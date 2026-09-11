La selección argentina femenina jugará un partido clave ante México en el Mundial Sub 20: qué necesita para clasificar a octavos

Argentina se enfrenta a México en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial Sub 20 femenino

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La selección argentina femenina Sub 20 buscará este viernes la clasificación a los octavos de final del Mundial de Polonia cuando enfrente a México por la tercera fecha del Grupo A. El partido se jugará desde las 13:00 en el Arena Katowice y contará con la transmisión de DSports y TV Pública. El equipo dirigido por Christian Meloni llega a la última jornada de la primera fase con tres puntos, luego de una derrota y una victoria, y depende de su resultado para definir su futuro en el certamen.

La Albiceleste inició su recorrido con una caída por 3-0 ante Polonia, la selección anfitriona, que aprovechó su condición de local para imponerse en el debut. Argentina quedó obligada a reaccionar en la segunda fecha y respondió con una actuación que modificó el escenario de la zona.

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El equipo nacional goleó 8-0 a Benín, que disputa por primera vez una competencia organizada por la FIFA. El resultado significó la victoria más amplia de Argentina en un Mundial femenino juvenil y le permitió recuperar terreno tras el traspié inicial. Con ese marcador, la Selección quedó en el segundo puesto del grupo, por detrás de Polonia, que ya aseguró su clasificación luego de ganar sus dos primeros encuentros.

México, en cambio, llega al cruce con un punto. En su estreno igualó 2-2 con Benín y luego perdió 2-1 frente a Polonia. El conjunto mexicano necesita una victoria para alcanzar los cuatro puntos y superar a Argentina en la tabla, por lo que el encuentro en Katowice tendrá incidencia directa en la definición de las posiciones de clasificación.

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La selección argentina femenina llega al duelo con la obligación de ganar para asegurar la clasificación directa a octavos de final

El equipo de Meloni avanzará a los octavos de final sin mirar otros resultados si no pierde ante México, aunque también podría pasar de fase con una derrota. Argentina con un triunfo sumará 6 puntos y clasificará como segunda, ya que Polonia se aseguró su liderazgo sea cual fuere su marcador ante Benín en un duelo que se jugará en simultáneo.

El empate también le permitirá a las Selección quedar en el segundo lugar: Benín, con un punto, podría igualarlas en unidades pero el reglamento favorecerá a la Albiceleste a la hora del desempate.

Si pierde, México quedará en la segunda colocación por superarla en puntos y Argentina deberá esperar que Benín no triunfe contra la clasificada Polonia para quedar en la tercera ubicación con tres unidades. Si eso sucede, tendrá que esperar el cierre de todos los demás grupos para equipararse con los demás terceros.

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Argentina desembarca a esta tercera fecha en la segunda posición del Grupo A con 3 puntos y una diferencia de gol de +5 tras la goleada 8-0 ante Benín. Polonia lidera con 6 unidades (+4), México figura en la tercera colocación (1 punto y +1) y Benín en la cuarta (1 punto y -8).

El formato del torneo establece que los dos primeros de cada uno de los seis grupos avanzarán a los octavos de final. También accederán a esa instancia los cuatro mejores terceros entre los seis grupos. La Albiceleste, si queda en la tercera ubicación, podría tener que esperar hasta el domingo con la disputa de los últimos ocho partidos de la fase de grupos para conocer su suerte.

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México obtuvo su boleto al Mundial después de finalizar como subcampeón del Campeonato Femenino Sub 20 de la Concacaf 2025. Ese mismo año, el conjunto juvenil mexicano alcanzó el tercer puesto en el Mundial Sub 17. En la categoría Sub 20, el seleccionado norteamericano fue cuatro veces cuartofinalista y superó la primera rueda en cinco de las últimas siete ediciones.

Annika Paz llega al encuentro como una de las figuras luego de que le metió cuatro goles a Benín en el triunfo 8-0 de Argentina (@fifaworldcup_es)

La Copa del Mundo juvenil se disputa entre el 5 y el 27 de septiembre y reúne a 24 selecciones. Los participantes fueron distribuidos en seis grupos de cuatro equipos y, tras los octavos de final, el campeonato seguirá con cruces de eliminación directa hasta la final. Brasil, Polonia, Italia, Corea del Norte y España ya aseguraron su presencia en la siguiente fase.

