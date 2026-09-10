Cuba

“Vivir solo para malcomer”: una maestra, unas goticas de aceite y la cadena de contenedores que alimenta el mercado clandestino

Su rutina arranca con pan de vendedores informales y un mínimo para acompañarlo. Un comerciante de Los Pinos explica cómo se juntan compradores para abrir un envase mayorista. Y por qué el precio termina atado al dólar

La botella quedó fuera del bolsillo de muchos hogares y la salida pasó a ser un pomo pequeño que apenas alcanza para preparar arroz o darle sabor a un picadillo. (Imagen de cortesía)
La botella quedó fuera del bolsillo de muchos hogares y la salida pasó a ser un pomo pequeño que apenas alcanza para preparar arroz o darle sabor a un picadillo. (Imagen de cortesía)
Guardar

En Santiago de Cuba, el aceite se convirtió en un bien que muchas familias compran por onzas para poder cocinar, después de que una botella de un litro llegara a 5.500 pesos cubanos (CUP), equivalentes a USD 8,01, y quedara fuera del alcance de buena parte de los hogares, en un mercado donde los topes oficiales no redujeron el precio y empujaron la venta hacia la calle.

Los envases fraccionados son hoy la salida más extendida: un pomo de ocho onzas, menos de 240 mililitros, cuesta 700 CUP, al rededor de USD 1,02, y uno de cuatro onzas, menos de 120 mililitros, se paga a 350 CUP, alrededor de USD 0,51. Las botellas de 900 mililitros y un litro, vendidas a 4.500 CUP, unos USD 6,55, y 5.500 CUP, unos USD 8,01, equivalen a más del 70% del salario promedio del país.

PUBLICIDAD

Anaisa, maestra de primaria, resume la rutina en una frase: “Vivir solo para malcomer”. Según el texto difundido por Diario de Cuba, sus mañanas empiezan con pan comprado a vendedores callejeros y apenas “unas goticas de aceite” para acompañarlo.

“Me levanto y me acuesto pensando en la comida, en cómo comprarla y cocinarla, esto es un sin vivir. Hago maravillas con el pomito de aceite de ocho onzas, que es el que puedo comprar. Lo uso como un sazonador porque le echo dientes de ajo y así me ahorro el sofrito”, contó.

El aceite desapareció de muchos comercios formales y pasó a venderse por porciones

En la ciudad, los vendedores callejeros son casi los únicos que están ofreciendo aceite. La ausencia del producto en las MIPYMES santiagueras, de acuerdo con la publicación, no responde a un tope de precios del gobierno municipal, aunque en el vecino municipio de San Luis sí rige oficialmente un límite de 2,500 pesos cubanos (CUP), equivalentes a unos USD 3.64.

PUBLICIDAD

Ilustración en acuarela de una mujer mayor sentada a la mesa que sostiene un frasco de vidrio con un líquido amarillo.
Los topes oficiales no lograron abaratar el producto y ahora muchos vecinos dependen de revendedores que lo dividen según el dinero disponible de cada familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la ciudad, los vendedores callejeros son casi los únicos que están ofreciendo aceite. La ausencia del producto en las MIPYMES santiagueras, de acuerdo con la publicación, no responde a un tope de precios del gobierno municipal, aunque en el vecino municipio de San Luis sí rige oficialmente un límite de 2,500 pesos cubanos (CUP), equivalentes a unos USD 3.64.

El resultado, según los testimonios recogidos, fue el contrario al buscado por las autoridades: el aceite no bajó, pasó a venderse de forma clandestina y se encareció por el riesgo adicional que asumen quienes lo revenden en la calle. La ventaja de esos vendedores, frente a los comercios establecidos, es que pueden dividir el producto según el dinero disponible de cada comprador.

Joel, que vende aceite en el barrio de Los Pinos, describió cómo funciona la cadena. “El aceite se consigue en las MIPYMES mayoristas, pero hay que comprar el contenedor entero. Cómo no tenemos todo ese dinero, lo que hacemos es reunir compradores hasta que se completa el precio del contenedor”, explicó.

