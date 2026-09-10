Juez de Costa Rica investigado en caso de alias “Diablo” habría hecho negocios con colombiano implicado en un caso judicial

La pesquisa busca determinar si el vínculo entre el juez Valverde y Roldán incluyó operaciones económicas informales para comprar, cuidar y vender animales. (Foto: redes sociales)

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El juez penal de Pococí, de apellido Valverde habría sostenido inversiones en ganado con un ciudadano colombiano de apellido Roldán, quien apareció vinculado a una causa penal. El dato figura en una orden de allanamiento emitida contra el funcionario judicial y otros empleados del Poder Judicial.

La documentación forma parte de la investigación sobre el juez por aparentes vínculos con alias Diablo. Las conversaciones revisadas por los investigadores se refieren a una relación económica entre Valverde y Roldán.

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La investigación sostiene que Valverde habría destinado dinero a la compra de ganado junto con Roldán. Según el informe citado por El Observador, los intercambios intervenidos permitirían establecer que ambos mantenían un negocio que se prolongó en el tiempo.

“Tenía tres millones que era la parte que le debo al colombiano, la invertí en ganado”, manifestó Valverde en una de las conversaciones incorporadas al expediente, de acuerdo con la publicación.

El juez agregó en ese diálogo que luego aportó más dinero a la actividad y que la inversión le generaba “una entrada de cien mil cañas al mes”. Para los agentes judiciales, ese contenido constituye un elemento para examinar la existencia de una relación comercial.

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La pesquisa se concentra en determinar si el vínculo entre el juez y el colombiano incluyó operaciones económicas informales relacionadas con la compra, el cuido y la posterior venta de animales. La información recopilada también adquiere relevancia porque Roldán había figurado previamente en un proceso penal.

Valverde afirmó en una conversación que invirtió dinero en ganado y que esa actividad le generaba una entrada mensual de "cien mil cañas". (Foto: ARCHIVO)

Valverde ya se había apartado de un caso por su relación con Roldán

El expediente recoge un antecedente que los investigadores consideran relevante: Valverde se había excusado de tramitar una solicitud de intervención de comunicaciones que involucraba al ciudadano colombiano.

En aquella ocasión, el juez habría reconocido formalmente que mantenía una amistad y negocios con Roldán. El informe plantea que esa decisión demostraría que el funcionario conocía la naturaleza de su relación con esa persona.

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Para los investigadores, el antecedente permite contrastar la información surgida de las conversaciones más recientes con la explicación que Valverde había brindado en el procedimiento anterior.

La Fiscalía incluyó ese elemento dentro de la valoración sobre la relación económica que el juez habría conservado con una persona sometida a una causa penal.

La pareja del juez también habló de posibles compras de animales

La investigación también alcanza a una agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de apellido Rojas, pareja sentimental de Valverde. Las conversaciones atribuidas a ella incluyen referencias a un posible modelo de inversión ganadera.

“Porque digamos si su suegro quisiera nosotros podríamos invertirle, entonces podríamos meter unos diez a medias”, le dijo Rojas a Valverde, según el contenido del informe.

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La agente explicó que la propuesta consistía en comprar animales y dejarlos bajo el cuidado de otra persona durante cerca de un año. Tras la venta, se recuperaría primero el capital aportado y luego se repartirían las ganancias.

La Fiscalía incorporó ese antecedente para valorar la relación económica que el juez habría mantenido con una persona vinculada a una causa penal. (REUTERS/Raimundo Pacco/ ARCHIVO)

Ese esquema fue incorporado al análisis de las autoridades porque se relaciona con la actividad económica que habría mantenido el juez con Roldán. Rojas figura investigada dentro del mismo caso.

No había registros de fincas, marcas ni permisos a nombre de la pareja

El OIJ consultó al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y al Registro Nacional para verificar si existían inscripciones relacionadas con la actividad ganadera a nombre de Valverde o Rojas.

Las consultas no arrojaron fincas inscritas, marcas de ganado ni permisos asociados con ese tipo de explotación a nombre de ninguno de los dos investigados.

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A partir de esa ausencia de registros, la hipótesis de los agentes es que las operaciones vinculadas al ganado pudieron desarrollarse de modo informal. El informe, retomado por El Observador, señala que esa actividad requiere requisitos y controles administrativos.

La documentación no establece en el material conocido si las autoridades localizaron animales, propiedades o activos específicos vinculados con las conversaciones. La indagación se apoya, hasta ahora, en los diálogos recopilados y en los antecedentes sobre la relación entre el juez y el colombiano.

La Fiscalía valoró el vínculo económico dentro de la causa contra Valverde

La Fiscalía consideró que las conversaciones y los antecedentes reunidos son relevantes por dos motivos: la naturaleza de los presuntos negocios y la relación económica que Valverde habría mantenido con Roldán.

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El caso examina al juez de Pococí por los aparentes vínculos atribuidos a alias Diablo, mientras que la orden de allanamiento también incluyó a otros funcionarios judiciales.

La información disponible no consigna una resolución judicial sobre la responsabilidad de Valverde, Rojas o Roldán. La investigación mantiene bajo análisis las comunicaciones, los posibles negocios ganaderos y la relación que los involucrados habrían reconocido previamente.