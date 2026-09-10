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Harry Styles anunció nuevas fechas de su gira con un dúo argentino como telonero: “Tocamos en Dallas”

El ex One Direction dio a conocer los próximos conciertos del Together Together Tour y contará con un número local en la ciudad texana

Harry Styles anunció ñas nuevas fechas de su tour Together Together (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)
Harry Styles anunció ñas nuevas fechas de su tour Together Together (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)
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Harry Styles anunció nuevas fechas para su gira Together Together Tour, por fuera de las residencias que realizó este año. Aunque hasta el momento no confirmó shows en la Argentina, el cantante británico eligió a dos artistas nacionales para abrir sus shows en una de las paradas de Estados Unidos.

El anuncio incluye un total de doce ciudades distribuidas entre Norteamérica y Europa: Phoenix, Dallas, Los Ángeles, Toronto, Atlanta, Chicago, Berlín, París, Madrid, Roma, Dublín y Londres. Cada una de esas fechas contará con un artista invitado diferente como telonero.

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Entre los nombres confirmados aparecen Tinashe, Kylie Minogue, Lainey Wilson, Q Marsden, The Womack Sisters, Getdown Services, Caroline Polachek, Feist, LCD Soundsystem, Baby Rose y Tears For Fears, quienes acompañarán a Styles en las paradas de Los Ángeles, Toronto, Atlanta, Chicago, Berlín, París, Madrid, Roma, Dublín y Londres, respectivamente.

Cartel informativo con el nombre de Harry Styles en letras grandes, el año 2027 y una lista de ciudades con sus respectivos artistas invitados
Harry anunció las fechas de su nuevo tour, pero dejo a afuera a la Argentina

La parada de Dallas tiene, sin embargo, un condimento particular para el público argentino: los teloneros elegidos son Ca7riel y Paco Amoroso, el dúo que en los últimos años se consolidó como uno de los proyectos más relevantes de la música urbana local. La presentación del binomio argentino junto a Styles se realizará en el AT&T Stadium de Dallas, en dos funciones programadas para los días 9 y 10 de abril de 2027.

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Un rato después, Ca7riel y Paco Amoroso también confirmaron la noticia en sus propias redes sociales con una imagen en blanco y negro que los muestra con remeras estampadas con la leyenda “I love Dallas”. “TOCAMOS CON HARRY EN DALLAS”, escribieron junto a la publicación, en la que etiquetaron al ex One Direction con las fechas en cuestión. “See you in 2027!!”, completaron, en lo que fue su primera reacción pública al anuncio.

Captura de pantalla de una publicación en red social con fotos en blanco y negro de dos hombres con camisetas con la inscripción I Love Dallas
El anuncio de Ca7riel y Paco Amoroso de sus shows con Harry Stiles

Al sumarse Ca7riel y Paco Amoroso como artistas invitados, el cartel de una gira internacional de gran escala incorpora talento argentino. Los jóvenes alcanzaron una carrera internacional notable, con conciertos realizados en Japón, en distintas partes de Europa, intervenciones en Lollapalooza Chicago y Argentina y una presencia marcada tanto en los Grammy como en los Grammy Latinos.

Hasta ahora, Argentina no aparece en el cronograma del Together Together Tour, motivo por el cual en redes sociales se mantiene la expectativa de que más fechas sean sumadas para una posible vuelta al país. En el año 2022, mientras transcurría el Mundial de Qatar, el exintegrante de One Direction visitó territorio argentino y ofreció dos conciertos en el estadio River Plate.

Cartel gráfico en bloques de colores azul, naranja, rosa y negro con nombres de artistas, fechas y lugar de un espectáculo
El duo argentino fue elegido para ser el telonero en las dos fechas en Dallas, Texas

La noche anterior al anuncio oficial de la nueva etapa de esta gira, Styles envió por mail una carta abierta dirigida a sus fanáticos en la que explicó el origen de la decisión y adelantó que la gira de 2027 será la última etapa del ciclo. “Cuando decidimos hacer la gira de 2026, sabía que sería algo especial, pero lo que ustedes hicieron de ella superó por mucho todo lo que podría haber imaginado”, escribió el cantante.

En el texto, que circuló ampliamente en redes sociales, el exparticipante de The X Factor describió el peso que le generó la idea en un primer momento: “Para ser sincero, al principio la idea me imponía un poco. Ser artista es, en realidad, la única vida que he conocido. Hago esto desde que tenía 16 años y me siento la persona más afortunada del mundo de poder seguir compartiendo estos momentos con ustedes”.

El cierre de la carta dejó abierta la incógnita sobre sus próximos pasos. “El anuncio de mañana incluirá las últimas ciudades de Together, Together. Después de eso, no sé qué vendrá para mí, pero sí sé que me emociona descubrirlo”, indicó el músico, quien firmó el mensaje con una sola inicial: H.

La frase que apareció al final del mail fue la que dio inicio a los rumores sobre un posible retiro del mundo de la música. Esta fue la razón por la cual los fans expresaron tanto su preocupación como su enojo debido a la ausencia del país en la lista de destinos seleccionados.

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