“Entonces, pagamos, el dueño lo abre y cada cual se lleva su parte. Cuando haces la cuenta, una botella de aceite sale a entre 4,500 unos USD 6.55 y 5,000 pesos cubanos (CUP), unos USD 7.28, no puedes venderla en 2.500. Además, hay una cadena: el que compra el aceite pone un precio, y los que venden en la calle también necesitan ganar, por eso una botella está tan cara. Mientras suba el dólar, sube el aceite, porque ese mayorista compra el dólar a precio de la calle”, añadió.

Una joven cubana mostró en redes sociales que su desayuno en Cuba consistió en pan racionado, aceite, azúcar y agua endulzada. (Foto cortesía redes sociales)
Una joven cubana mostró en redes sociales que su desayuno en Cuba consistió en pan racionado, aceite, azúcar y agua endulzada. (Foto cortesía redes sociales)

Los hogares compran lo mínimo para resolver una o dos comidas

La venta en pomos reciclados, incluso de productos médicos, se volvió el recurso que permite a muchos cubanos seguir cocinando. El dato central es simple: la mayoría ya no compra una botella, compra la cantidad mínima que le permita preparar arroz o darle algo de sabor a un picadillo.

Alicia, ama de casa, dijo que “casi todos compran los pomitos”, sobre todo los de 350 pesos. “Casi nadie compra una botella porque todos los días hay que comprar una libra de arroz, o de viandas o un picadillo para completar una comida”, señaló.

La mujer recordó que hace pocos días una MIPYME ofreció botellas de 900 mililitros a 3.800 pesos y “volaron”. Su impresión es que las adquirieron revendedores. “Yo compro mis cuatro onzas de aceite cada dos días; le echo un poquito al agua del arroz y otro poquito al picadillo, y así voy tirando y estoy comiendo con aceite”, relató.

En los barrios más pobres de Santiago de Cuba, como Chicharrones y Nuevo Vista Alegre, la compra por onzas no empezó ahora. Ariana, vecina de este último barrio, contó al medio que la práctica lleva meses instalada y que antes ya era una respuesta a la insuficiencia de la libreta de racionamiento.

Acuarela de una botella etiquetada Aceite de Cuba sobre una mesa de madera en un patio, con un automóvil antiguo al fondo.
Una botella con la etiqueta Aceite de Cuba reposa sobre una mesa de madera en un patio de arquitectura tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La media libra de aceite por persona de la libreta nunca alcanzó, y aquí en el barrio, cuando se te acababa, comprabas el aceite por onzas que medían con un biberón, y podías hasta comprar fiado”, recordó. “La diferencia es que el poquito que comprábamos era para una comida, ahora ese mismo poquito cuesta el triple, hay que ahorrarlo para dos o tres días y tienes que pagarlo al momento”.

Para Joel, la venta informal también implica exposición. “Cada día salgo con dos jabas, la de ganar y la de perder. Pongo mi mesita y los pomitos de aceite, y el gobierno sabe de la venta de aceite informal, pero también sabe que somos la válvula de escape porque las MIPYMES no lo están vendiendo”.

El vendedor añadió que, si les decomisan la mercancía, “se acaba el aceite en la ciudad”. También afirmó que no hay aceite en las tiendas en dólares, que están vacías.

