ANSES: cuándo cobro en septiembre 2026 si mi DNI termina en 9

ANSES confirmó el cronograma de pagos de septiembre de 2026 para beneficiarios con DNI terminado en 9

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma escalonado de pagos para el mes de septiembre de 2026, y los beneficiarios con DNI terminado en 9 ya tienen fechas confirmadas para cada una de las prestaciones que administra el organismo. El esquema, que se extiende a lo largo de todo el mes, distribuye las acreditaciones según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular, con el fin de ordenar el flujo de pagos y evitar concentraciones en una sola jornada.

Los haberes del período se actualizaron un 2,11%, en línea con el mecanismo previsto en el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El ajuste impacta sobre jubilaciones, pensiones y la mayoría de las asignaciones que gestiona ANSES, y rige para todos los beneficiarios con independencia de la terminación de su documento.

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El calendario de septiembre abarca un abanico amplio de prestaciones de distinta naturaleza: desde jubilaciones y pensiones hasta asignaciones familiares y por situaciones específicas, además de prestaciones por desempleo. En algunos casos, el pago no está segmentado por terminación de DNI y está disponible durante una ventana de tiempo extendida para todos los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo y DNI terminado en 9 cobrarán el 21 de septiembre de 2026. La acreditación se realiza de forma automática en la cuenta bancaria registrada por cada titular ante el organismo.

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El haber mensual actualizado asciende a $428.633,20. A ese importe se suma un bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben el ingreso mínimo, con lo que el total a cobrar alcanza los $498.633,20.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo cobrarán el 28 de septiembre de 2026, fecha que comparten con los titulares de documentos terminados en 8.

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La jubilación máxima establecida para este período asciende a $2.884.295,54, de acuerdo con los valores fijados por la normativa vigente. Este grupo no percibe el bono extraordinario de $70.000, ya que ese refuerzo está destinado exclusivamente a quienes cobran el haber mínimo.

Las jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminado en 9 se pagan el 21 de septiembre y totalizan $498.633,20 con bono de $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con DNI terminado en 9 recibirán el pago el 21 de septiembre. Ambas prestaciones comparten el mismo esquema de acreditaciones, ordenado según el último número del documento.

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El valor de la AUH para septiembre es de $154.031 por hijo. En el caso de hijos con discapacidad, el monto asciende a $501.537. Para la SUAF, el importe correspondiente al primer tramo de ingresos es de $77.025.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) tendrán acreditado el pago el 23 de septiembre de 2026. El monto vigente de esta prestación durante el mes es de $154.031. Para las beneficiarias residentes en zona 1 —que comprende las provincias patagónicas de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén y Río Negro, y algunos municipios del sur de la provincia de Buenos Aires, donde ANSES reconoce un mayor costo de vida— el valor diferencial asciende a $200.241.

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Asignación Prenatal

Quienes cobran la Asignación Prenatal y tienen el DNI terminado en 8 o 9 recibirán el pago el 16 de septiembre; el cronograma agrupa a ambas terminaciones en una misma fecha.

El importe base de la prestación es de $77.025 para familias con ingresos de hasta $1.192.505. Para los grupos familiares ubicados en tramos superiores, el valor disminuye progresivamente.

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Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad se abona el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI, sin distinción por el último número del documento. El cobro está disponible desde el 10 de septiembre y se extiende hasta el 9 de octubre de 2026. El monto equivale al salario que percibía la trabajadora antes de iniciar la licencia, por lo que varía según cada beneficiaria y no es posible consignar un valor único.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único —por nacimiento, adopción y matrimonio— tampoco se dividen según la terminación del DNI. El período de cobro para la primera quincena va del 9 de septiembre al 9 de octubre; para la segunda quincena, del 21 de septiembre al 9 de octubre.

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Los montos fijados para estas prestaciones son: $89.782 por nacimiento, $536.774 por adopción y $134.430 por matrimonio.

La Asignación por Embarazo con DNI terminado en 9 se paga el 23 de septiembre y asciende a $154.031, con un valor de $200.241 en zona 1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 8 o 9 cobrarán el 14 de septiembre. El cronograma comprende las pensiones por invalidez y vejez.

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El haber total para septiembre asciende a $370.043,24: incluye $300.043,24 por el haber mensual actualizado más un bono extraordinario de $70.000.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas no aplican el criterio de segmentación por terminación de DNI. El período de disponibilidad para todas las terminaciones de documento se extiende desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2026. Los montos varían según el tipo de asignación familiar de que se trate —por hijo, por hijo con discapacidad, por ayuda escolar, entre otras— y según la composición del grupo familiar de cada beneficiario.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 8 o 9 cobrarán el 28 de septiembre. Por su parte, la Prestación por Desempleo Plan 2 tiene un período único de acreditación para todas las terminaciones de DNI: los beneficiarios podrán cobrar entre el 1 y el 9 de octubre de 2026, independientemente del último número de su documento.

En ambos planes, el monto se calcula en función del salario que percibía el trabajador antes de quedar desempleado y de la cantidad de años de aportes acreditados, por lo que el importe varía según cada beneficiario. El pago se acredita de forma automática en la cuenta bancaria registrada ante ANSES.