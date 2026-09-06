Tecno

MrBeast y Google mostrarán cómo usar Gemini en la producción de videos de YouTube

El youtuber también mostrará en un video cómo utiliza la IA para sobrevivir a retos en entornos extremos como la jungla, el desierto y el Ártico

Un hombre joven con camiseta negra de manga corta posa con los brazos cruzados frente a un fondo de árboles
Google y MrBeast se unen para mostrar las capacidades de Gemini. (Google)
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MrBeast y Google firmaron una colaboración plurianual para incorporar herramientas como Gemini, Google Health y Fitbit Air en los próximos videos y campañas del creador.

La alianza comenzará con un desafío en el que Jimmy Donaldson y su equipo intentarán sobrevivir en tres entornos extremos: la jungla, el desierto y el Ártico.

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Durante el video, los participantes usarán Gemini para identificar posibles peligros, responder a cambios bruscos del clima y avanzar por cada escenario.

Google explicó que MrBeast también mostrará cómo utiliza Gemini para organizar la logística de sus desafíos y acrobacias. Además, la compañía buscará promover Google Health como una herramienta para que sus seguidores sigan sus objetivos de bienestar y actividad física.

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Google adelantó que este es el inicio de la colaboración. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo/File Photo
Google adelantó que este es el inicio de la colaboración. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo/File Photo

También utilizará Fitbit Air en uno de sus próximos retos. Google no detalló cuándo se publicará ese contenido ni en qué consistirá el desafío.

Según la compañía, la alianza amplía su relación con Beast Industries más allá de YouTube. “Esto es solo el comienzo de lo que estamos construyendo juntos”, indicó Google respecto a su colaboración con MrBeast.

De momento, MrBeast no ha realizado comentarios sobre esta colaboración.

MrBeast lanza su libro

MrBeast publicó su primera novela de ficción, Los juegos más peligrosos, escrita junto con el autor superventas James Patterson.

El libro, lanzado el 1 de septiembre de 2026, presenta una versión ficticia y extrema de los desafíos que hicieron famoso a Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, en internet.

MrBeast debuta como escritor y lanza un concurso real con un millón de dólares de premio
MrBeast escribió el libro en colaboración con James Patterson. (Captura de video)

La historia comienza cuando mil desconocidos reciben una invitación para participar de una competencia secreta. Solo 100 concursantes son seleccionados para enfrentar una serie de pruebas de supervivencia.

El premio es de USD 1.000 millones y la posibilidad de salvar a la humanidad. Sin embargo, los participantes deberán superar escenarios letales y competir entre ellos.

La travesía comienza en la Antártida y continúa por aguas de Chile infestadas de tiburones, desiertos de temperaturas extremas y cuevas completamente oscuras.

A lo largo de la competencia, las alianzas entre los jugadores pueden convertirse en emboscadas mortales. Una versión ficticia de MrBeast aparece como el personaje que organiza los juegos.

Beast Land
El libro de ficción de MrBeast inicia la travesía en la Antártida y continúa por aguas de Chile. (Reuters)

El emotivo video de MrBeast con LeBron James y ‘La Roca’

MrBeast reunió a figuras como LeBron James y Dwayne “La Roca” Johnson en un video destinado a cumplir los deseos de 100 niños que enfrentan o enfrentaron el cáncer.

La iniciativa se publicó el 25 de julio con el título We Helped 100 Kids Fight Cancer. El contenido mostró las historias de los niños y las experiencias que recibieron junto a deportistas, artistas y creadores a los que admiraban.

Cada participante tuvo una actividad adaptada a sus intereses. Algunos conocieron a sus ídolos deportivos, otros viajaron con sus familias y varios compartieron tiempo con personalidades que seguían en redes sociales.

La campaña también buscó recaudar fondos para investigaciones sobre cáncer pediátrico. Beast Philanthropy, la organización benéfica de MrBeast, impulsó una donación conjunta de millones de dólares junto a otras entidades dedicadas a combatir la enfermedad.

El grupo de K-Pop Stray Kids participó en el video de MrBeast. REUTERS/Hollie Adams
El grupo de K-Pop Stray Kids participó en el video de MrBeast. REUTERS/Hollie Adams

Uno de los encuentros se realizó en la I PROMISE School, en Akron, Ohio. Allí, LeBron James recibió a supervivientes de cáncer infantil en una cancha de baloncesto y los invitó a conocer House Three Thirty, un espacio comunitario de su fundación.

Durante la actividad, el jugador expresó su admiración por los niños y sus familias, a quienes definió como superhéroes de la vida real.

El video también incluyó otras experiencias para los niños. Tres de ellos viajaron al complejo Disney Aulani, en Hawái, y asistieron al estreno de la adaptación de acción real de Moana, donde conocieron a Dwayne “The Rock” Johnson.

El grupo surcoreano Stray Kids ofreció una presentación exclusiva. Además, creadores como IShowSpeed, KSI, LaurenZSide, Sam and Colby y el doctor Mike prepararon actividades para los participantes.

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