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Cómo nació el nuevo iPhone Duo de Apple y qué papel jugó Tim Cook en este lanzamiento histórico

Apple llevaba años investigando las pantallas flexibles, pero la intervención de Cook habría impulsado el desarrollo de un iPhone plegable en lugar de un iPad

El iPhone Duo se convirtió en el primer teléfono plegable de Apple.
El iPhone Duo se convirtió en el primer teléfono plegable de Apple. (Apple)
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El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, es el resultado de casi una década de investigación y de una decisión que habría cobrado fuerza después de un viaje de Tim Cook por Asia alrededor de 2020.

Según reveló Mark Gurman en Bloomberg, el entonces CEO de Apple regresó convencido de que la compañía debía acelerar sus esfuerzos para ingresar a un mercado que ya comenzaba a ganar presencia entre los consumidores.

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La intervención de Cook habría sido especialmente relevante porque el ejecutivo no solía involucrarse directamente en las primeras etapas de concepción de nuevos productos. Sin embargo, en el caso de los teléfonos plegables consideró que se trataba de una categoría en la que Apple debía participar.

Tim Cook habría impulsado a que Apple tenga su propio teléfono plegable. REUTERS/Carlos Barria
Tim Cook habría impulsado a que Apple tenga su propio teléfono plegable. REUTERS/Carlos Barria

El resultado de ese proceso llegó en 2026 con el lanzamiento del iPhone Duo, un dispositivo que representa la entrada de Apple en un segmento en el que Samsung, Huawei, Motorola y otros fabricantes llevan años compitiendo.

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Apple investigaba los plegables desde 2016

Aunque el viaje de Cook habría servido para aumentar la prioridad del proyecto, la historia del iPhone plegable comenzó antes. De acuerdo con la información publicada por Gurman, los ingenieros de Apple ya estudiaban la posibilidad de desarrollar dispositivos con pantallas flexibles desde aproximadamente 2016.

Durante los primeros años, la empresa habría considerado diferentes alternativas. Una de ellas era comenzar con un iPad plegable, pero Apple terminó concentrando sus esfuerzos en un teléfono porque un iPhone podía tener un alcance comercial mucho mayor.

Apple ya investigaba las pantallas plegables desde el 2016. REUTERS/Carlos Barria
Apple ya investigaba las pantallas plegables desde el 2016. REUTERS/Carlos Barria

La decisión permitió orientar el desarrollo hacia un dispositivo que pudiera utilizarse como un teléfono convencional y, al mismo tiempo, ofrecer una pantalla considerablemente más grande al desplegarse.

Un proyecto que tardó casi una década

Entre las primeras investigaciones y el lanzamiento del iPhone Duo transcurrieron aproximadamente diez años. Durante ese período, la tecnología de las pantallas flexibles y las bisagras evolucionó, mientras los fabricantes también encontraron soluciones para algunos de los principales problemas de los primeros teléfonos plegables.

Los dispositivos iniciales de esta categoría fueron criticados por su grosor, autonomía limitada, cámaras menos competitivas y, especialmente, por el pliegue visible que queda en la pantalla interior.

El iPhone Duo demoró casi una década en salir al mercado. REUTERS/Carlos Barria
El iPhone Duo demoró casi una década en salir al mercado. REUTERS/Carlos Barria

La evolución de los componentes permitió reducir varios de estos inconvenientes. Para Apple, esta maduración tecnológica habría sido una de las razones para considerar que el momento era adecuado para entrar en el mercado.

El precio fue uno de los principales desafíos

El desarrollo del iPhone Duo también estuvo condicionado por sus costos. Según la información de Gurman, Apple llegó a evaluar un precio de 2.199 dólares, superior a los 1.999 dólares que finalmente se establecieron para el modelo base en Estados Unidos.

La diferencia estaría relacionada con el aumento del precio de algunos componentes, en particular las memorias, en un contexto de presión sobre la cadena de suministro.

Apple habría decidido absorber parte de ese incremento para mantener el precio inicial del dispositivo, aunque trasladaría una mayor parte del costo a los consumidores que opten por versiones con más almacenamiento.

El iPhone Duo tiene un precio elevado, lo que podría reducir su alcance. REUTERS/Carlos Barria
El iPhone Duo tiene un precio elevado, lo que podría reducir su alcance. REUTERS/Carlos Barria

Apple apuesta por un mercado todavía pequeño

Los teléfonos plegables continúan representando una porción reducida del mercado mundial de smartphones. Además del precio elevado, estos equipos han enfrentado históricamente problemas relacionados con la duración de la batería, las cámaras y la resistencia de las pantallas.

Apple llega ahora con la expectativa de que los avances tecnológicos hayan reducido esas limitaciones y permitan ofrecer una experiencia capaz de convencer a más compradores.

El desafío, por tanto, no consiste únicamente en fabricar un teléfono que pueda doblarse. La compañía necesita demostrar que el formato ofrece suficientes ventajas para justificar un precio considerablemente superior al de otros iPhone.

Apple decidió apostar por un mercado que aún se encuentra en crecimiento. REUTERS/Carlos Barría
Apple decidió apostar por un mercado que aún se encuentra en crecimiento. REUTERS/Carlos Barría

Tim Cook dejó una última huella en el proyecto

El lanzamiento del iPhone Duo también tiene un significado particular dentro de la historia reciente de Apple. Cook dejó el cargo de CEO antes de la presentación del dispositivo y fue sucedido por John Ternus.

Sin embargo, la decisión de impulsar el desarrollo de un plegable habría tomado fuerza durante su gestión. Aquel viaje por Asia alrededor de 2020, según el relato de Gurman, ayudó a convertir una investigación tecnológica que llevaba años en una prioridad estratégica.

Así, el iPhone Duo no surgió de una decisión repentina. Es el resultado de años de investigación, cambios de prioridades y evolución tecnológica, con una intervención de Cook que habría contribuido a acelerar el camino de Apple hacia su primer teléfono plegable.

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