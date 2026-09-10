Panamá

Falta de capacidad obliga al principal hospital público de Panamá a renovar su morgue por $4.8 millones

La capacidad aumentará de aproximadamente 40 espacios operativos a 53, ante una demanda anual superior a 1,400 ingresos.

El Hospital Santo Tomás licitará por $4.8 millones la remodelación integral de su morgue y el laboratorio de patología. Tomada del Santo Tomás
El Hospital Santo Tomás licitará por $4.8 millones la remodelación integral de su morgue y el laboratorio de patología. Tomada del Santo Tomás
Guardar

El Ministerio de Salud licitará por $4.8 millones la remodelación y el equipamiento de la morgue, el laboratorio de patología y la sala de autopsias del Hospital Santo Tomás. El proyecto busca ampliar la capacidad para conservar cadáveres y corregir fallas de refrigeración, drenaje y bioseguridad acumuladas durante más de dos décadas.

La morgue fue inaugurada en 2003 y actualmente registra una demanda superior a su capacidad instalada. Durante 2024 recibió un promedio de 119 cuerpos mensuales, equivalentes a cuatro diarios, para un total estimado de 1,424 ingresos. Sin embargo, dispone de alrededor de 40 espacios simultáneos, varios en condiciones subóptimas.

PUBLICIDAD

Las 27 gavetas mortuorias originales presentan problemas en los sistemas de refrigeración y deterioro en puertas y soportes. Tampoco cuentan con drenajes adecuados para su limpieza y desinfección. Los equipos fueron descontinuados por el fabricante, lo que impide conseguir repuestos y realizar las reparaciones necesarias para recuperar su funcionamiento.

El cuarto frío, concebido para almacenar desechos orgánicos y cadáveres no reclamados, tiene capacidad para 20 cuerpos. Durante la pandemia de covid-19 llegó a albergar hasta 60, una sobreocupación que demostró las limitaciones del área y complicó el manejo sanitario y digno de los fallecidos.

Dos personas con trajes de protección personal, visores y mascarillas, junto a una camilla con un cuerpo cubierto por una sábana blanca en una morgue
La morgue del principal hospital público del país fue inaugurada en 2003 y su capacidad quedó superada por la demanda actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para enfrentar la emergencia, el hospital adquirió una morgue modular con capacidad para 40 bandejas mortuorias. La unidad permitió atender temporalmente el aumento de ingresos, pero no solucionó los problemas de la infraestructura original ni respondió de forma permanente a las necesidades operativas del servicio de patología.

PUBLICIDAD

La nueva instalación podrá conservar hasta 53 cuerpos mediante sistemas de refrigeración y congelación. Las cámaras incorporarán mecanismos automáticos de lavado y desinfección, además de equipos para introducir y extraer los cadáveres, con el objetivo de reducir la manipulación manual y la exposición del personal a agentes biológicos.

La construcción se desarrollará en el mismo Hospital Santo Tomás, en el nivel 000 del edificio de Especialidades, ubicado en el corregimiento de Calidonia. Los trabajos no implican trasladar la morgue hacia otro terreno, sino renovar completamente las áreas existentes destinadas a patología, almacenamiento de cuerpos y realización de autopsias.

Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas el 15 de septiembre de 2026, hasta las 9:00 de la mañana. La fecha original era el 31 de agosto, pero fue modificada mediante una adenda. La contratación se realizará bajo la modalidad de mejor valor y será adjudicada de manera global.

El precio de referencia quedó fijado en $4.8 millones, aunque el estudio de mercado había calculado un costo promedio de $5.76 millones, incluido el ITBMS. El pliego establece que cualquier oferta superior a $5.04 millones será considerada onerosa, al rebasar en más de 5% el monto establecido para la licitación.

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal conoce el caso en el que el Ministerio Público sostiene que Ulín Ortiz entregó a una familia un cuerpo distinto del expediente.
La nueva sala de autopsias tendrá nivel de bioseguridad BSL-3 para reducir la exposición del personal a agentes infecciosos. (Inacif)

La obra abarcará los estudios, diseños, planos, descontaminación y demolición requeridos para transformar el espacio. También se renovarán paredes, pisos, cielos rasos, instalaciones eléctricas, plomería, drenajes y redes de comunicación, junto con los sistemas de videovigilancia, detección de incendios, control de acceso y tratamiento de las aguas residuales.

Uno de los cambios principales será la construcción de una sala de autopsias con nivel de bioseguridad BSL-3, diseñada para trabajar con agentes infecciosos que pueden transmitirse por el aire y causar enfermedades graves. El área tendrá acceso restringido, presión negativa, filtración especializada y controles para evitar la dispersión de aerosoles contaminados.

Las nuevas condiciones buscan proteger al personal frente a riesgos como el virus de inmunodeficiencia humana, la tuberculosis y las hepatitis B y C. El diseño separará los recorridos del personal, los cadáveres y los familiares, evitando cruces dentro del servicio y mejorando la privacidad durante la entrega y el reconocimiento de los cuerpos.

El equipamiento médico y no médico incluye mesas de autopsia, carros para trasladar e introducir cadáveres, cámaras frigoríficas y unidades de congelación. También contempla sierras, balanzas, microscopios, autoclaves y gabinetes de bioseguridad, además de camillas, refrigeradores, mobiliario de acero inoxidable y equipos especializados para lavado y desinfección.

