Foto: Europa Press)

En qué consolas estará disponible GTA VI

En términos de consolas, Rockstar Games informó que el juego estará disponible exclusivamente en PlayStation 5, incluida la Digital Edition y la PS5 Pro, aparte de Xbox Series X y Xbox Series S. PlayStation 4 y Xbox One quedan fuera del estreno por las exigencias técnicas del nuevo título.

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Para PC no existe por ahora fecha de lanzamiento ni confirmación oficial. Tampoco la hay para tiendas digitales como Steam, y la Nintendo Switch 2 no aparece entre los planes inmediatos de la desarrolladora.

La ausencia de una versión de ordenador en el anuncio inicial se ajusta a un patrón previo de la empresa, que en otras ocasiones llevó sus grandes producciones a PC meses o incluso años después del debut en consolas.

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GTA VI funcionará a 30 FPS en PS5, PS5 Pro, Xbox Series X y Series S desde el lanzamiento, sin opción confirmada de 60 FPS. (Foto: Europa Press)

Cómo funcionará GTA VI en el parte técnica

En el apartado técnico, la compañía confirmó que GTA VI funcionará a 30 FPS en PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X y Series S desde el lanzamiento. No hay una opción confirmada para jugar a 60 FPS, aunque la empresa no cerró la puerta a futuras actualizaciones de rendimiento.

Tampoco hay muchos datos sobre diferencias visuales concretas entre consolas. Los rumores apuntan que la PS5 Pro podría ofrecer ventajas por su mayor potencia y por su tecnología de reescalado, mientras que entre Xbox Series X y Series S se esperan diferencias de configuración gráfica por la distancia de potencia entre ambos modelos.

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La edición física de GTA VI en PS5 y Xbox Series X/S no llegaría en disco tradicional, sino en una tarjeta o código de descarga. (Foto: Europa Press)

¿Se podrá conseguir el juego GTA VI en su versión física?

La información disponible apunta a cambios en la distribución física. GTA 6 sí tendrá edición física en PS5 y Xbox Series X/S, pero diversos reportes señalan que no llegaría en disco tradicional, sino en una tarjeta o código de descarga.

Ese movimiento se inscribe en un cambio más amplio dentro de la industria. Sony confirmó que desde enero de 2028 dejará de lanzar juegos en disco para PlayStation, con el fin de abandonar la fabricación masiva de discos y avanzar hacia un modelo exclusivamente digital.

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Asimismo, la campaña principal apunta a una escala inédita para el estudio: se sabe, completar la historia demandará unas 80 horas y la experiencia puede superar las 100 horas si el jugador explora a fondo el mundo abierto de Leonida y participa en actividades secundarias.