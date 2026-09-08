A partir de hoy 8 de septiembre de 2026, WhatsApp solo será compatible en dispositivos con Android 6 y versiones posteriores

Desde el 8 de septiembre de 2026, WhatsApp requiere Android 6 o una versión posterior para seguir funcionando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

A partir de este martes 8 de septiembre de 2026, WhatsApp cambia las reglas en Android: solo será compatible con dispositivos Android con versión 6 o posteriores.

La plataforma indicó en su página de soporte que, antes de dejar de admitir un sistema operativo, notificará a los usuarios a través de WhatsApp y les recordará en varias oportunidades que deben actualizarlo.

PUBLICIDAD

Además, señaló que actualizará regularmente esa página para informar cuáles son los sistemas operativos más recientes compatibles con la aplicación.

WhatsApp explicó que revisa de forma periódica los sistemas operativos que admite porque los dispositivos y el software cambian con frecuencia. Cada año, analiza cuáles son los equipos y programas más antiguos y con menor cantidad de usuarios.

PUBLICIDAD

Antes de dejar de ser compatible con un sistema operativo, la aplicación avisará a los usuarios y les pedirá que lo actualicen. (WhatsApp)

Según la plataforma, esos dispositivos podrían no contar con las actualizaciones de seguridad más recientes ni con las funciones necesarias para ejecutar WhatsApp.

En cuanto a iPhone, WhatsApp afirmó: “A partir del 30 de noviembre de 2026, solo se admitirán dispositivos con iOS 15.5 y versiones posteriores”.

Por qué WhatsApp deja de ser compatible en versiones anteriores de Android

WhatsApp deja de ser compatible con versiones anteriores de Android porque revisa los sistemas operativos que admite. La plataforma explica que los dispositivos y el software cambian con frecuencia, por lo que actualiza sus requisitos de funcionamiento.

PUBLICIDAD

Además, ha incorporado funciones que demandan prestaciones más avanzadas, como Meta AI, su asistente de inteligencia artificial.

WhatsApp mantendrá actualizada su página de soporte con la lista de sistemas operativos admitidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cada año, analiza qué equipos y programas son los más antiguos y tienen menos usuarios.

Algunos teléfonos tampoco disponen de actualizaciones de seguridad recientes ni de las funciones necesarias para que la aplicación opere correctamente. Antes de retirar el soporte, WhatsApp notifica a los usuarios.

PUBLICIDAD

Qué hacer si WhatsApp ya no es compatible con mi celular Android

Si WhatsApp ya no es compatible con tu celular Android, primero revisa qué versión del sistema operativo tiene el dispositivo.

Si utiliza una versión anterior a Android 6, deberás actualizarlo desde los ajustes del teléfono, siempre que el fabricante ofrezca una actualización disponible.

La empresa revisa sus requisitos de compatibilidad porque los teléfonos y sus programas cambian de manera constante. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

La plataforma informa a los usuarios antes de retirar el soporte y recuerda en varias ocasiones la necesidad de actualizar el sistema operativo.

Si el equipo no admite una versión más reciente de Android, la alternativa será usar un dispositivo compatible. WhatsApp actualiza sus requisitos porque incorpora nuevas funciones, como Meta AI, y porque algunos teléfonos antiguos ya no cuentan con actualizaciones de seguridad ni con las prestaciones necesarias.

PUBLICIDAD

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp incorpora nuevas herramientas para organizar grupos y administrar cuentas con mayor flexibilidad.

WhatsApp incluye funciones para grupos, como encuestas con cierre programado, menciones generales, recordatorios de eventos y creación de chats derivados. (WhatsApp)

La plataforma permite crear encuestas más completas en los grupos: los usuarios pueden establecer una hora de cierre para la votación, ocultar quién participó y corregir la pregunta durante los primeros 15 minutos.

PUBLICIDAD

También incluye opciones para coordinar actividades, como los recordatorios de eventos, las etiquetas de miembros y los stickers de texto. Estas herramientas están orientadas a comunidades y grupos con una gran cantidad de participantes.

La función @todos o @all permite alertar a todos los integrantes de un grupo con una única mención. En los chats con más de 32 personas, esta opción está limitada a los administradores.

PUBLICIDAD

Los usuarios cuentan con la posibilidad de limitar las notificaciones de esta etiqueta. (WhatsApp)

Los miembros también pueden silenciar esas alertas si no desean recibir una notificación cada vez que alguien use la mención general.

WhatsApp permite, además, crear grupos derivados a partir de los miembros de un chat existente. La herramienta facilita organizar una actividad específica sin saturar el grupo principal con mensajes ajenos a la conversación habitual.

PUBLICIDAD

Estas funciones ya forman parte de la versión estándar de la aplicación, aunque su disponibilidad puede variar según el país, el sistema operativo y la actualización instalada.