Acusan a una mujer de robar tres relojes de lujo tras conocer a hombres en locales nocturnos: estaban valuados en más de USD 200.000

Ayzha Flenoury fue arrestada en Miami por tres investigaciones sobre el presunto robo de relojes de lujo a hombres que la conocieron en locales nocturnos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer de 42 años, Ayzha Flenoury, fue arrestada el 8 de septiembre en Miami en relación con tres investigaciones por el presunto robo de relojes de lujo a hombres que la conocieron en locales nocturnos de la ciudad. Las denuncias se remontan al 16 de abril, el 17 de julio y el 23 de agosto de 2026, y dieron lugar a tres expedientes penales en el condado de Miami-Dade, según Local 10 y NBC Miami.

La acusada enfrenta 11 cargos en total, entre ellos hurto mayor, ingreso ilegal a una vivienda ocupada y uso fraudulento de tarjetas de crédito. La Policía de Miami la detuvo a las 14:30 del martes 8 de septiembre en la sede de la fuerza, en el 400 de Northwest Second Avenue, de acuerdo con reportes de arresto citados por Local 10.

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Las pesquisas incluyen la desaparición de un reloj Bell & Ross valuado en unos USD 170.000 y de dos Rolex cuyo valor fue estimado en alrededor de USD 15.000 cada uno. Los informes consultados describen hechos en hoteles, apartamentos y un motel, aunque las imputaciones aún no fueron resueltas por un tribunal, según NBC Miami, Local 10 y WSVN.

¿Quién es Ayzha Flenoury y por qué fue arrestada en Miami?

Flenoury fue detenida tras una investigación de detectives de la Policía de Miami sobre tres denuncias formuladas durante 2026. Los casos fueron registrados en fechas distintas y, según Local 10, la fiscalía presentó los tres expedientes el 9 de septiembre ante tribunales de Miami-Dade.

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El medio informó que la mujer quedó vinculada a los casos a partir de videos de vigilancia y procedimientos de identificación desarrollados por detectives de la ciudad de Miami y del condado de Miami-Dade. Local 10 señaló que los investigadores recurrieron a imágenes de cámaras de seguridad y al reconocimiento facial para avanzar en las pesquisas.

La cobertura de NBC Miami indicó que Flenoury fue ingresada en prisión tras su arresto y que los registros judiciales y carcelarios vinculaban su nombre con las tres investigaciones.

La Policía de Miami vinculó a Ayzha Flenoury con las causas mediante videos de vigilancia, cámaras de seguridad y reconocimiento facial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los tres presuntos robos de relojes de lujo atribuidos a Ayzha Flenoury?

El primero de los casos ocurrió el 16 de abril e involucra un Bell & Ross BR Minuteur Tourbillon, un reloj de titanio valuado en alrededor de USD 170.000. Según Local 10, el denunciante era un hombre de Nueva Jersey que estaba de visita en Miami y conoció a Flenoury en un bar de Brickell.

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El hombre afirmó que la mujer mostró interés por el reloj y le pidió sostenerlo. Después, ambos se trasladaron desde el bar Blackbird Ordinary hasta una habitación del Fortune House Hotel, de acuerdo con el reporte policial citado por Local 10. El denunciante dijo que bebió alcohol en la habitación y luego perdió el conocimiento.

Cuando despertó, el reloj, su billetera y dos tarjetas de crédito habían desaparecido, según NBC Miami. Ese medio informó que las tarjetas registraron compras por más de USD 1.500 en comercios de Miami, incluidos Target, Publix y Walgreens.

El segundo episodio investigado corresponde al 17 de julio. Un hombre declaró que conoció a dos mujeres en Casa Neos y las invitó a su apartamento. Según WSVN, las visitantes llegaron cerca de las 3 de la mañana y una de ellas retiró de la muñeca de la víctima un Rolex valuado en USD 15.000.

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La investigación sostiene que la mujer que tomó el reloj se lo entregó a Flenoury. El denunciante las enfrentó y siguió a una de ellas fuera del edificio, pero ella subió a un Honda plateado, que dejó el lugar con la pieza, de acuerdo con la reconstrucción de WSVN basada en el informe de arresto.

El tercer caso tuvo lugar el 23 de agosto. Un hombre dijo que conoció a Flenoury y a otra mujer afuera del club Space, en el centro de Miami. Luego aceptó viajar con ellas en un BMW y consumir una bebida, según los documentos policiales citados por Local 10.

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El denunciante fue dejado después en el motel Carl’s El Padre, sobre Biscayne Boulevard, y personal de Miami Fire Rescue lo trasladó al North Shore Medical Center. La Policía encontró al hombre en el hospital, donde informó que le faltaban un Rolex Submariner Date valuado en USD 15.000 y otros bienes, de acuerdo con Local 10 y NBC Miami.

¿Qué se sabe sobre los relojes y otros objetos denunciados como robados?

El conjunto de bienes denunciados en las tres causas supera los USD 200.000 si se toman los valores informados de los tres relojes. La suma incluye el Bell & Ross de unos USD 170.000 y dos Rolex de USD 15.000 cada uno, según NBC Miami y Local 10.

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En el caso de abril, además del reloj, el denunciante aseguró que faltaban su billetera y dos tarjetas de crédito. NBC Miami indicó que los documentos policiales registraron consumos superiores a USD 1.500 después de que el hombre perdió el conocimiento en la habitación de hotel.

En el expediente de julio, el denunciante presentó una constancia de compra para acreditar el valor del Rolex. Los investigadores también obtuvieron videos de vigilancia de la zona y de la empresa de alquiler del vehículo que habría sido utilizado tras la salida del apartamento, según WSVN.

La acusada enfrenta 11 cargos en Miami-Dade por hurto mayor, ingreso ilegal a una vivienda ocupada y uso fraudulento de tarjetas de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cargos enfrenta Ayzha Flenoury en Miami-Dade?

El caso de abril concentra ocho cargos: ingreso ilegal a una vivienda ocupada, hurto mayor en primer grado, cuatro cargos por uso fraudulento de tarjeta de crédito por más de USD 100.000 y dos cargos por uso fraudulento de tarjeta de crédito por menos de USD 100, según Local 10.

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La causa de julio incluye dos imputaciones: ingreso ilegal a una vivienda ocupada y hurto mayor en tercer grado. El expediente de agosto contiene un cargo por hurto mayor en tercer grado, de acuerdo con Local 10.

La suma de esas imputaciones da un total de 11 cargos en tres causas penales. NBC Miami también informó que los expedientes relacionan a Flenoury con acusaciones por hurto mayor e ingreso ilegal a viviendas en los tres episodios investigados.

¿Cuál fue la fianza fijada en las tres causas?

Local 10 informó que la fianza total reportada para las tres causas fue de USD 26.501. Esa cifra se distribuyó en USD 21.501 para el expediente de abril, USD 2.500 para el de julio y USD 2.500 para el de agosto.

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La jueza Mindy Glazer ordenó que el dinero destinado a una eventual fianza tuviera un origen lícito y dispuso que Flenoury no mantuviera contacto con los denunciantes, según Local 10. La exigencia de acreditar la procedencia de fondos es conocida en Florida como condición Nebbia.

El segundo expediente señala el robo de un Rolex valuado en USD 15.000 después de un encuentro en Casa Neos y una visita al apartamento del denunciante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué puede ocurrir ahora en las causas contra Ayzha Flenoury?

El proceso continuará con las actuaciones de la Fiscalía y la defensa ante el tribunal de Miami-Dade asignado a las tres causas, según los registros citados por Local 10. Esa instancia permite verificar fechas de audiencias, actuaciones procesales y decisiones judiciales, según la guía publicada por el tribunal.

La Fiscalía y la defensa deberán presentar sus argumentos en cada expediente antes de que un tribunal defina el curso de las causas. Hasta que exista una decisión judicial, Flenoury conserva la presunción de inocencia y las acusaciones se mantienen en etapa de proceso, de acuerdo con el sistema judicial del condado de Miami-Dade.