Elon Musk arremete contra documental de HBO sobre su vida: “es una pieza difamatoria y aburrida”

La película aborda el ascenso de Elon Musk, su vínculo con MAGA y Donald Trump, y las controversias en Tesla, SpaceX y X. (Foto: Europa Press)

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Elon Musk arremetió contra el documental de HBO ‘Musk’ tras su estreno en el Festival de Cine de Venecia y lo definió como una obra “difamatoria” y “aburrida”, en una reacción que llegó después de que la película exhibiera testimonios críticos sobre su vida privada, sus empresas y su influencia política antes de su llegada a los cines de Estados Unidos el 16 de octubre.

El film fue dirigido por Alex Gibney, dura cerca de cuatro horas y recibió una ovación de unos cuatro minutos en Venecia. Dedica su tramo más duro a la estructura gubernamental DOGE, con la que, según las crónicas sobre el filme, Musk desembarcó en la Administración de Donald Trump.

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Allí se sostiene que el empresario puso a jóvenes de entre 19 y 22 años al frente de tareas sensibles con acceso a sistemas informáticos de agencias federales, programas clasificados e información personal de ciudadanos estadounidenses.

El documental 'Musk' cuestiona el rol de DOGE en la Administración de Donald Trump y el acceso de jóvenes a sistemas de agencias federales. (Foto: REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Durante la presentación, el director advirtió sobre el uso potencial de los datos a los que, según el documental, tuvieron acceso esos jóvenes incorporados a DOGE. “Podría utilizarse para una IA que influya en las elecciones”, planteó.

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Gibney aclaró que lo expone como una conjetura y una advertencia, no como un hecho probado. “Podría ser una especie de Cambridge Analytica con esteroides”.

Cuál fue la reacción de Elon Musk ante el documental de su vida

La respuesta pública del empresario se desplegó en X. Debajo de un video de Gibney durante la conferencia de prensa del documental, escribió: “La m****a de perro merece más respeto”.

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Musk respondió en X con insultos contra Alex Gibney y lo acusó de reunir testimonios de personas predispuestas en su contra. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Después acusó al realizador de haber reunido testimonios de personas predispuestas contra él: “Elaboró una lista negra de personas que tienen problemas conmigo o que ni siquiera me conocen (pero que aun así tienen problemas conmigo)”.

En otro mensaje elevó el tono contra el cineasta. “No tiene NINGUNA integridad. Un ser humano horrible”. Musk agregó que la película es “una pieza difamatoria que fracasa y comete el pecado capital de resultar aburrida durante cuatro horas”. Lo cierto es que no está claro si vio el documental completo antes de publicar los mensajes.

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Qué testimonios sobre Elon Musk aparecen en el documental de HBO

Uno de los testimonios más comentados de la película es el de Ashley St. Clair, expareja del empresario y madre de uno de sus hijos. Durante la presentación en Venecia, sostuvo que el contexto de Musk le ofreció 40 millones de dólares después del nacimiento de su hijo a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad.

Ashley St. Clair afirmó en el documental que el entorno de Elon Musk le ofreció 40 millones de dólares y pagos mensuales de 100 mil dólares por un acuerdo de confidencialidad. (Foto: REUTERS/Yves Herman)

De acuerdo con las declaraciones recogidas durante el festival, la propuesta incluía pagos mensuales de 100 mil dólares y luego fue retirada cuando ella rechazó firmar. Musk respondió a una publicación sobre ese relato con una negación directa: “Nunca se le ofreció eso y tiene antecedentes de hacer afirmaciones falsas”.

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Además, St. Clair cuenta en el documental que Musk le dijo que quería tener con ella “una legión de niños antes de la Guerra Civil”. Lo acusa de fomentar una división deliberada a través de X.

Alex Gibney dijo que quiso entrevistar a Elon Musk para el documental, pero que el empresario rechazó participar en el proyecto. (Foto: REUTERS/Yves Herman)

Por qué no aparece la voz de Elon Musk en el documental de HBO

Gibney explicó en la conferencia de prensa en Venecia que intentó entrevistar a Musk desde el comienzo del proyecto, pero no consiguió su participación. Ante esa negativa, el grupo de producción recurrió a declaraciones públicas del empresario y creó un avatar digital que reproduce frases pronunciadas previamente por él.

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Asimismo, el filme incluye entrevistas con Justine Musk, primera esposa del empresario; su padre, Errol Musk; el cofundador de Tesla Martin Eberhard; Geoffrey Hinton, identificado como uno de los pioneros de la inteligencia artificial; y el cofundador de LinkedIn Reid Hoffman.

La película recorre el ascenso empresarial de Musk, su acercamiento al movimiento MAGA, su relación con Donald Trump, las controversias en torno de Tesla y SpaceX y sus conflictos personales. Llegará a los cines de Estados Unidos el 16 de octubre de 2026.

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