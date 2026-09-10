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El video del show de Neymar en el palco durante la victoria de Santos: las frases hilarantes que le dedicó a los fanáticos rivales

El delantero, fuera de la cancha por una lesión muscular en el muslo derecho, respondió a insultos de aficionados visitantes durante el 2-0 de Santos

La provocación de Neymar y los fanáticos del equipo rival durante el partido del Santos

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Santos derrotó 2-0 a Atlético Mineiro en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en Vila Belmiro, con dos asistencias de Gabriel Barbosa, Gabigol, y con Neymar como uno de los focos de la noche desde un palco. El delantero, fuera del campo por una lesión muscular en el muslo derecho, mantuvo un cruce verbal con aficionados visitantes durante el partido.

El equipo dirigido por Cuca consiguió una diferencia de dos goles antes de la revancha en Belo Horizonte. Willian Arão abrió el marcador en la primera parte y el uruguayo Christian Oliva amplió la ventaja en el complemento. Neymar siguió el encuentro desde una ubicación preferencial del estadio y celebró ambas anotaciones.

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La presencia del número 10 en las gradas atrajo la atención de simpatizantes de Atlético Mineiro, que identificaron el lugar donde se encontraba y le dirigieron insultos y gestos. El futbolista respondió a los hinchas visitantes y elevó el tono del intercambio. “No, no juego contra equipos pequeños. Esto es Santos. Estás jodido. ¡Vete al diablo! Esto es Santos, maldita sea”, dijo Neymar desde el palco, según las declaraciones difundidas tras el encuentro.

El delantero también se refirió al resultado parcial de la serie. “Dos a cero. Dos a cero. Dos a cero. Mira el partido. ¡Anímate, hombre! ¡Anímate! ¡Anímate!”, expresó ante los aficionados del conjunto de Belo Horizonte.

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Neymar presenció el partido desde un palco (Reuters)
Neymar presenció el partido desde un palco (Reuters)

El especialista en lectura de labios Vellosogg, que cuenta con más de 73 mil seguidores, compartió un video en su cuenta de Twitter poniéndole voz a las reacciones del ex PSG y Barcelona: “¿Qué? Soy mejor que todos en tu equipo sin mi rodilla”, bromeó Ney. Más adelante, añadió: “No juego contra equipos pequeños”. Entre risas, también dijo: “Tengo dinero. Mucho, mucho, mucho, mucho”.

Neymar no estuvo disponible por una lesión muscular de tipo 2B en el recto anterior del muslo derecho, sufrida durante el clásico ante Palmeiras por la Copa de Brasil. El cuerpo médico de Santos estima un período de recuperación de entre tres y cinco semanas. En la previa, el delantero había cuestionado públicamente el estado del campo de Vila Belmiro luego de esa lesión. “Quería felicitar al responsable de la cancha de Vila Belmiro… El de ayer fue el peor césped que haya visto, lleno de pozos”, afirmó con ironía a través de sus redes sociales.

Santos afrontó el partido sin el astro en la cancha, pero encontró en Gabigol a uno de sus jugadores más influyentes. Gabriel Barbosa aportó las dos asistencias de la noche y participó de las acciones que definieron el triunfo del equipo local.

Atlético Mineiro comenzó con mayor control territorial durante la primera media hora. El equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez manejó el balón en campo rival, aunque tuvo dificultades para generar oportunidades claras frente al arco defendido por Gabriel Delfim.

El Santos se impuso en el duelo de ida de cuartos (Efe)
El Santos se impuso en el duelo de ida de cuartos (Efe)

Santos no había logrado imponerse en ataque hasta que encontró una jugada preparada. Gabigol asistió de cabeza a Willian Arao, quien remató dentro del área para marcar el 1-0. La acción requirió una revisión del sistema de videoarbitraje, ya que el asistente había señalado una posición adelantada de Gabigol. Tras varios minutos de revisión, el VAR validó el gol. La ventaja modificó el desarrollo del encuentro. Santos ganó espacios y sumó aproximaciones antes del descanso. El argentino Benjamín Rollheiser tuvo una de las ocasiones más claras, aunque su remate pasó cerca de un poste.

En el segundo tiempo, el local elevó la presión y generó una serie de ataques que exigieron al arquero Gabriel Delfim. El guardameta de Atlético Mineiro rechazó tres remates consecutivos antes de que Santos encontrara el segundo tanto. Christian Oliva estableció el 2-0 tras recibir una asistencia de Gabigol con el exterior del pie. El uruguayo quedó de frente al arco y definió para darle a Santos una ventaja de dos goles en una llave que se resolverá en Belo Horizonte.

Santos viajará a la Arena MRV con una ventaja de 2-0 para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final. Atlético Mineiro deberá ganar por una diferencia de al menos dos goles para igualar la serie. El encuentro de revancha se jugará el próximo 16 de septiembre en Belo Horizonte. Neymar continuará con su recuperación y no estaría disponible para integrar el equipo en ese compromiso, de acuerdo con los plazos previstos tras la lesión muscular.

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