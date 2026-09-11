El doblete de Franco Mastantuono en un minuto para dar vuelta el resultado de Fiorentina

Guardar

La situación para Fiorentina había empezado una vez más torcida. En medio de la crisis de inicio de la temporada que derivó en la salida del entrenador Fabio Grosso luego de apenas cuatro partidos, la Viola caía desde los 22 minutos de partido ante Venezia hasta que apareció Franco Mastantuono.

El argentino que arribó a préstamo desde Real Madrid tomó la pelota bien abierto por el sector derecho, encaró al belga Richie Sagrado y se metió hacia adentro: sacó un zurdazo rasante al palo más cercano que sorprendió al arquero Filip Stankovic. Era el 1-1 a los 28 minutos y 4 segundos de acción en el Stadio Pierluigi Penzo en el duelo inaugural de la 4ª fecha de la Serie A.

PUBLICIDAD

Pero el futbolista de 19 años, que contabilizó su cuarta titularidad consecutiva en cinco juegos disputados desde su llegada a la Fiorentina —todas en Serie A, solo fue suplente por Copa Italia—, tenía un as bajo la manga para cambiar el curso del resultado. Un despeje largo desde la defensa visitante se encontró con las dudas en el mediocampo del local. En ese contexto, el marcador Ridgeciano Haps se resbaló, el delantero Beto la empujó para sacar la contra y Mastantuono corrió junto a él.

Si bien hubo una indecisión que frenó esa clara chance, el argentino se hizo cargo de la pelota, hizo pasar a todos de largo y definió con un tiro abierto rasante para el 2-1. El reloj indicaba 29 minutos y 41 segundos. Apenas 97 segundos de diferencia entre un tanto y el otro.

PUBLICIDAD

*El segundo gol de Franco Mastantuono con la Fiorentina

Mastantuono debutó de forma oficial con la camiseta de Fiorentina al ingresar desde el banco de suplentes en el triunfo por 4-1 sobre el Benevento por la Copa Italia, donde registró su primera media hora de juego. El argentino se asentó como una fija en el once inicial y fue titular en los cuatro partidos de la Serie A, aunque los resultados no acompañaron.

El estreno por la liga terminó con una contundente goleada por 4-0 ante la Roma en el Estadio Olímpico, donde fue reemplazado a los 63 minutos. El mediocampista no pudo ocultar su enojo después de aquella derrota y explotó en el banco de suplentes. La mala racha se acentuó al caer por 3-0 contra Frosinone en Florencia, en un duelo que el ex volante ofensivo de River Plate completó los 90 minutos.

PUBLICIDAD

En la derrota por 2-1 contra Torino en condición de local, Mastantuono tuvo una oportunidad clara a los dos minutos de juego, pero no logró aprovecharla y fue sustituido en el entretiempo, una modificación que llamó la atención en un partido decisivo para el futuro del entrenador. La caída terminó de sellar la destitución de Fabio Grosso.

Noticia en desarrollo....

TABLA DE POSICIONES