Temas Relacionados

Santiago de CubaCrisis en CubaInflaciónCuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entre apagones y promesas, cubanos rezan por luz, alimentos y un cambio en Cuba

Velas, flores y cantos, una espera en un hospital y un grito por una visa enmarcaron dos días de ruegos y reclamos en la isla, mientras la población intenta recuperar rutinas tras largas horas sin electricidad

Entre apagones y promesas, cubanos rezan por luz, alimentos y un cambio en Cuba

Cuba flexibiliza el sacrificio y la venta de ganado con una nueva resolución del Ministerio de la Agricultura

La norma, publicada en la Gaceta Oficial No. 75 Ordinaria, deroga las restricciones vigentes desde 2021 y permite a ciertos productores acceder al autoconsumo y a destinos habilitados bajo controles sanitarios

Cuba flexibiliza el sacrificio y la venta de ganado con una nueva resolución del Ministerio de la Agricultura

Una médica cubana ve llegar lágrimas a la consulta: apagones de más de 24 horas, depresión severa y padres que esconden el hambre

Yomeidis Felicó Riverón escucha a diario el desahogo que no cabe en un diagnóstico. Un estudio en 415 adultos y el quiebre de las rutinas revelan el costo invisible de la crisis

Una médica cubana ve llegar lágrimas a la consulta: apagones de más de 24 horas, depresión severa y padres que esconden el hambre

El Parque Zoológico Nacional de Cuba cierra por tiempo indefinido a raíz de las fallas de agua y electricidad

El aviso en Facebook no incluyó calendario ni protocolo durante la suspensión, y el tema vuelve a encender inquietudes por el estado de las especies en un contexto de cortes de servicios

El Parque Zoológico Nacional de Cuba cierra por tiempo indefinido a raíz de las fallas de agua y electricidad

Cuba autoriza las farmacias privadas, pero reserva al Estado la importación de medicamentos

El Ministerio de Salud Pública confirmó que toda compra externa deberá canalizarse por Medicuba o Farmacuba, en medio de una escasez que afecta al 69% del cuadro básico y limita la oferta nacional

Cuba autoriza las farmacias privadas, pero reserva al Estado la importación de medicamentos

TECNO

iPhone 18 Pro y Pro Max: conoce cuánta batería tienen y si hay grandes diferencias

iPhone 18 Pro y Pro Max: conoce cuánta batería tienen y si hay grandes diferencias

Un ingeniero de Microsoft advierte sobre la IA: “Escribir código en programación se ha quedado obsoleto”

Meta estaría probando robots para reparar servidores y conectar cables en sus centros de datos

Cómo nació el nuevo iPhone Duo de Apple y qué papel jugó Tim Cook en este lanzamiento histórico

El consejo del CEO de Nvidia a los jóvenes para triunfar en el futuro laboral: “Aprender a usar IA”

ENTRETENIMIENTO

Michael J. Fox comparte nuevos detalles de su lucha contra el Parkinson: “Las cosas se han vuelto más difíciles”

Michael J. Fox comparte nuevos detalles de su lucha contra el Parkinson: “Las cosas se han vuelto más difíciles”

“No hemos tenido noticias”: Dave Mustaine reveló el silencio de Metallica sobre su versión de Ride the Lightning

Billy Joel habla por primera vez de su cirugía cerebral tras el diagnóstico de hidrocefalia y cómo la música deterioró su salud

Sharon Stone confesó que lleva “bastante tiempo” de abstinencia sexual: “Quiero estar con alguien que realmente me importe”

Detienen a un hombre de 25 años cerca de la residencia de Kris Jenner: esto se sabe del caso que investiga la policía

MUNDO

Rusia rechazó discutir una tregua energética con Ucrania: “No hay conversaciones sustanciales sobre ese tema”

Rusia rechazó discutir una tregua energética con Ucrania: “No hay conversaciones sustanciales sobre ese tema”

La demanda mundial de carbón alcanzará un récord en 2026 por el impacto de la guerra en el estrecho de Ormuz

Ocho personas desaparecieron en una lancha durante la cobertura de las erupciones del volcán Anak Krakatoa

El barril de petróleo WTI superó los 100 dólares tras la escalada en Medio Oriente

200 kilómetros de largo, 4,5 metros de altura, cámaras y sensores: así es la valla metálica que ha construido Finlandia en su frontera con Rusia para evitar amenazas híbridas