Estremecedora carta de una leyenda del fútbol para anunciar su salida de un club por problemas de salud: “La probabilidad de un mal desenlace es muy alta”

Marc Overmars se despidió de la afición a través de una emotiva carta

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Marc Overmars anunció que dejará sus funciones como director deportivo del Royal Antwerp FC por motivos de salud, después de señalar que el cansancio acumulado y el estrés de los últimos meses superaron el límite que su estado físico le permite afrontar. El exinternacional neerlandés, de 53 años, comunicó su decisión a los seguidores del club belga mediante un mensaje difundido en las redes sociales de la institución.

El exfutbolista explicó que tenía previsto dirigirse a la afición tras el cierre del mercado de fichajes, ya que durante los últimos meses no había mantenido una comunicación extensa con los seguidores. Según relató, había reservado el inicio de septiembre para dar detalles sobre el futuro del equipo y sobre una etapa que definió como exigente dentro de la estructura del club.

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En su comunicado, Marc Overmars afirmó que las temporadas recientes en el Royal Antwerp FC no resultaron sencillas y que los períodos de incorporaciones incrementaron las exigencias del trabajo. “Los meses de adquisición siempre son algo caóticos y estresantes”, sostuvo al explicar que la planificación deportiva demandaba una puesta en marcha inmediata para no perder tiempo en beneficio de la institución.

El dirigente señaló que esa dinámica laboral tuvo consecuencias sobre su salud. “Todos los años de fatiga acumulada y el inmenso estrés alcanzaron, lamentablemente, su punto álgido el pasado fin de semana”, expresó. Luego agregó que comprendió que ya no podía continuar bajo el mismo ritmo profesional.

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“Ahora siento con total claridad que ya no puedo soportar esta vida profesional tan agitada y estresante”, declaró Overmars. El exmediocampista remarcó que su voluntad era continuar al frente de la dirección deportiva hasta el final de la temporada y durante varios años más, al punto de que las conversaciones para renovar su contrato estaban avanzadas.

El comunicado del dirigente en las redes del club

La decisión de interrumpir sus tareas surgió tras una advertencia médica, según detalló el propio Overmars. “Hoy estoy completamente agotado: si no escucho a mi cuerpo ahora, mis médicos predicen que la probabilidad de un mal desenlace es muy alta”, indicó.

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El exjugador de Ajax, Arsenal y Barcelona comunicó que deberá abandonar por completo sus actividades profesionales durante un período todavía no definido. “Tengo que tomar una decisión drástica y cesar por completo mis actividades profesionales en el futuro previsible”, afirmó.

Overmars sufrió un infarto en 2022, durante la misma temporada en la que asumió como director deportivo del club de Amberes. Un año después, en una entrevista con Het Laatste Nieuws, explicó las secuelas que le había dejado aquel episodio de salud. “Tengo que recuperar el aliento cuando hablo mucho, y se necesita energía para mantener la concentración”, dijo en mayo de 2023. En aquella conversación, también afirmó: “Mi corazón está muerto al 45%. Pero no deben sentir pena por mí. Soy un hombre feliz, solo que tengo que distribuir mis energías lo mejor que puedo”.

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En su despedida, Overmars sostuvo que su relación con el club excedió su función como dirigente. “El RAFC, la ciudad de Amberes y los aficionados de nuestro club se han convertido en parte de quien soy, tanto profesional como personalmente”, escribió. También se refirió a la relación de su familia con la ciudad belga. “Mi familia viene a Amberes a menudo y con alegría; es nuestro segundo hogar”, señaló. Sobre el recorrido deportivo del equipo desde su llegada, indicó que los logros obtenidos quedaron incorporados a la historia del fútbol belga. “Quizás ya no tenga el corazón más fuerte, pero late por este club, ahora y en el futuro”, expresó al final de su mensaje a los hinchas.

Overmars había llegado al Antwerp luego de su salida del Ajax en febrero de 2022. El club neerlandés informó entonces que el dirigente había enviado “mensajes inapropiados a varias compañeras”. Tras disculparse y manifestar su vergüenza por lo ocurrido, continuó su carrera en Bélgica. Durante su etapa en el Antwerp como director deportivo, el equipo vivió una época dorada al conquistar tres títulos oficiales: el histórico campeonato de la Jupiler Pro League 2022-23, la Copa de Bélgica 2022-23 para sellar un doblete nacional, y la Supercopa de Bélgica 2023-24, además de lograr su primera clasificación a la fase de grupos de la UEFA Champions League.

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Overmars se despedirá de los seguidores en el próximo encuentro como local ante el Union Saint-Gilloise, antes de apartarse de la actividad para atender su salud.

El comunicado completo de Marc Overmars:

Queridos seguidores,

Durante semanas, he estado ocupado haciendo planes para dirigirme a ustedes extensamente después del mercado de fichajes. Después de todo, no ha habido mucha comunicación de mi parte con ustedes en los últimos meses. Por eso, principios de septiembre estaba marcado con una estrella en mi calendario para hablarles extensamente sobre el futuro. Las últimas temporadas en el RAFC no fueron fáciles. Y los meses de adquisición siempre son algo caóticos y estresantes. Una vez que el nuevo capítulo pudo comenzar, todos tuvieron que ponerse en marcha de inmediato. No hay otra manera, porque no queremos perder ni un minuto para nuestro club.

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Desafortunadamente, mi mensaje no es el que quería transmitirles. Todos los años de fatiga acumulada y el inmenso estrés alcanzaron, lamentablemente, su punto álgido el pasado fin de semana. Como saben, mi salud no es óptima. Sin embargo, ahora siento con total claridad que ya no puedo soportar esta vida profesional tan agitada y estresante. ¡Quiero seguir haciéndolo, de verdad! Y, preferiblemente, hasta el final de esta temporada de fútbol y durante muchas temporadas más. Por lo tanto, las conversaciones sobre una extensión de contrato estaban muy avanzadas. Pero mi salud me obliga a ser honesto conmigo mismo y con todos los que me rodean.

Hoy estoy completamente agotado: si no escucho a mi cuerpo ahora, mis médicos predicen que la probabilidad de un mal desenlace es muy alta. Así que tengo que tomar una decisión drástica y cesar por completo mis actividades profesionales en el futuro previsible. No hay palabras para describir el dolor que esto me causa. El RAFC, la ciudad de Amberes y los aficionados de nuestro club se han convertido en parte de quien soy, tanto profesional como personalmente. Mi familia viene a Amberes a menudo y con alegría; es nuestro segundo hogar. Lo que hemos logrado juntos en el ámbito deportivo ha quedado inmortalizado en la historia del fútbol belga. Pero, sobre todo, siento una enorme conexión con este club y con todos los aficionados del RAFC. Y siempre será así. Quizás ya no tenga el corazón más fuerte, pero late por este club, ahora y en el futuro.

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