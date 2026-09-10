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iPhone 18 Pro y Pro Max: conoce cuánta batería tienen y si hay grandes diferencias

La batería del iPhone 18 Pro apenas crece frente al modelo anterior, mientras que el Pro Max registra un aumento del 11,7 %

iPhone 18 Pro y Pro Max tienen baterías diferentes en cuanto a duración.
iPhone 18 Pro y Pro Max tienen baterías diferentes en cuanto a duración. (Apple)
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Apple ha confirmado la capacidad de las baterías de los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, después de que la normativa de la Unión Europea obligara a la compañía a publicar esta información. El iPhone 18 Pro cuenta con una batería de 4.056 mAh, mientras que el iPhone 18 Pro Max incorpora una de 5.391 mAh.

La diferencia frente a la generación anterior es especialmente importante en el modelo más grande. El iPhone 18 Pro aumenta su capacidad un 1,7 % respecto al iPhone 17 Pro, que tenía 3.988 mAh. En el caso del iPhone 18 Pro Max, el incremento llega al 11,7 %, frente a los 4.823 mAh del iPhone 17 Pro Max.

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El iPhone 18 Pro Max es el que más aumenta su batería

Los datos muestran que Apple ha realizado un incremento mucho más significativo en la batería del modelo Pro Max. Sus 5.391 mAh representan 568 mAh adicionales respecto al teléfono de la generación anterior.

Infografía con imágenes del iPhone 18 Pro, texto de especificaciones, gráficos de batería, chip A20 Pro y cámara, con el logotipo de Infobae.
Característica de los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el iPhone 18 Pro, en cambio, el aumento es mucho más reducido: pasa de 3.988 a 4.056 mAh, es decir, apenas 68 mAh más.

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Esta diferencia también se refleja en las cifras de autonomía anunciadas por Apple. El iPhone 18 Pro Max alcanza hasta 45 horas de reproducción de vídeo, mientras que el iPhone 18 Pro ofrece hasta 36 horas en determinadas versiones.

¿Por qué Apple no había revelado estos datos?

Apple tradicionalmente no publica la capacidad de las baterías de sus iPhone en sus presentaciones. La compañía suele centrarse en las horas de autonomía que pueden ofrecer sus dispositivos en diferentes actividades.

Sin embargo, las normas de la Unión Europea obligan a los fabricantes a incluir una etiqueta energética con información técnica de los productos, entre ella la capacidad de la batería. Por este motivo, Apple ha tenido que proporcionar oficialmente los datos de los nuevos iPhone.

Los nuevos iPhone de Apple llegarán en cuatro colores, siendo el borgoña el color diferente para este año. (Apple)
Apple tuvo que revelar la capacidad de sus baterías por una norma de la Unión Europea. (Apple)

Hay una particularidad importante: las cifras corresponden a las versiones europeas, que incorporan una bandeja física para tarjetas SIM.

Los modelos con eSIM tienen una batería más grande

La capacidad de batería de las versiones del iPhone 18 Pro y Pro Max que utilizan exclusivamente eSIM todavía no ha sido detallada. No obstante, Apple confirma una mayor autonomía en estos modelos.

La razón está relacionada con el espacio interno. Al eliminar la bandeja física para la tarjeta SIM, Apple puede aprovechar ese espacio para instalar una batería de mayor tamaño.

iPhone - iPhone 18 Pro - apertura variable - tecnología - 9 de septiembre
Los modelos de iPhone 18 Pro y Pro Max con eSIM tendrán más batería. (Captura Apple)

En Estados Unidos y México, donde se comercializan versiones con eSIM, el iPhone 18 Pro alcanza hasta 36 horas de reproducción de vídeo, mientras que el iPhone 18 Pro Max llega hasta 45 horas.

Las versiones europeas con tarjeta SIM ofrecen cifras inferiores: hasta 34 horas en el iPhone 18 Pro de 6,3 pulgadas y hasta 43 horas en el iPhone 18 Pro Max de 6,9 pulgadas.

¿Hay una gran diferencia frente al iPhone 17 Pro?

La respuesta depende del modelo. En el iPhone 18 Pro, el aumento de capacidad es pequeño, con apenas un 1,7 % más de batería. Por tanto, no supone un salto especialmente grande en términos de capacidad.

El iPhone 18 Pro Max presenta un cambio mucho más notable, con un incremento del 11,7 %. Esto convierte a este modelo en el que más ha aumentado su batería respecto a la generación anterior.

Apple presentó de manera oficial el iPhone 18 Pro y Pro Max. (Apple)
Apple presentó de manera oficial el iPhone 18 Pro y Pro Max. (Apple)

Aun así, la capacidad en mAh no es el único factor que determina cuánto dura un teléfono. El procesador, la pantalla, el sistema operativo y la eficiencia energética también influyen directamente en la autonomía.

Los iPhone 18 Pro y Pro Max estarán disponibles a partir del 18 de septiembre. Las reservas comenzarán el sábado 12 de septiembre.

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