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España selló su clasificación con una goleada por 11-0 ante Nueva Caledonia, uno de los resultados más amplios de la primera etapa. El torneo también cuenta con dos selecciones que viven su estreno en la competencia: Polonia, por su condición de país organizador, y Benín, representante africano que registró una derrota ante Argentina después de igualar con México.

Para Argentina, la actual campaña llega dos años después de un antecedente que marcó un avance para el fútbol femenino nacional. En el Mundial Sub 20 de Colombia 2024, el equipo consiguió su primera victoria en una Copa del Mundo de la categoría al derrotar 1-0 a Costa Rica. Luego empató 3-3 con Países Bajos y avanzó a los octavos de final, donde perdió ante Alemania.

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Aquella participación representó la primera vez que una selección argentina femenina alcanzó la segunda fase de un Mundial en cualquier categoría. Ahora, en Polonia, el equipo de Christian Meloni buscará sostener esa evolución con una clasificación que puede definir este viernes ante México.

LAS CONVOCADAS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

La selección argentina femenina buscará el boleto a la próxima instancia este viernes

Arqueras: Priscila Siben (Banfield), Juana Schipper (Talleres) y Naila Zaninetti (Unión)

Defensoras: Alma Velasco (Levante UD, España), Carolina Ceniza (River Plate), Sofía Quiroga (River Plate), Julia Vinhas Robledo (Platense), Luzmila Ramírez (Boca Juniors), Luisana Araya (Belgrano) y Morena Calvo (Boca Juniors)

Mediocampistas: Agustina Maldonado (River Plate), Julieta Martínez (Boca Juniors), Brisa Jara (Talleres) y Camila Ochoa (Independiente)

Delanteras: Julieta Aguilar (Newell’s Old Boys), Mercedes Diz (River Plate), Dolores Delgado (Real Madrid, España), Violeta Álvarez (Boca Juniors), Pía Álvarez (Independiente), Annika Paz (Inter, Italia) y Giselle White (Santa Rosa United SC, Estados Unidos)

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El fixture de Argentina:

Fecha 1: Polonia 3-0 Argentina

La selección argentina femenina cayó 3-0 ante su par de Europa

Fecha 2: Argentina 8-0 Benín

Los goles de Argentina ante Benín en el Mundial Sub 20 femenino

Fecha 3: Viernes 11 de septiembre, 13.00: Argentina vs. México

Los grupos del Mundial Sub 20 femenino:

Grupo A: Polonia, México, Argentina, Benín

Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzania

Grupo C: Francia, República de Corea, Ghana, Ecuador

Grupo D: Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia

Grupo E: RPD de Corea, Colombia, Costa Rica, Portugal

Grupo F: España, Nigeria, RP China, Nueva Caledonia

LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A

1- Polonia: 6 puntos (+4)

2- Argentina: 3 puntos (+5)

3- México: 1 punto (-1)

4- Benín: 1 punto (-8)

CÓMO SE DEFINIRÁ LA POSICIÓN DE LOS GRUPOS EN CASO DE IGUALDAD DE PUNTOS

Los dos mejores equipos de cada uno de los seis grupos pasarán a los octavos de final. Si dos o más equipos del mismo grupo terminan empatados a puntos, se aplicarán los siguientes criterios, en el orden que se indica a continuación, para determinar la clasificación:

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a) mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre los equipos implicados;

b) diferencia de goles superior resultante de los partidos de grupo entre los equipos en cuestión;

c) mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo entre los equipos implicados.

Si, tras aplicar los criterios a), b) y c), los equipos siguen teniendo la misma clasificación, se aplicarán los criterios a), b) y c) únicamente a los partidos entre los equipos restantes. Si aún persiste el empate, se aplicarán los siguientes criterios, en el orden que se indica a continuación:

d) mejor diferencia de goles en todos los partidos de grupo;

e) mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo;

f) el mejor historial disciplinario de acuerdo con las puntuaciones de conducta del equipo;

g) sorteo por la FIFA.

CÓMO SE DEFINIRÁN LOS CUATRO CLASIFICADOS POR OCUPAR LA TERCERA POSICIÓN

Los cuatro mejores equipos entre los que ocupen el tercer puesto se determinarán de la siguiente manera:

a) mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos de grupo;

b) diferencia de goles resultante de todos los partidos de grupo;

c) mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo;

d) puntuación más alta en conducta del equipo (jugadores y miembros del cuerpo técnico);

e) sorteo por la FIFA.