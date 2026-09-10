El 90% de los deudores en mora ya tiene un esquema de refinanciamiento, aseguró el titular de la Cámara Fintech

Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech

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El director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, Mariano Biocca, aseguró que el 90% de los deudores en mora de este tipo de entidades ya cuenta con algún esquema de refinanciamiento, en un contexto en el que la irregularidad del crédito en el sector alcanza al 30% de la cartera total.

“La mora es un fenómeno que involucra al sistema financiero en su conjunto, es decir, a todas las empresas que, de alguna manera, están ofreciendo crédito. Actualmente, en la Argentina hay casi 21 millones de personas que acceden a un crédito formal. Nunca antes en la historia del país hubo tantas personas con acceso al financiamiento formal”, explicó Biocca durante su presentación en una sesión informativa de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.

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A su vez, 5,8 millones de personas presentan algún grado de irregularidad crediticia. Dentro de ese universo, 2,4 millones registran créditos otorgados por empresas fintech y billeteras digitales. En cuanto al monto, estos préstamos representan el 16% del total de los créditos en mora del sistema financiero.

“Nadie gana cuando una persona no puede pagar un crédito”, enfatizó Biocca.

“Nadie gana cuando una persona no puede pagar un crédito”, enfatizó Biocca

Como solución, el ejecutivo contó: “El sector está trabajando en la detección temprana y en la asistencia a los usuarios que lo necesitan. El contacto se realiza siempre a través de los canales que el propio usuario autorizó para poder establecer un diálogo y acercarle una solución”.

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Y aseguró: “De esas 2,4 millones de personas que presentan algún grado de irregularidad, actualmente el 90% ya cuenta con un esquema de refinanciamiento, asistencia y una alternativa de salida que le permita seguir construyendo su historial crediticio y no quedar atrapado en esa situación. Por supuesto, se trata de una situación indeseable tanto para quien tomó el crédito como para quien lo otorgó”.

“En este caso, lo que estamos buscando es desarmar y evitar la llamada ‘bola de nieve’ de la deuda, y permitir que la persona no trunque su desarrollo financiero y crediticio”, sostuvo.

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Por otra parte, y haciendo referencia al debate por las elevadas tasas de interés que cobra el sector, Biocca señaló que “estructuralmente, el crédito fintech es distinto y complementario al crédito que conocemos tradicionalmente de los bancos. A diferencia de estos últimos, las fintech y las billeteras no prestan el dinero de sus usuarios. Eso está absolutamente prohibido. Lo que hacen es tomar líneas de crédito de bancos o del mercado de capitales para luego otorgar financiamiento a más personas”.

A esto se suma que alcanzan a millones de personas con poco o ningún historial crediticio y que, en muchos casos, otorgan financiamiento sin exigir garantías tradicionales. La combinación de mayor riesgo, un fondeo más costoso y una menor capacidad de recupero genera, según la CAF, una estructura diferente a la de otros participantes del sistema.

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Por eso, la Cámara advierte que las tasas no deben analizarse únicamente a partir de la Tasa Nominal Anual (TNA). Para conocer el costo financiero de una operación también deben considerarse la Tasa Efectiva Anual (TEA) y el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA), que incorpora impuestos y otros cargos.

En particular, indican que el CFTEA no refleja de manera lineal cuánto termina pagando una persona. Para conocer el costo real, sostiene, es necesario observar conjuntamente el monto solicitado, los intereses, los cargos y, fundamentalmente, el plazo de devolución.

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“La gran distorsión se genera porque muchos de estos créditos no son anuales: son de montos pequeños y de plazos mucho más cortos”, remarcó Biocca.

Ejemplificó que un crédito de $100.000 puede implicar un pago de $109.000 en 14 días. En ese caso, el costo total del préstamo es de $9.000, compuesto por $7.400 de intereses y $1.600 de impuestos.

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Ejemplo de costo del crédito fintech

Aunque el costo efectivo del crédito para ese período es del 9%, al anualizar las tasas los porcentajes se elevan considerablemente: la Tasa Nominal Anual (TNA) alcanza el 194%, la Tasa Efectiva Anual (TEA) llega al 550% y el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) asciende al 850%.

El ejemplo busca mostrar que estos indicadores no significan que una persona que solicita $100.000 vaya a devolver $950.000.

En paralelo, Biocca diferenció el crédito regulado del financiamiento informal. Mientras el primero ofrece contratos, transparencia, supervisión, derechos del consumidor, construcción de historial y canales de reclamo, el segundo puede dejar a las personas sin herramientas de protección y expuestas a mecanismos de cobro ilegales.

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“Cuando desaparece el crédito formal, no desaparece la necesidad de crédito: cambia dónde puede buscar financiamiento la persona”, plantea la presentación.

En ese escenario, la entidad reclama avanzar hacia un sistema con más crédito formal, acompañado por mejores herramientas para prevenir la mora, mayor competencia y más información para evaluar los riesgos. El desafío, sostiene, es ampliar el financiamiento sin volver a excluir del sistema a millones de personas.

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