Guatemala

Guatemala acumuló 125 bloqueos de carreteras entre enero y agosto de 2026, con 64 cierres concentrados solo en agosto, según estudio del CIEN

El conteo del CIEN, basado en datos del Ministerio de Gobernación, suma 125 cierres viales entre enero y agosto y atribuye el quiebre al alza de julio, con 22 casos

Los bloqueos en Guatemala interrumpieron rutas principales este 7 de septiembre en la segunda semana de protestas por el alza de los combustibles y la canasta básica.
El registro del CIEN muestra que agosto quebró la tendencia de baja de los bloqueos en 2026 tras meses con niveles más contenidos.. (Redes sociales)
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Guatemala acumuló 125 bloqueos de carreteras entre enero y agosto de 2026, y 64 de esos cierres se concentraron solo en agosto, un salto que alteró la tendencia de baja del año y volvió a poner en el centro del debate el impacto de las protestas sobre el derecho de locomoción y la actividad económica.

El registro, elaborado por el CIEN con base en cifras del Ministerio de Gobernación, muestra además que el país venía de una secuencia mensual mucho más contenida: enero cerró sin bloqueos, febrero tuvo dos y marzo subió a 15. Entre abril y junio, el promedio se mantuvo entre seis y ocho casos, antes del quiebre de julio, con 22, y de la aceleración de agosto.

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La principal consecuencia inmediata es económica. La Cámara de Industria de Guatemala calculó que cada jornada de bloqueos compromete alrededor de Q1.134 millones en mercancías que pasan por aduanas, equivalentes a USD 148,63 millones, entre importaciones y exportaciones.

La misma entidad estimó que la recaudación aduanera puede caer cerca de Q100 millones, unos USD 13 millones, por cada día de paralización. También advirtió efectos sobre el abastecimiento, la productividad, la movilidad de trabajadores y la operación de micro, pequeñas y medianas empresas.

Gráfico de barras azules que indica el número mensual de bloqueos a nivel nacional entre enero de 2025 y agosto de 2026
Un gráfico elaborado por el CIEN con datos del Ministerio de Gobernación detalla el registro mensual de bloqueos a nivel nacional entre 2025 y agosto de 2026. (CIEN Guatemala)

Agosto concentró más de la mitad de los cierres reportados en 2026

El dato central es que agosto reunió más de la mitad de todos los bloqueos contabilizados en los primeros ocho meses del año. Según el centro de estudios, ese comportamiento rompió la evolución descendente que había predominado desde comienzos de 2026 y desplazó el foco de conflictividad hacia el cierre del tercer trimestre.

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La comparación con 2025 también muestra un cambio de patrón. El año pasado, marzo había sido el mes con más cierres del bienio, con 115, seguido de julio, con 78; en 2026, en cambio, los meses intermedios se mantuvieron relativamente estables y fue agosto el que concentró la mayor tensión vial.

El CIEN sostiene que el derecho a manifestarse no equivale a la facultad de bloquear rutas. En esa lectura, la interrupción de carreteras traslada costos al conjunto de la población al restringir la libre circulación de personas y mercancías durante ocho meses consecutivos.

Gráfico de barras que indica la cifra de bloqueos por año entre 2021 y 2026 con un pico de 1241 en el año 2023
Un informe del CIEN con datos del Ministerio de Gobernación detalla el registro anual de bloqueos a nivel nacional desde 2021 hasta 2026. (CIEN Guatemala)

La serie desde 2021 muestra una baja, pero agosto abrió la posibilidad de un repunte

La secuencia anual exhibe una trayectoria irregular. Los bloqueos pasaron de 680 casos en 2021 a 893 en 2022 y alcanzaron su máximo en 2023, con 1.241 registros, en un año atravesado por movilizaciones sociales de alcance nacional.

Después de ese pico, la cifra cayó con fuerza: 232 bloqueos en 2024 y 326 en 2025. El acumulado de 2026 sigue muy por debajo de los niveles observados entre 2021 y 2023, aunque el aumento del último mes disponible abre la posibilidad de que el año cierre con más presión que la prevista hasta julio si esa dinámica se mantiene.

El repunte coincidió con protestas por el precio de los combustibles que, a inicios de septiembre, completaban una segunda semana consecutiva de cierres en rutas estratégicas. En ese contexto, el sector privado endureció sus reclamos y pidió a las autoridades garantizar la liberación de las vías.

La Cámara de Comercio de Guatemala exigió una respuesta inmediata e instó a identificar a los responsables de los cierres para promover acciones penales contra quienes los organicen o ejecuten. La Asociación Guatemalteca de Exportadores rechazó además las amenazas de bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional La Aurora y advirtió que una medida así afectaría la conectividad, el comercio, el turismo y el empleo.

Entre los puntos de cierre reportados figuran el kilómetro 168 en Cuyotenango, Suchitepéquez, sobre la ruta al suroccidente, y el kilómetro 126 en Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa, sobre la ruta al Atlántico. En la capital también hubo interrupciones en la Octava Avenida entre Novena y Décima calles de la zona 1, en la Séptima Avenida con Sexta Calle de la misma zona y en ambos sentidos del kilómetro 19 de la ruta al Pacífico.

El Ministerio de Energía y Minas estima que los Q2.500 millones aprobados para subsidiar el diésel y las gasolinas regular y superior alcanzarían para cubrir al menos tres meses, aunque ese plazo dependerá de la evolución de los precios internacionales del petróleo. Al mismo tiempo, sectores de transportistas buscan una reunión con el presidente Bernardo Arévalo para pedirle que vete el decreto sobre precios máximos de los combustibles aprobado por el Congreso.

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