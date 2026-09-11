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Epic Games regala Astral Ascent y Luftrausers por tiempo limitado

Para acceder a estos juegos, los usuarios deben ingresar a sus páginas oficiales en Epic Games Store y seleccionar la opción para obtenerlos sin costo mientras

Epic Games Store habilitó una promoción temporal para obtener sin costo Astral Ascent y Luftrausers. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games Store habilitó una promoción temporal para obtener sin costo Astral Ascent y Luftrausers. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
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La tienda de Epic Games ofrece dos juegos gratis por tiempo limitado: Astral Ascent y Luftrausers. Ambos pueden reclamarse sin costo hasta el 17 de septiembre de 2026.

La selección reúne dos propuestas de acción con estilos distintos. Astral Ascent combina plataformas y progresión roguelite en dos dimensiones, mientras que Luftrausers propone combates aéreos de ritmo arcade.

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Una vez añadidos a la biblioteca durante el período de la promoción, los títulos quedarán asociados a la cuenta de Epic Games.

Dos portadas de los videojuegos Astral Ascent y Luftrausers con botones azules que indican disponibilidad gratuita
Los dos títulos estarán disponibles gratuitamente hasta el 17 de septiembre de 2026. (Epic Games)

Cómo acceder a los juegos gratis

Para reclamar Astral Ascent, los usuarios deben ingresar a su página oficial en Epic Games Store y seleccionar la opción para obtenerlo sin costo durante la vigencia de la oferta.

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El mismo procedimiento se aplica a Luftrausers: hay que acceder a la ficha del juego en la tienda y completar la incorporación a la biblioteca antes de que finalice la promoción.

La oferta estará disponible hasta el 17 de septiembre. Después de ese horario, Epic Games Store actualizará las condiciones de acceso de ambos títulos.

Ficha del juego Astral Ascent en tienda digital con captura de personajes en estilo de píxeles y un botón de descarga gratuita
Astral Ascent mezcla plataformas en 2D con elementos propios del género roguelite. (Epic Games)

De qué tratan los juegos

Astral Ascent es un roguelite de plataformas en 2D ambientado en un mundo de fantasía moderna. El jugador puede elegir entre cuatro protagonistas para escapar del Jardín, una prisión astral vigilada por los Zodiacos, un grupo de 12 jefes.

El juego permite desbloquear decenas de hechizos y probar distintas configuraciones para enfrentar los desafíos de cada partida. También incluye opciones para un jugador y cooperativo local.

Luftrausers es un juego de acción aérea en el que los jugadores controlan aviones de combate personalizados para enfrentarse a cazas enemigos, acorazados, submarinos y pilotos rivales.

La propuesta permite combinar armas, cuerpos y sistemas de propulsión para modificar el comportamiento de la aeronave. El título cuenta con más de 125 combinaciones posibles y más de 100 misiones para desbloquear nuevas configuraciones.

Interfaz del videojuego Luftrausers con un personaje con gafas, menú de componentes, misiones y el botón de compra
Luftrausers presenta enfrentamientos aéreos con dinámica arcade. (Epic Games)

Qué otros juegos gratis hay en Epic

Otros juegos gratis en Epic sin fecha límite de acceso son:

  • Ruins of Tearlyn DEMO
  • Shroom Bound
  • Spray N’ Pray
  • Dead Rails
  • Neon Express
  • Pixel Gun 3D
  • Idle Guy
  • Tractor Racers
  • Super Meat Boy 3D Demo
  • Perceptum Demo
  • Trenches
  • Retired Steel
  • LetMeSee_Demo
  • ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
  • Tractor Racers Demo
  • GRIMPS demo
  • Starmasons
Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Los juegos permanecerán en la biblioteca de Epic Games de quienes los reclamen antes de que termine la oferta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • Shattered Chess Demo
  • STALCRAFT: X
  • Go Ape Ship!
  • Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
  • Free PT Pack (Emotes & Gestures)
  • Windrose Demo
  • Boing! Demo
  • Defend The King
  • Crimson Oath Demo
  • Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!
  • Mad King Redemption Demo
  • Letherfall
  • TRIB3: Beta
  • Karthikeya: Wake Up To Reality
  • Mega Carrier Simulator Demo
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack
  • GetHigh.EXE Demo
  • Incorporeal
  • The Silence After
  • Help Is On The Way
  • Ys X: Proud Nordics - Freebie Set
  • Vanished Puzzle Quest
MN Steam | Newsletter 800x450
Steam cuenta con juegos sin costo para PC a través de ofertas limitadas, eventos y títulos gratuitos permanentes. (Steam)

En qué otra plataforma se puede encontrar juegos gratis para PC

Steam permite conseguir juegos gratis para PC mediante promociones temporales, eventos especiales y títulos gratuitos de acceso permanente.

Los usuarios deben crear una cuenta, instalar el cliente de la plataforma y revisar con frecuencia la tienda para identificar las ofertas disponibles.

Algunas promociones requieren añadir el juego a la biblioteca antes de una fecha determinada; una vez completado ese paso, el título queda vinculado a la cuenta.

Steam también reúne demos, fines de semana gratuitos y descuentos para probar juegos sin pagar el precio completo.

Algunos juegos gratis de Steam son:

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
  • Where Winds Meet
  • Bongo Cat
  • Heartopia
  • Marvel Rivals

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