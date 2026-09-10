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Apple regala un iPhone Duo a iShowSpeed en pleno evento de lanzamiento: John Ternus como nuevo CEO lo hizo posible

Este es el primer celular plegable de Apple. Su pantalla interior de 7,6 pulgadas ofrece espacio para ver contenidos, jugar y realizar varias tareas

iShowSpeed saluda John Ternus en medio del lanzamiento del iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y del iPhone Duo. Ternus le regaló este último modelo al creador de contenido. (Instagram: ishowspeed)

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iShowSpeed fue invitado al evento de lanzamiento de los nuevos dispositivos de Apple. En este espacio se reunió brevemente con John Ternus, el nuevo CEO de la empresa, se tomaron una foto juntos y el ejecutivo le regaló un iPhone Duo al creador de contenido.

Speed, que se caracteriza por ser extrovertido, hizo una voltereta con el celular, para así convertirse en la primera persona del mundo en hacer este movimiento con el primer plegable de Apple.

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El iPhone Duo es el iPhone más fino. Su pantalla interior de 7,6 pulgadas ofrece espacio para ver contenidos, jugar y realizar varias tareas, e incluye un acabado nanotexturizado que minimiza los reflejos.

John Ternus conversa con un joven frente a fotógrafos junto a la imagen de un teléfono inteligente plegable de color blanco
iShowSpeed participó en la presentación de los nuevos productos de Apple, donde mantuvo un breve encuentro con John Ternus. (Instagram: ishowspeed / Apple)

Cerrado, su pantalla exterior de 5,4 pulgadas conserva el 90% de la superficie de visión del iPhone 18 Pro en un formato compacto de bolsillo. Ambas pantallas tienen la misma relación de aspecto, por lo que el contenido se adapta de manera proporcional y mantiene la continuidad visual.

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Durante el evento de Apple, iShowSpeed compartió con Ternus, creadores de contenido y con los asesores de la compañía. En sus historias de Instagram, mostró cuando una persona de Apple le explicaba las nuevas funciones del iPhone 18 Pro.

Feid, el cantante colombiano de música urbana, también asistió al evento e incluso saludó a Ternus.

Un joven con cabello rizado saca la lengua para tomarse un autorretrato junto a un hombre sonriente y varias personas al fondo
El ejecutivo y el creador de contenido posaron juntos para una fotografía durante el evento. (Instagram: ishowspeed)

Qué características tiene el iPhone Duo

El iPhone Duo combina una bisagra de precisión con el chip A20 Pro y un sistema térmico que integra una cámara de vapor a medida y una arquitectura de doble batería. Esta configuración busca ofrecer un rendimiento de nivel profesional y autonomía para toda la jornada.

Además, su sistema de cámaras permite tomar fotos y videos, mientras que el formato plegable propone nuevas alternativas para utilizar la cámara.

iOS 27 mantiene una interfaz familiar e intuitiva, adaptada a las distintas maneras de interactuar con el dispositivo. El teléfono también incorpora la nueva generación de Apple Intelligence, con funciones integradas en las aplicaciones del sistema para facilitar actividades de uso cotidiano.

El iPhone Duo tiene una pantalla interior de 7,6 pulgadas, pensada para consumir contenido, jugar y realizar varias tareas. REUTERS/Carlos Barría
El iPhone Duo tiene una pantalla interior de 7,6 pulgadas, pensada para consumir contenido, jugar y realizar varias tareas. REUTERS/Carlos Barría

El equipo incorpora dos pantallas Super Retina XDR. Cuando está cerrado, su panel exterior de 5,4 pulgadas permite usarlo con una mano y ofrece el 90% de la superficie de visión de un iPhone 18 Pro. Al desplegarse, la pantalla interna alcanza las 7,6 pulgadas y es un 50% más grande que la del iPhone 18 Pro Max.

Las dos pantallas comparten la misma relación de aspecto, por lo que el contenido conserva sus proporciones con el teléfono abierto o cerrado. Ambas permanecen siempre activas, incluyen tecnología ProMotion y pueden alcanzar 3.000 nits de brillo máximo en exteriores.

El acabado nanotexturizado disminuye reflejos y brillos, crea una superficie mate y reduce la visibilidad del pliegue. A su vez, la cámara FaceTime ubicada debajo de la pantalla interior se oculta cuando no se utiliza.

El panel interno incorpora un acabado nanotexturizado que ayuda a reducir los reflejos. REUTERS/Carlos Barria
El panel interno incorpora un acabado nanotexturizado que ayuda a reducir los reflejos. REUTERS/Carlos Barria

El botón lateral integra Touch ID para autenticar al usuario tanto con el dispositivo abierto como cerrado. También será posible desbloquearlo desde el Apple Watch, y el Control de Cámara permitirá acceder a esa función rápidamente.

El Apple Pencil con USB-C será compatible con el iPhone Duo para tomar notas, realizar bocetos o revisar documentos en cualquiera de los paneles.

Principales características del iPhone 18 Pro

Una de las principales características de la línea iPhone 18 Pro es la integración del procesador A20 Pro, fabricado en dos nanómetros y acompañado por 12 gigabytes de memoria integrada.

Con este avance, Apple busca mejorar el rendimiento de las funciones de inteligencia artificial y reducir el consumo energético de sus equipos.

iPhone - iPhone 18 Pro - apertura variable - tecnología - 9 de septiembre
La línea iPhone 18 Pro incluye el procesador A20 Pro, 12 gigabytes de memoria integrada, controles Pro Controls y un sensor de apertura variable para la cámara. (Apple)

En cuanto a la cámara, la compañía incorpora una herramienta denominada Pro Controls, disponible para fotos y videos. Los usuarios pueden equilibrar los colores y ajustar velocidades.

La principal novedad está vinculada a un sensor de apertura variable: una cámara equipada con un diafragma que puede abrirse o cerrarse para controlar la cantidad de luz que llega al sensor.

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