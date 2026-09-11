Epic Games regala Astral Ascent y Luftrausers por tiempo limitado

Epic Games Store habilitó una promoción temporal para obtener sin costo Astral Ascent y Luftrausers. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

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La tienda de Epic Games ofrece dos juegos gratis por tiempo limitado: Astral Ascent y Luftrausers. Ambos pueden reclamarse sin costo hasta el 17 de septiembre de 2026.

La selección reúne dos propuestas de acción con estilos distintos. Astral Ascent combina plataformas y progresión roguelite en dos dimensiones, mientras que Luftrausers propone combates aéreos de ritmo arcade.

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Una vez añadidos a la biblioteca durante el período de la promoción, los títulos quedarán asociados a la cuenta de Epic Games.

Los dos títulos estarán disponibles gratuitamente hasta el 17 de septiembre de 2026. (Epic Games)

Cómo acceder a los juegos gratis

Para reclamar Astral Ascent, los usuarios deben ingresar a su página oficial en Epic Games Store y seleccionar la opción para obtenerlo sin costo durante la vigencia de la oferta.

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El mismo procedimiento se aplica a Luftrausers: hay que acceder a la ficha del juego en la tienda y completar la incorporación a la biblioteca antes de que finalice la promoción.

La oferta estará disponible hasta el 17 de septiembre. Después de ese horario, Epic Games Store actualizará las condiciones de acceso de ambos títulos.

Astral Ascent mezcla plataformas en 2D con elementos propios del género roguelite. (Epic Games)

De qué tratan los juegos

Astral Ascent es un roguelite de plataformas en 2D ambientado en un mundo de fantasía moderna. El jugador puede elegir entre cuatro protagonistas para escapar del Jardín, una prisión astral vigilada por los Zodiacos, un grupo de 12 jefes.

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El juego permite desbloquear decenas de hechizos y probar distintas configuraciones para enfrentar los desafíos de cada partida. También incluye opciones para un jugador y cooperativo local.

Luftrausers es un juego de acción aérea en el que los jugadores controlan aviones de combate personalizados para enfrentarse a cazas enemigos, acorazados, submarinos y pilotos rivales.

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La propuesta permite combinar armas, cuerpos y sistemas de propulsión para modificar el comportamiento de la aeronave. El título cuenta con más de 125 combinaciones posibles y más de 100 misiones para desbloquear nuevas configuraciones.

Luftrausers presenta enfrentamientos aéreos con dinámica arcade. (Epic Games)

Qué otros juegos gratis hay en Epic

Otros juegos gratis en Epic sin fecha límite de acceso son:

Ruins of Tearlyn DEMO

Shroom Bound

Spray N’ Pray

Dead Rails

Neon Express

Pixel Gun 3D

Idle Guy

Tractor Racers

Super Meat Boy 3D Demo

Perceptum Demo

Trenches

Retired Steel

LetMeSee_Demo

ChromaGun 2 - Dye Hard Demo

Tractor Racers Demo

GRIMPS demo

Starmasons

Los juegos permanecerán en la biblioteca de Epic Games de quienes los reclamen antes de que termine la oferta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Game of Thrones Winter is Coming

Seven Knights Re:BIRTH

Shattered Chess Demo

STALCRAFT: X

Go Ape Ship!

Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)

Free PT Pack (Emotes & Gestures)

Windrose Demo

Boing! Demo

Defend The King

Crimson Oath Demo

Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!

Mad King Redemption Demo

Letherfall

TRIB3: Beta

Karthikeya: Wake Up To Reality

Mega Carrier Simulator Demo

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack

GetHigh.EXE Demo

Incorporeal

The Silence After

Help Is On The Way

Ys X: Proud Nordics - Freebie Set

Vanished Puzzle Quest

Steam cuenta con juegos sin costo para PC a través de ofertas limitadas, eventos y títulos gratuitos permanentes. (Steam)

En qué otra plataforma se puede encontrar juegos gratis para PC

Steam permite conseguir juegos gratis para PC mediante promociones temporales, eventos especiales y títulos gratuitos de acceso permanente.

Los usuarios deben crear una cuenta, instalar el cliente de la plataforma y revisar con frecuencia la tienda para identificar las ofertas disponibles.

Algunas promociones requieren añadir el juego a la biblioteca antes de una fecha determinada; una vez completado ese paso, el título queda vinculado a la cuenta.

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Steam también reúne demos, fines de semana gratuitos y descuentos para probar juegos sin pagar el precio completo.

Algunos juegos gratis de Steam son:

Arena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

Brawlhalla

FC 24

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

Where Winds Meet

Bongo Cat

Heartopia

Marvel Rivals