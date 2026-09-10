Franco Colapinto planteó cuál es su mayor preocupación de cara al estreno del circuito de Madrid de Fórmula 1: “Son traicioneras”

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El Madring tendrá su esperado debut en la Fórmula 1 con el Gran Premio de España. Las desafiantes curvas que presentará el trazado acapararon los flashes en las declaraciones de los pilotos y el propio Pierre Gasly lanzó alarmantes frases sobre su complejidad. Franco Colapinto brindó su punto de vista del circuito y cómo deberán afrontar el desafío los corredores, además de las expectativas de Alpine en el fin de semana.

“Es un circuito que es muy difícil. Creo que de los más difíciles de la temporada, sin lugar a dudas. En el simulador, cerrar una vuelta buena que decís ‘me salió perfecta’ era casi imposible. Con la cantidad de curvas que hay, es realmente muy difícil poner todo junto. Son curvas traicioneras: son ciegas, entradas en bajada, frenás doblando y muchas combinadas. Es un circuito que va a ser duro para los autos y para los pilotos. El nivel de concentración en una carrera de 50 y pico de vueltas con lo difícil que son algunas curvas, va a estar lindo”, argumentó en diálogo con ESPN durante el media day en Madrid.

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Luego de clasificar a la Q3 en Monza y largar séptimo, el argentino hizo hincapié en los ínfimos márgenes en la qualy y la clave para sacar diferencia en los tiempos: “Hay muchísima adrenalina en una qualy con estos circuitos. Hay que poner todo y va a ser duro juntar una vuelta excelente. El que lo pueda hacer y se sienta bien con el auto para ir al límite, va a marcar la diferencia. Esa es la clave para llegar a la Q3 y estar al máximo”.

Gasly, su compañero de Alpine, brindó declaraciones en la misma línea al dejar entrever que “apostaría mi dinero a que habrá bandera roja”. Sergio Checo Pérez, de Cadillac, aseguró que el trazado “da un poco de miedo” y “no hay margen para el error.

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*Franco Colapinto habló sobre el presente de Alpine en la F1

En la conferencia oficial de la FIA, Colapinto reconoció que el Alpine no debería estar en un rendimiento tan alto en comparación a la última cita en Italia. “Ojalá que no, pero creo que va a ser un poco más difícil. Monza se adaptó muy bien a nuestro coche y a los lugares donde éramos fuertes, especialmente las rectas, pero también las curvas de baja velocidad, donde éramos bastante buenos. La mejora nos trajo mucho. En Zandvoort fue muy positiva. Puso al coche en una ventana mucho mejor y pudimos ofrecer un rendimiento mucho mejor en Monza. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero ojalá podamos traducirlo en un buen fin de semana aquí en Madrid también y tener un coche rápido”, explicó.

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Ante la consulta de “¿Cómo te sientes con respecto a la próxima carrera en la batalla contra los Racing Bulls?”, Colapinto afirmó que el “objetivo principal” del team con sede en Enstone es quedar adelante de su rival directo en el campeonato: “Por eso es una muy buena mejora la que hemos hecho en Monza, que fuimos claramente más fuertes. Es la dirección en la que tenemos que seguir presionando. Creo que la mejora llegó en el momento justo porque estábamos teniendo algunas dificultades y nos faltaba ritmo en comparación con ellos y con Audi, y eso nos volvió a poner ligeramente por delante”.

En la rueda de prensa oficial de la FIA, el joven de 23 años fue consultado sobre si fue “demasiado duro” respecto a su emoción en la zona mixta de Monza luego del despiste que lo relegó en la grilla. “Personalmente, estuve molesto por unos días. No sucede muy a menudo tener la oportunidad de luchar con los mejores equipos y los mejores pilotos, y estar cerca de McLaren, Ferrari y Red Bull. Ha sido agradable y es una buena sensación, una motivación diferente estar luchando de repente por el podio en el inicio, y fue muy genial. Fue, por supuesto, mi primera experiencia haciéndolo, pero fue muy genial y una sensación muy diferente. Creo que es lo que estamos buscando con el equipo”, inició Colapinto.

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En esta misma línea, completó: “Personalmente, fue un muy buen fin de semana y un muy buen paso adelante. Por supuesto, el error arruinó mis posibilidades y oportunidades, así que estaba molesto y frustrado, claro. Pero luego fue una buena recuperación en la carrera. Espero que podamos hacer lo mismo pronto y estar luchando con los mejores equipos”.

El trazado del Madring que debutará en la Fórmula 1

“Estoy muy emocionado de estar de vuelta aquí en Madrid. La segunda carrera del año en España, lo cual es muy emocionante. Madrid se siente como lo más cercano a casa, especialmente por todas mis experiencias previas y cómo comencé en Europa y en las carreras de Fórmula. Comencé aquí en Madrid, así que correr aquí en la Fórmula 1 es un sueño hecho realidad”, comentó Colapinto sobre la flamante carrera en el calendario.

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Sin embargo, el pilarense afirmó que “es parecida a una carrera en casa por solo esta temporada”, en relación a la posibilidad de un desembarco de la Máxima a Argentina.

La actividad en el Madring iniciará el viernes a las 08:30 (hora argentina) con las primeras prácticas libres. Luego de la FP2 a las 12:00 y los últimos ensayos desde las 07:30 del sábado, la sesión de clasificación se llevará a cabo a las 11:00. La carrera principal del Gran Premio de España comenzará a las 10:00 del domingo 13 de septiembre.