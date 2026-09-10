Boca Juniors cerró la venta de uno de sus futbolistas al Atlas de México: los detalles de la operación

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Una de las novelas del mercado de pases dentro de Boca Juniors llegó a su fin. El conjunto de La Ribera acordó la venta de Kevin Zenón al Atlas de México por 6 millones de dólares por el 100% de los derechos económicos del futbolista. Según explicó ESPN, el Xeneize posee el 80% de la ficha, por lo que recibirá 4.8 millones de la operación, mientras que Unión de Santa Fe, dueño del 20% restante, percibirá 1.2 millones de la moneda estadounidense. Firmará contrato por 4 años.

La salida del mediocampista correntino se resolvió durante las horas posteriores al triunfo por 1-0 frente a San Pablo, en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Zenón integró el banco de suplentes en ese encuentro, aunque no sumó minutos. Mientras, avanzaban las conversaciones entre Boca y el conjunto mexicano.

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El interés de Atlas se aceleró por el cierre de su mercado de pases, previsto para este viernes 11 de septiembre. La institución de Guadalajara buscaba cerrar la incorporación antes de esa fecha y finalmente alcanzó un acuerdo con Boca por la totalidad del pase del jugador de 25 años, quien era un expreso pedido de Hernán Crespo, estratega del conjunto rojinegro.

Kevin Zenón continuará su carrera en Atlas de México

La distribución de los ingresos surge de los porcentajes que cada club mantiene sobre la ficha de Kevin Zenón. Boca había adquirido el 80% de sus derechos económicos a comienzos de 2024, cuando llegó desde Unión de Santa Fe, mientras que el Tatengue conservó el 20% restante.

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Desde su desembarco en enero de ese año, el zurdo disputó un total de 92 partidos (59 como titular), en los que participó en 5.459 minutos. Convirtió 11 goles y brindó 8 asistencias.

Zenón había sido una de las piezas utilizadas por Boca desde su llegada y, en las últimas semanas, también había recuperado presencia en el equipo. El sábado anterior al duelo copero frente a San Pablo marcó un gol ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura, una actuación que antecedió a las negociaciones finales con Atlas.

Kevin Zenón había llegado a Boca Juniors a inicios del 2024 desde Unión de Santa Fe (REUTERS/Rodrigo Valle)

El futbolista dejará el plantel en un tramo decisivo de la temporada. Boca disputa los cuartos de final de la Copa Sudamericana y deberá afrontar la revancha ante San Pablo con la serie abierta, luego de la victoria conseguida en la Bombonera. Además se encuentra en los cuartos de final de la Copa Argentina y en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

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El destino de Zenón será el Atlas de México, equipo dirigido por el argentino Hernán Crespo. El club de Guadalajara marcha en el quinto puesto de la Liga MX y cuenta con varios futbolistas argentinos en su plantel, entre ellos Milton Valenzuela, Adonis Frías, Rodrigo Schlegel, Manuel Capasso y Florián Monzón.

La llegada del ex Unión ampliará la presencia argentina dentro del equipo mexicano. Para Zenón, la transferencia supondrá su primera experiencia fuera del país después de sus pasos por Unión y Boca. El mediocampista había iniciado su carrera profesional en el club santafesino antes de dar el salto al conjunto xeneize.

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La salida de Zenón no cambiará la postura de Boca en el mercado de pases. La dirigencia decidió no sumar un futbolista para cubrir su lugar y tampoco utilizará el cupo adicional que había quedado disponible a raíz de la lesión de Tomás Aranda, quien fue operado por una fractura de peroné derecho.

El club contaba con la posibilidad reglamentaria de gestionar una incorporación extra debido a esa baja, aunque finalmente optó por no avanzar. Tampoco prevé buscar un reemplazante específico para Zenón ni contratar un defensor central, una posición que había sido evaluada en los últimos días.

La decisión se enmarca en una renovación amplia del plantel durante el actual mercado. Boca registró las salidas de Ander Herrera, Edinson Cavani y Nicolás Orsini, quienes rescindieron sus contratos. También en esta ventana de transferencias se marcharon Marcelo Saracchi, Mauricio Benítez, Exequiel Zeballos, Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson.

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En sentido inverso, el equipo incorporó a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa y Enner Valencia. A la vez, espera el regreso de Rodrigo Battaglia, quien transita la etapa final de la recuperación de una rotura del tendón de Aquiles derecho y podría volver a estar disponible hacia fines de septiembre.

Boca también afronta bajas de larga duración. Adam Bareiro fue operado de una hernia de disco, Aranda continuará fuera de las canchas hasta el año próximo y Agustín Marchesín sigue con la rehabilitación por la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha.