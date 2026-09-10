El ex comisario Maciel le pidió perdón a la mamá de Loan Peña por “no cumplirle la promesa de traerle de vuelta a su hijo”

El comisario Walter Maciel le habló a la mamá de Loan en medio del juicio

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El ex comisario Walter Maciel, uno de los imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña, declaró este miércoles ante el Tribunal Oral Federal durante más de dos horas, en las que no sólo se desligó de la acusación que recae sobre él sino que además, al finalizar su intervención, le habló directamente a la familia del nene, en especial a su madre, María Noguera, y le pidió perdón por no haber encontrado al menor.

Luego de una declaración explosiva, Maciel aprovechó la última pregunta de su abogado defensor, se dio vuelta como pudo y le habló a la madre de Loan. “Yo hasta hoy no le pude cumplir lo que le prometí el 13 de junio en la huerta de la casa de su suegra, en mi hombro y abrazándola”, expresó.

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“Yo creo que fui claro al principio. No le puedo mirar a la señora, tampoco puedo darme vuelta, pero sí, a la madre, a la madre le pido disculpas. Perdón por no haberle cumplido lo que le prometí, que le iba a traer a su hijo”, dijo Maciel.

“¿Yo le prometí eso a usted, señora? ¿Yo a usted le prometí que le iba a traer a su hijo? ¿Fue así o no fue así? Y no le he cumplido hasta el día de hoy. ¿Pero sabe qué, señora? Que le quede claro que yo no tengo nada que ver con los imputados y los responsables de su hijo. Usted misma lo dijo, que Laudelina y Pérez digan la verdad. Lo dijo acá y lo sostengo y lo apoyo", aseguró el ex comisario.

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El imputado continuó con su mensaje hacia María y le prometió que seguirá investigando desde la cárcel qué pasó con Loan.

El ex comisario Walter Maciel, uno de los imputados por la desaparición de Loan

“Me pude haber equivocado en cosas administrativas, pero jamás pertenecí a una banda criminal ni tuve contacto con estas personas. Y usted sabe que es así. Usted sabe cómo era mi conducta en el pueblo. Hasta hoy no le puedo cumplir que aparezca su hijo, pero que no le quede duda que yo sigo investigando, sigo trabajando y voy a seguir aportando, pero voy a seguir declarando y aportando. Es lo único que le pido”, añadió.

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Luego fue el turno de José Peña y Mariano -padre y hermano de Loan-, a quienes Maciel les habló de la misma mandera.

“Con usted no tuve mucho trato ni con vos, Mariano, tampoco, pero creo que vos viste mi accionar y viste lo que hice, porque con tu querellante he trabajado y he aportado y he hecho lo que pude, considero”, afirmó.

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“Hoy me toca trabajar acá y doy la cara. Pero hay muchas personas que tienen que dar respuesta también, señora María. Así como yo estoy sentado acá hace dos años, preso, pero hay muchas personas que tienen que decir la verdad, que están mintiendo. Así que de mi parte, yo voy a seguir, voy a seguir haciendo lo que me respecta para llegar a la verdad de lo que pasó con su hijo. Creo que dije algo importante y fundamental y lo sostengo y lo avalo”, añadió.

Finalmente, Maciel volvió a apuntar contra Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña, la tía de Loan, a quienes señaló como los únicos responsables de lo que le pasó al chico hace dos años. En ese sentido, le volvió a hablar a María y le dijo que ellos son los culpables.

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“Son dos años y meses que estoy con eso acá adentro, que no me puedo sacar porque no puedo cumplir con mi promesa. Y mi palabra es un documento, María. Yo no necesito firmar nada. Si yo te digo blanco es blanco y si es negro es negro”, le dijo.

“Y en este caso me comprometí en algo tan grande que hasta hoy no te puedo cumplir. Pero te repito, yo no tengo nada que ver con esto. Cuando digo esto me refiero a los que sí saben qué pasó con tu hijo y no quieren hablar. Ahí enfrente lo tenés, enfrente tuyo los tenés. Y te digo más, yo no soy juez ni fiscal, pero (Antonio) Benítez, (Daniel) Ramírez y (Mónica) Millapi y quien te habla no tienen nada que ver con este caso. Enfrente tuyo tenés la respuesta para que te entreguen a tu hijo. Espero que me disculpes y me creas, porque te miro a los ojos y soy enérgico y firme con las cosas que te digo. Nada más, señora María. Gracias”, concluyó el acusado, quien adelantó que la próxima semana va a continuar con su declaración. El ex comisario está imputado como partícipe necesario de la desaparición.

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La respuesta del papá de Loan

Una vez finalizada la audiencia, José Peña contestó a la declaración de Maciel. “Él dice que queda con deuda de él y ojalá que aparezca Loan y que sepamos por lo menos la verdad, qué pasó con él y qué hicieron con él. Ojalá que sea cierto lo que está diciendo él”, dijo Peña al canal TN.

La respuesta del papá de Loan

En ese sentido, José optó por no confrontar con los dichos de Maciel ni la hipótesis que dijo durante se declaración, acerca de que Loan había sido atropellado.

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“Después vamos a ver. Vamos a ver después, cuando se sepa bien la verdad qué pasó con él. Después se refirió a las declaraciones de Laudelina Peña y Antonio Benítez, quienes hablaron esta semana frente al Tribunal. Frente esto, se manifestó más escéptico.

“Se están contradiciendo ya, así que nosotros estamos bien. Ellos ya se están contradiciendo”, dijo Peña, para después decir que todos los días esperan a que Loan aparezca.

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