La climatización será reemplazada por un sistema capaz de controlar la temperatura, la humedad, la presión diferencial y la calidad del aire. Las instalaciones BSL-3 contarán con filtros de alta eficiencia y ventilación sin recirculación de aire contaminado, mientras los equipos esenciales permanecerán conectados a la planta eléctrica de emergencia del hospital.

Durante la pandemia, un cuarto frío diseñado para 20 cuerpos llegó a albergar hasta 60, según el diagnóstico incluido en el pliego de cargos. EFE
Durante la pandemia, un cuarto frío diseñado para 20 cuerpos llegó a albergar hasta 60, según el diagnóstico incluido en el pliego de cargos. EFE

El contratista tendrá 14 meses para completar la remodelación desde la emisión de la orden de proceder. Después deberá proporcionar 36 meses de mantenimiento preventivo, correctivo y operativo para los equipos médicos e industriales, más dos meses para la liquidación contractual. También tendrá que capacitar al personal y atender emergencias durante las 24 horas.

La reunión de homologación reunió a 13 empresas: Copisa, Panamerican BC, Gerencias de Obras Civiles, Servicios y Maquinarias del Istmo, Constructora Nova, Constructora Mercosur y CTL Ingeniería. También participaron Pilot Construction, Alpha Mediq, Airtech International, Ingeniería REC, Construcciones y Mantenimiento General y Riefas Group.

Con la intervención, la capacidad estable pasará de los aproximadamente 40 espacios disponibles a 53, mientras serán reemplazados equipos sin repuestos y áreas que no cumplen las condiciones requeridas.

La remodelación permitirá integrar conservación, autopsias, análisis patológicos y controles de bioseguridad, dentro de una infraestructura preparada para la demanda regular y eventuales emergencias sanitarias.

Temas Relacionados

PanamáinfobaeHospital Santo TomásMorgueLicitaciónConstrucción

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Otros dos infantes mueren en Panamá a consecuencia del Virus Sincitial Respiratorio

El país registra circulación del virus durante todo el año, y las autoridades documentan aumentos significativos de incidencia y defunciones de niños pequeños

Otros dos infantes mueren en Panamá a consecuencia del Virus Sincitial Respiratorio

En Panamá inician gestiones para indemnizar con $25 mil a 12 afectados por envenenamiento masivo con dietilenglicol

Representantes de las víctimas señalan que desconocen cómo se llegó a esa cifra, pues estiman que la compensación debería estar acorde con las afectaciones a la salud

En Panamá inician gestiones para indemnizar con $25 mil a 12 afectados por envenenamiento masivo con dietilenglicol

Panamá se afianza como centro importante de servicios marítimos auxiliares

Labores marítimas de avituallamiento crecen 26.3% durante julio, revelan las estadísticas de la Autoridad Marítima

Panamá se afianza como centro importante de servicios marítimos auxiliares

Nuevas reglas cambian el etiquetado de perfumes y cosméticos en Panamá

La lista de componentes que requieren identificación individual pasó de 24 a 81 para proteger a las personas con sensibilidad a determinadas fragancias.

Nuevas reglas cambian el etiquetado de perfumes y cosméticos en Panamá

El doble hito panameño en la UEFA Champions League, entre el orgullo histórico y la brecha competitiva

La titularidad conjunta de Cristian Martínez y César Blackman, inédita para Panamá, amplió su presencia en la élite europea, aunque la goleada del Paris Saint-Germain expuso el desnivel que afrontan los clubes emergentes

El doble hito panameño en la UEFA Champions League, entre el orgullo histórico y la brecha competitiva

TECNO

Elon Musk arremete contra documental de HBO sobre su vida: “es una pieza difamatoria y aburrida”

Elon Musk arremete contra documental de HBO sobre su vida: “es una pieza difamatoria y aburrida”

iPhone 18 Pro y Pro Max: conoce cuánta batería tienen y si hay grandes diferencias

Un ingeniero de Microsoft advierte sobre la IA: “Escribir código en programación se ha quedado obsoleto”

Meta estaría probando robots para reparar servidores y conectar cables en sus centros de datos

Cómo nació el nuevo iPhone Duo de Apple y qué papel jugó Tim Cook en este lanzamiento histórico

ENTRETENIMIENTO

Bucky Barnes podría tener su propia película: la propuesta que Sebastian Stan le hizo a Marvel

Bucky Barnes podría tener su propia película: la propuesta que Sebastian Stan le hizo a Marvel

Taylor Swift se convierte en la inspiración detrás de un nuevo género de insectos

Harry Styles anuncia 25 nuevas fechas de su gira 2027: ¿qué países visitará?

Michael J. Fox comparte nuevos detalles de su lucha contra el Parkinson: “Las cosas se han vuelto más difíciles”

“No hemos tenido noticias”: Dave Mustaine reveló el silencio de Metallica sobre su versión de Ride the Lightning

MUNDO

La OIEA dijo que Irán se niega a cooperar con las inspecciones nucleares y remitió el caso al Consejo de Seguridad de la ONU

La OIEA dijo que Irán se niega a cooperar con las inspecciones nucleares y remitió el caso al Consejo de Seguridad de la ONU

Rusia rechazó discutir una tregua energética con Ucrania: “No hay conversaciones sustanciales sobre ese tema”

La demanda mundial de carbón alcanzará un récord en 2026 por el impacto de la guerra en el estrecho de Ormuz

Ocho personas desaparecieron en una lancha durante la cobertura de las erupciones del volcán Anak Krakatoa

El barril de petróleo WTI superó los 100 dólares tras la escalada en Medio Oriente