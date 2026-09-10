Alex Anwandter desafía los límites estéticos del pop chileno: “Me gusta hablar de cosas reales”

El músico chileno Alex Anwandter visitó Infobae en Vivo

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El músico chileno Alex Anwandter creció escuchando a Chico Buarque, Tom Jobim y Caetano Veloso antes que a cualquier referente de su país. Esa formación, que en la adolescencia se mixturó con lo más moderno del rock argentino, explica en buena medida su propuesta. Un trabajo arqueológico sobre los sonidos de su propio país y una mirada sin prejuicios ni sobreestimación. En su visita a Infobae en Vivo, el artista repasó su trayectoria de dos décadas para anticipar su show en uno de los teatros más emblemáticos de Buenos Aires.

La conexión con Brasil tuvo un origen concreto: el padre de Anwandter es brasilero y guitarrista clásico. “Crecí con el riquísimo mundo musical de la cultura popular brasilera más que con el chileno”, explicó el músico. Esa inmersión temprana en la MPB dejó a un lado, casi por completo, la tradición musical chilena. “Tuve que descubrir a Violeta Parra por mi cuenta, porque mi papá no la tenía mucho”, recordó entre risas.

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Lejos de ser una carencia, Anwandter describió esa formación como una ventaja. Sus referencias centrales siguieron siendo las mismas de su infancia: Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano Veloso y Tom Zé, artistas que fusionaron política y cultura popular en el Brasil de los años setenta. “Uno cuando está más viejo ya quiere escuchar lo que conoce, lo que le tiene cariño, lo que sabe que le hace sobrellevar las dificultades de la vida y del mundo. Y la música brasilera tiene ese efecto para mí”, dijo.

Alex Anwandter se presenta el 18 de septiembre en el Gran Rex

Del lado argentino, la influencia que Anwandter ubicó en primer lugar no fue la más evidente. Antes que Soda Stereo o Charly García, las referencias clásicas de alcance latinoamericano, el músico señaló a Virus como su referencia primaria. En el grupo de Federico Moura encontró una voz para expresarse y un código compartido con otros músicos de su tierra: “Tengo otros colegas de Chile que también sienten lo mismo. No sé por qué, es medio inexplicable, pero nos conectamos con la música, con Federico Moura”, afirmó.

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La razón de fondo, según su lectura, tuvo que ver con el contexto político. La dictadura de Pinochet se extendió durante diecisiete años, un período que retrasó el desarrollo de una escena de música popular autónoma en Chile. Mientras Argentina vivió el auge del rock nacional en los años ochenta, Chile seguía bajo censura y sin los referentes que esa libertad produjo. “Es muy determinante que una dictadura te dure seis años o diecisiete años: lo que se instala, lo que se elimina, lo que uno se pierde como gente, como pueblo”, reflexionó Anwandter. En ese contexto, la propuesta de Virus —estética, libre y con una carga política implícita— encontró terreno fértil al otro lado de la cordillera. “Estábamos muy sedientos de ejemplos de cultura popular que expandieran nuestros criterios artísticos y estéticos”, precisó.

"Crecí con el riquísimo mundo musical de la cultura popular brasilera", dijo Anwandter en la entrevista (Instagram)

Anwandter enmarcó ese intercambio dentro de un proceso más largo. El retraso impuesto por la dictadura derivó después en una aceleración: el pop chileno de principios de los años 2000 se conectó con temas políticos antes que el de otros países de la región y desarrolló un lenguaje propio que luego irradió hacia afuera. “Nuestro pop se adelantó continentalmente en conectarse con temas políticos. Eso también terminó influyendo en otras bandas de acá. Es un diálogo al final”, concluyó.

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El músico que se presentará el 18 de septiembre en el Gran Rex con invitados de la talla de Juliana Gattas de Miranda! y Emmanuel Horvilleur, definió su obra como “un pop que ya no tiene un carácter de producto solamente, sino que soy una persona real, sincera, que se preocupa de decir cosas reales, que habla de temas, más allá del hedonismo y lo evasivo”. Como productor, también mencionó su apego a la calidad de audio de fines de los setenta: “el peak de la grabación análoga”, una época en que la tecnología aún no había virado hacia lo digital y los discos, según él, sonaban mejor que nunca.

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