Guatemala

La Asociación de Exportadores impulsará su plan de duplicar las exportaciones de Guatemala hacia 2035 con inteligencia de mercados

La entidad vincula la estrategia con una agenda de incidencia y acuerdos institucionales para abrir mercados, fortalecer cadenas de valor y ampliar oportunidades para empresas productoras, exportadoras y proveedores que buscan nuevos destinos internacionales

Un banner de AGEXPORT con la leyenda Encuentro de Negocios junto a personas en trajes formales conversando en un salón corporativo.
Empresarios y ejecutivos participan en las reuniones del Encuentro de Negocios de AGEXPORT en Guatemala para establecer alianzas comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) reunirá el 15 de octubre a compradores, empresas vendedoras y proveedores estratégicos en el Encuentro de Negocios, una plataforma multisectorial orientada a crear relaciones comerciales, fortalecer cadenas de valor y ampliar las oportunidades de crecimiento empresarial.

La actividad se desarrollará en AGEXPORT – Infinia Center y permitirá que cada participante asuma el rol de vendedor, comprador o ambos.

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El formato busca reunir en un mismo espacio a empresas que necesitan nuevos clientes con otras que buscan abastecimiento, servicios y socios para sus operaciones.

El encuentro contempla la participación de supermercados, cadenas de tiendas, distribuidores, importadores, mayoristas y comercios especializados.

También podrán asistir compañías productoras y exportadoras, junto con proveedores de insumos, materias primas, empaques, tecnología y servicios empresariales.

Gráfico informativo con el mapa de Guatemala, un apretón de manos, transporte de carga y texto sobre el plan de exportaciones hacia 2035.
Un afiche institucional de AGEXPORT expone la estrategia orientada a duplicar las exportaciones de Guatemala para el año 2035 mediante alianzas comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reuniones comerciales para ampliar clientes y proveedores

Las empresas que busquen vender podrán presentar su oferta ante potenciales compradores interesados en productos, proveedores y soluciones.

Quienes participen para comprar tendrán la posibilidad de identificar aliados estratégicos y servicios que fortalezcan su competitividad.

La jornada incluirá reuniones de negocios y espacios para ampliar redes de contacto. Entre sus objetivos figuran incorporar nuevos compradores a la cartera comercial, establecer alianzas, integrarse a cadenas de valor nacionales y regionales, y conocer soluciones aplicables a las necesidades de cada empresa.

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El Encuentro de Negocios se realizará mientras AGEXPORT impulsa una estrategia de vinculación comercial e inteligencia de mercados para duplicar las exportaciones de Guatemala hacia 2035. La entidad también desarrolla acciones de incidencia y alianzas institucionales para facilitar la llegada de productos nacionales a mercados internacionales.

Una de esas alianzas quedó formalizada el pasado 2 de septiembre, cuando AGEXPORT y AmericanHort intercambiaron una carta de colaboración destinada a fortalecer el comercio de productos hortícolas entre Guatemala y Estados Unidos. La gestión estuvo a cargo de la Dirección de Incidencia del Entorno Exportador de la organización guatemalteca.

AmericanHort representa en Estados Unidos a productores, distribuidores, vendedores y otros integrantes de la cadena de valor hortícola.

El acuerdo prevé el intercambio de información sobre disposiciones comerciales, regulatorias y de política pública que puedan afectar el comercio bilateral de esos productos.

La admisibilidad de productos guatemaltecos en Estados Unidos

La colaboración entre ambas entidades establecerá una comunicación permanente para acompañar los procesos de admisibilidad de productos guatemaltecos en Estados Unidos.

También permitirá compartir con las empresas asociadas información sobre congresos, conferencias y otras actividades, con el propósito de ampliar conocimientos técnicos, conexiones empresariales y acceso a tendencias internacionales.

El presidente de AGEXPORT, Francisco Ralda, sostuvo que el acuerdo ofrece a las compañías guatemaltecas información técnica y regulatoria directa para avanzar en el ingreso de nuevos productos al mercado estadounidense. “Esta colaboración es importante porque acerca a las empresas guatemaltecas a información técnica y regulatoria de primera mano, indispensable para avanzar en la admisibilidad de nuevos productos y aprovechar con mayor certeza las oportunidades que ofrece Estados Unidos”.

Ralda añadió que la coordinación entre organizaciones sectoriales reduce las brechas de información y permite construir rutas más claras para acceder al mercado. La cooperación, según explicó, apunta a que más bienes guatemaltecos alcancen compradores internacionales con cumplimiento de requisitos, calidad y valor agregado.

El primer resultado de la alianza fue la participación de Kamron Newberry, coordinador de Asuntos Regulatorios y Comercio de AmericanHort en Washington D. C., en el Congreso de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores organizado por AGEXPORT el 2 de septiembre de 2026.

Durante su conferencia, Newberry expuso las principales tendencias del mercado estadounidense de flores y plantas ornamentales. También identificó oportunidades para ampliar la presencia de productos guatemaltecos y remarcó la utilidad de la cooperación institucional para acompañar los procesos de admisibilidad.

“Alianzas como esta convierten la cooperación institucional en oportunidades concretas para los exportadores. Nuestro objetivo es que más productos guatemaltecos lleguen a más compradores internacionales, con cumplimiento, calidad y valor agregado”, afirmó Ralda.

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